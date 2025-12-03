Relationship Trends: આ 5 રિલેશનશીપ ટ્રેંડ સૌથી વધુ પોપ્યુલર, લોકો વચ્ચે જોવા મળે છે પ્રેમનો અલગ જ અંદાજ
5 Popular Relationship Trends: વર્ષ 2025 ખાસ અને શાનદાર રહ્યું. ખાસ કરીને રિલેશનશીપની બાબતમાં આ વર્ષમાં લોકોને પ્રેમનો અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો. આ અંદાજ જોવા મળ્યો 5 રિલેશનશીપ ટ્રેંડ્સના માધ્યમથી. ખાસ વાત છે કે આ ટ્રેંડ્સ વિચિત્ર હોવાની સાથે યુવાનોમાં પોપ્યુલર પણ છે.
Trending Photos
5 Popular Relationship Trends: થોડા દિવસોમાં જ વર્ષ 2025 પુરું થશે અને 2026 ની શરુઆત થઈ જશે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અવનવું અને અનોખું ઘણું બધું જોવા મળ્યું. તેમાં પણ રિલેશનશીપની વાતમાં તો પ્રેમના અલગ અલગ રંગ જોવા મળ્યા. આ વર્ષમાં યુવાનો વચ્ચે પ્રેમના એવા એવા ટ્રેંડ વાઈરલ થયા જેના વિશે કદાચ જ કોઈએ સાંભળ્યું હતું. આજે તમને રિલેશનશીપના 5 એવા જ ટ્રેંડ વિશે જણાવીએ જે આ વર્ષમાં ચર્ચામાં રહ્યા.
ફ્લડલાઈટિંગ ડેટિંગ
ફ્લડલાઈટિંગ ડેટિંગ એક રિલેશનશીપ ટ્રેંડ છે જેમાં વ્યક્તિ પહેલી કે બીજી ડેટમાં પોતાની લાઈફના પર્સનલ કે ઈમોશનલ ટ્રોમા સામેની વ્યક્તિને જણાવે છે. આ પ્રોસેસને ફ્લડલાઈટિંગ કહેવામાં આવે છે. આવું એટલા માટે કે વ્યક્તિ તીવ્ર પ્રકાશની જેમ પોતાના ટ્રોમા અને સંઘર્ષ સામેની વ્યક્તિને જણાવી દે છે. જો કે આ ટ્રેંડને રેડ ફ્લેગ પણ માનવામાં આવે છે. કારણ કે આ ટ્રેંડ ઈમોશનલ ઈંબેલેન્સ ઊભું કરે છે. તેમાં પ્રેમ કરતાં વધારે સહાનુભૂતિ હોય છે.
મોઈક્રો મેન્સ
મોઈક્રો મેન્સ નાની-નાની રીતે પ્રેમને વ્યક્ત કરવાની રીત છે. તેમાં એવું પણ કહેવાય છે કે બે વ્યક્તિ એકબીજા સાથે નાની નાની ખુશીઓ શેર કરી પ્રેમ વ્યક્તિ કરે છે. ઘણા લોકો પોતાના પાર્ટનેર મીમ્સ શેર કરે છે તો કેટલાક લોકો એકબીજા સાથે પ્લે લિસ્ટ શેર કરે છે. આ રીતે તેઓ એકબીજાને પ્રેમ છે તેવું દર્શાવે છે અને પછી સંબંધ ગાઢ બનતો જાય છે.
ડેટ વીથ મી
ડેટ વીથ મી ટ્રેંડમાં કપલ એકબીજા સાથે ઈમાનદારીવાળો સંબંધ બનાવવા પર ભાર મુકે છે. તેમાં કપલ નાની-નાની ખુશીઓ પર જ નહીં જીવનના ઉતાર-ચઢાવ પર પણ વાત કરે છે અને પરિસ્થિતિ સાથે ડીલ કરવામાં એકબીજાને સપોર્ટ કરે છે.
ફ્યૂચર પ્રૂફિંગ
લોકો આજકાલ શોર્ટ ટર્મ ડેટિંગ પર ઓછું ધ્યાન આપે છે. મોટાભાગના લોકો લોંગ ટર્મ માટે પાર્ટનર શોધે છે. અને તેઓ ભવિષ્ય પણ તેની સાથે જ જોતા હોય છે. ખાસ તો મહિલાઓ એવા સાથીને શોધે છે જેની સાથે સ્ટેબિલિટી અને ઈમોશનલ ,સપોર્ટ મળે. આવી ડેટિંગને ફ્યૂચર પ્રૂફિંગ કહેવામાં આવે છે.
સોફ્ટ લોન્ચ
સોફ્ટ લોન્ચ રિલેશનશીપનો એવો ટ્રેંડ છે જેમાં વ્યક્તિ પોતાના રિલેશન અને પાર્ટનરને ધીરેધીરે સોશિયલ મીડિયા પર બધા સામે રિવીલ કરે છે. લોકો જણાવે છે કે તેનો પાર્ટનર છે પરંતુ એકવારમાં તેની ઓળખ જાહેર કરતા નથી. તે ધીરે ધીરે પાર્ટનરનો ફેસ અને નામ રિવીલ કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે