ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Affair in Office: આ 5 દેશોમાં ઓફિસમાં સૌથી વધુ થાય એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર, ઓફિસ અફેરમાં ભારતનો નંબર જાણી આંચકો લાગશે

Extra Marital Affair in Office: ઓફિસમાંથી પરિણીત લોકોનું લફરું થવાના ચાન્સ સૌથી વધુ હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કયો દેશ છે જ્યાં ઓફિસ અફેર્સના મામલા સૌથી વધુ જોવા મળે છે ? અને આ બાબતમાં ભારત કયા ક્રમે આવે છે ? નથી જાણતા તો જાણી લો અત્યારે જ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:23 PM IST

Extra Marital Affair in Office: તમે પણ છાશવારે એવી ખબરો જોઈ કે સાંભળી હશે જેમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની ઘટના ઓફિસમાંથી શરુ થઈ હોય. છેલ્લા ઘણા સમયથી આવા મામલા વધતા જોવા મળે છે. આ બાબતે થયેલા એક સર્વેમાં તો એવો ખુલાસો થયો છે જેના વિશે તમે જાણીને પણ ચોંકી જશો. એવા 5 દેશો છે જ્યાં ઓફિસ રોમાન્સના મામલા સૌથી વધુ જોવા મળે છે. અને આ 5 દેશોમાં ભારત કયા ક્રમે આવે છે તે જાણીને તમને આંચકો લાગશે. 

લોકો ઘર કરતાં વધારે સમય ઓફિસમાં પસાર કરતા હોય છે. ઘણા લોકો તો વર્કોહોલિક હોય છે એટલે પોતાના કામનો સમય પુરો થાય પછી પણ કામ પુરું કર્યા વિના ઓફિસમાંથી નીકળતા નથી. કેટલાક લોકો પોતાના અફેરના ચક્કરમાં પણ ઓફિસમાં રોકાતા હોય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે થયેલા એક સર્વેમાં ખબર પડી છે કે ઓફિસ અફેર્સની વાતમાં મેક્સિકો સૌથી પહેલા આવે છે. 

આ સર્વે ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝીલ, કેનેડા, જર્મની, ભારત, ઈટલી, સ્પેન, મેક્સિકો, યૂકે અને અમેરિકામાં થયો હતો. આ સર્વે અનુસાર પહેલા નંબર પર મેક્સિકો છે અને બીજા ક્રમે ભારત આવે છે. જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ ઓફિસમાં ચક્કર ચલાવવાની વાતમાં ભારત અમેરિકા, બ્રિટનથી પણ આગળ વધી ગયું છે. 

આ સર્વેમાં અન્ય એક વાતનો પણ ખુલાસો થયો છે. સર્વે અનુસાર પુરુષો ઓફિસ રોમાંસને લઈને મહિલાઓની સરખામણીમાં વધારે ઓપન માઈન્ડેડ જોવા મળે છે. આ સર્વેમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે મહિલાઓ પોતાની પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફને મિક્સ કરતાં પહેલા અલર્ટ રહે છે. અહીં 29 ટકા મહિલાઓ ઓફિસ અફેરથી બચવું જોઈએ તેવું માને છે જ્યારે 27 ટકા પુરુષો કામમાં થતી સમસ્યાથી બચવા ઓફિસ અફેર ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

