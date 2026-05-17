/Red Flags: તમારા પરફેક્ટ દેખાતા સંબંધમાં તો નથીને આ 5 રેડ ફ્લેગ્સ, 99 ટકા કપલ આ વાતોને નોર્મલ માને છે

Red Flags Of Relationship: ઘણીવખત પરફેક્ટ લાગતાં સંબંધોમાં પણ રેડ ફ્લેગ્સ છુપાયેલા હોય છે. કપલ માને છે કે તેમનો સંબંધ પરફેક્ટ છે પણ તેમની વચ્ચે પણ છુપાયેલા રેડ ફ્લેગ્સ હોય છે. આ રેડ ફ્લેગ્સને જ લોકો સામાન્ય માની લેતા હોય છે. આવા છુપાયેલા રેડ ફ્લેગ કયા છે જાણી લો.
Red Flags Of Relationship: ઘણા કપલની લાઈફ પરફેક્ટ લાગતી હોય છે, તેમની વચ્ચે નાની-મોટી વાતમાં લડાઈ નથી થતી, તેઓ એકબીજાની જરૂરીયાતોને કહ્યા વિના સમજી લેતા હોય છે. એવું લાગે છે કે તેમની વચ્ચે બધું બરાબર છે પણ ખરેખર તેમની વચ્ચે 5 રેડ ફ્લેગ્સ હોય છે. બહારથી બધું બરાબર લાગતું હોય તેવા સંબંધોમાં આ 5 રેડ ફ્લેગ્સ હોય છે. કપલ આ વાતોને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર કરી દે છે.
આ 5 રેડ ફ્લેગ્સને દુર કરવામાં ન આવે તો સંબંધ ધીરે ધીરે નબળા પડી જાય છે. શરુઆતમાં આ રેડ ફ્લેગ્સ સારા લાગે છે પણ અમુક વર્ષો પછી સમજાય છે કે તે આ રેડ ફ્લેગ્સના કારણે એક વ્યક્તિ તરીકે તમારી લાઈફ પર ખરાબ અસર થઈ છે. આ 5 રેડ ફ્લેગ્સ વિશે જાણો અને તમારા સંબંધોમાં આવું કંઈ હોય તો તુરંત તેને દુર કરો.
પરફેક્ટ લાગતા સંબંધોના 5 રેડ ફ્લેગ્સ
સંબંધ જ એક માત્ર ઓળખ બની જાય
જો સંબંધ જ તમારી ઓળખ હોય તો તે રેડ ફ્લેગ છે. સંબંધની શરુઆતમાં યુવતી પોતાના શોખ, પોતાના મિત્રો, પોતાની પસંદ બધું છોડી યુવકની પસંદ અપનાવી લે છે. જેના કારણે અમુક વર્ષો પછી યુવતી પોતાની ઓળખ ગુમાવે છે. તેની ઓળખ તેનો પતિ બની જાય છે. આ રેડ ફ્લેગ છે. સંબંધમાં આવ્યા પછી પણ વ્યક્તિનું પોતાનું અલગ અસ્તિત્વ હોવું જરૂરી છે.
નાની-નાની વાતમાં ખોટું બોલવું
જ્યારે પાર્ટનર નાની-નાની વાતોમાં ખોટું બોલવા લાગે તો તે રેડ ફ્લેગ છે. ઘણીવાર પાર્ટનરના રિએક્શન વિશે વિચારી ખોટું બોલી દેવામાં આવે છે. પરફેક્ટ સંબંધ તો તેને કહેવાય જેમાં બે વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રકારના ડર વિના એકબીજાને બધી વાત કરી શકે.
ઝઘડો ન થવો
કપલ વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને ઝઘડો ન થાય તે પણ રેડ ફ્લેગ છે. હેલ્થી સંબંધોમાં મતભેદ થાય તે સામાન્ય જ છે. મતભેદ ન થાય તે રેડ ફ્લેગ્સ છે. લડાઈ-ઝઘડા ન થાય તેનો અર્થ છે કે વ્યક્તિ પોતાની સાચી લાગણીઓ છુપાવે છે.
દરેક વાતમાં સ્પષ્ટતા કરવી પડે
દરેક વાતમાં માફી માંગવી પડે, દરેક વાતમાં સ્પષ્ટતા કરવી પડે તો તે નોર્મલ નથી. આ વાતને રેડ ફ્લેગ કહેવાય છે. પાર્ટનરને દરેક વાતમાં સ્પષ્ટતા કરવી પડે એટલે તેનો અર્થ થાય છે કે સામેની વ્યક્તિને વિશ્વાસ નથી. વિશ્વાસનો અભાવ રેડ ફ્લેગ છે.
પાર્ટનરના મૂડ અનુસાર પ્રેમ થાય
જો તમારી લાઈફમાં એવું હોય કે પાર્ટનરનો મૂડ સારો હોય તો પ્રેમ હોય, કેર હોય. પાર્ટનરનો મૂડ ખરાબ હોય તો વાત પણ ન કરે તો તે નોર્મલ નથી. પાર્ટનરના મૂડ અનુસાર પ્રેમ થાય તે રેડ ફ્લેગ છે. પ્રેમ મૂડ અનુસાર ન થાય. જો તમારે વાત કરવામાં પણ પાર્ટનરના મૂડને ધ્યાનમાં લેવો પડે તો તે રેડ ફ્લેગ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)