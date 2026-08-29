/એકલતા પાછળ બીજાનો નહીં, પોતાની જ આ 5 આદતો હોય છે જવાબદાર, તમને તો નથી આ કુટેવો ?

Loneliness in Relationship: ઘણા લોકોની લાઈફમાં એવો સમય આવે છે જેમાં તેઓ લોકોની ભીડમાં હોય તો પણ એકલતા અનુભવે, તેમના મિત્રો પણ બન્યા હોય પણ ધીરે ધીરે મિત્રો દુર થવા લાગે, રિલેશનશીપમાં હોવા છતાં પાર્ટનર તેનાથી દુર ભાગવા લાગે. આવું જેની સાથે થતું હોય તેના પર દયા આવે છે પણ હકીકતમાં આવી એકલતા પાછળ મોટાભાગે વ્યક્તિની આદતો જ જવાબદાર હોય છે.
લાઈફમાં કોઈ વ્યક્તિ એકલી પડી જાય કે કોઈ તેનો સાથ ન આપે તેવી સ્થિતિ હોય તો તેનું મુખ્ય કારણ સ્વભાવમાં છુપાયેલું હોય છે. મોટાભાગે એવું જોવા મળે છે કે કેટલીક ખાસ પ્રકારની આદતો ધરાવતા લોકો એકલા પડી જતા હોય છે. આ 5 આદતો કઈ કઈ છે તે દરેક વ્યક્તિએ જાણવી જોઈએ.
લાઈફમાં એકલા કરી દેશે આ આદતો
પોતાની લાગણી કે વાત કહ્યા વિના સમજવાની અપેક્ષા રાખવી
રિલેશનશીપને ખરાબ કરતી અને એકલતા વધારતી સૌથી પહેલી ખરાબ આદત છે એવી અપેક્ષા રાખવી કે પાર્ટનર કહ્યા વિના જ બધું સમજી જાય. પ્રેમ હોય કે નારાજગી પાર્ટનર તમારા કહ્યા વિના સમજી જાય તેવી અપેક્ષા સંબંધને ખરાબ કરે છે. આવી અપેક્ષા રાખતા લોકો ધીરે ધીરે એવું માનવા લાગે છે કે સામેની વ્યક્તિને કંઈ ફરક નથી પડતો અને પછી આ વાત પર અવારનવાર ઝઘડા શરુ થઈ જાય છે.
વાતચીત બંધ કરી દેવી
ઘણા લોકોને કોઈ વાત ખરાબ લાગી હોય તો તેના વિશે વાત કરવાને બદલે તેઓ ગુસ્સામાં ચુપ થઈ જાય છે. વાતચીત કરવાનું બંધ કરી દે છે. જ્યારે સામેની વ્યક્તિ તો એ વાતથી જ અજાણ હોય છે કે પ્રોબ્લેમ શું છે. જો કોઈ વાતથી ખરાબ લાગ્યું હોય તો તેના વિશે બોલવું જરૂરી છે. વાતચીત બંધ કરી દેવાથી ગેરસમજ વધે છે.
દરેક વાત પોતાના પર લઈ લેવી
રિલેશનશીપમાં સમસ્યા વધે અને એકલતા આવે તેનું ત્રીજું કારણ છે દરેક વાતને પોતાની સાથે જોડી લેવી. કોઈ તમને તેની સમસ્યાઓ કહે તો તે સમસ્યાને પોતાની સાથે જોડી લેવી. અને પોતાના પાર્ટનર વિશે પણ એવું વિચારવા લાગવું હાનિકારક છે. બીજાના અનુભવો, વાત કે લાગણીને પોતાની સાથે ક્યારેય ન જોડો.
દરેક વાતમાં વધારે વિચારવું
એકલાતનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે ઓવર થિકિંગ. એક વાત તો નક્કી છે કે જ્યારે તમે કોઈ મુદ્દા પર વધારે વિચારવા લાગો છો તો તે વિચારો નેગેટિવ જ હોય. નેગેટિવ વિચારો અને દરેક વાતમાં નેગેટિવ વિચારો એકલતા તરફ દોરી જાય છે. મોટાભાગે લોકો એવું જ વિચારતા હોય છે કે હવે તેના સંબંધ પુરા થઈ જશે. એકલા પડી જશે.
ખોટું બોલવું
એકલતાનું એક કારણ ખોટું બોલવું પણ છે. સંબંધમાં ઈમાનદાર સૌથી વધારે મહત્વની હોય છે. જ્યારે તમે ઈમાનદાર નથી રહેતા અને ખોટું બોલવા લાગો છો તો એક સમય આવશે જ્યારે સત્ય સામે આવશે અને તમે એકલા પડી જશો. એટલા માટે વાત કોઈપણ હોય તેને છુપાવવા માટે ખોટું બોલવાની ભુલ કરવી નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)