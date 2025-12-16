Breakup Tips: પાર્ટનરને દુ:ખ ન લાગે તે રીતે બ્રેકઅપની વાત કરવા અપનાવો આ 5 ટિપ્સ
Breakup Tips: આજે તમને 5 એવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે પોતાના પાર્ટનરને દુ:ખી કર્યા વિના જ તેની સાથે બ્રેકઅપ કરી શકો છો. આ રીતે તમે બ્રેકઅપની વાત કરી મનમાં અફસોસ રાખ્યા વિના મૂવઓન કરી શકશો.
Breakup Tips: આજના સમયમાં ઘણા કપલ માટે સંબંધમાં સાથે રહેવું મુશ્કેલ બની જાય છે. સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, અલગ અલગ સ્વભાવ, કારર્કિદી અને સંબંધમાં ટોક્સિસિટી એટલી વધી જાય છે કે પછી બ્રેકઅપ કરવું એકમાત્ર વિકલ્પ રહે છે. જો કે બ્રેકઅપ કરવાનો વિચાર મનમાં આવે પછી તે વાત પોતાના પાર્ટનર સામે કરવી મુશ્કેલ કામ હોય છે.
જે વ્યક્તિ સાથે તમે સંબંધમાં રહ્યા હોય પછી તેની સાથે બ્રેકઅપની વાત કરવી સરળ નથી હોતી. ઘણીવાર મનમાં ડર હોય છે કે બ્રેકઅપની વાતથી પાર્ટનરને આઘાત ન લાગે અને તમે અફસોસ અને ચિંતા વિના મુવઓન કરી શકો. બ્રેકઅપની વાત પરિસ્થિતિને જોઈને કરવી પડે છે. જ્યારે સંબંધ ચલાવવો શક્ય જ ન હોય ત્યારે જ બ્રેકઅપની વાત મનમાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં બીજો પ્રશ્ન એ હોય છે કે પાર્ટનરને બ્રેકઅપની વાત કરવી કઈ રીતે. તો ચાલો તમને 5 ટીપ્સ જણાવીએ જે તમારું આ મુશ્કેલ કામ સરળ કરી દેશે.
પર્સનલી વાત કરો
સૌથી પહેલા તો બ્રેકઅપ કરવાનું નક્કી કરી જ લીધું હોય તો પાર્ટનર સાથે આ વાત પર્સનલી કરો. એટલે કે પાર્ટનરને મળી આમને સામને બેસી આ વાત કરો. પાર્ટનરને ફોન પર કે અન્ય લોકોની હાજરીમાં પણ આ વાત કરવી નહીં. આમ કરવાથી તેને દુ:ખ વધારે થશે. તેથી પર્સનલી મળી પોતાના પાર્ટનરને જે પણ મનમાં હોય તે સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દો.
લડાઈ ન કરો
બ્રેકઅપ દરમિયાન ઉદાસી લાગે તે સામાન્ય છે. ઘણીવાર બ્રેકઅપની વાત કરતી વખતે સામેની વ્યક્તિ કોઈ એવી વાત કરે તો ગુસ્સો પણ આવી શકે છે. તેનાથી વિરુધ્ધ બ્રેકઅપની વાત સાંભળી પાર્ટનર પણ તમારા પર ગુસ્સો કરી શકે છે. આવું થાય તો પણ લડાઈ-ઝઘડો ન કરો. શાંતિથી પરિસ્થિતિને હેંડલ કરો.
પાર્ટનરનું અપમાન ન કરો
બ્રેકઅપ પછી પોતાના પાર્ટનરનો અનાદર કે અપમાન ન કરો. સંબંધ હતો ત્યારે જે વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં હતી તેના વિશે પાછળથી બુરાઈ કરવાનું ટાળો. જે વ્યક્તિ તમારા માટે ખાસ હતી તેના વિશે અપમાનજનક વાતો કરવી યોગ્ય નથી. તેથી કોઈની સામે પાર્ટનરની બુરાઈ ન કરો. પાર્ટનરને પણ બ્રેકઅપની વાત કરતી વખતે અપમાનજનક શબ્દો ન કહો.
પાર્ટનરની વાત સાંભળો
જ્યારે તમે પાર્ટનરને બ્રેકઅપની વાત કરવા જાવ તો ફક્ત પોતાની વાત કહી વાતચીત ખતમ ન કરી નાખો. પોતાના પાર્ટનરના મનમાં શું છે તે પણ જાણો. તેની વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, પાર્ટનરની વાતોને સાંભળો. આ વર્તન તમારી મૈચ્યોરિટી દર્શાવે છે.
બ્રેકઅપ પછી પોતાના પર ધ્યાન આપો
બ્રેકઅપના દુ:ખમાંથી બહાર આવવું બંને વ્યક્તિ માટે મુશ્કેલ હોય છે. એકવાર બ્રેકઅપ થઈ જાય પછી પાર્ટનર શું કરે છે તેના કરતાં વધારે તમારા જીવન પર ધ્યાન આપવું. હેલ્થ, પર્સનલ અને કરિયર પર ફોકસ કરવાનું શરુ કરો. આમ કરવાથી તમે અફસોસ વિના આગળ વધી શકશો.
