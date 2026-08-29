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એકલતા પાછળ બીજાનો નહીં, પોતાની જ આ 5 આદતો હોય છે જવાબદાર, તમને તો નથી આ કુટેવો ?

Loneliness in Relationship: ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે તેમને કોઈ સમજતું નથી. તેઓ એકલા પડી ગયા છે વગેરે. વ્યક્તિની આવી એકલતા પાછળ જેની જ 5 આદતો જવાબદાર હોય શકે છે. આ કુટેવો તમને પણ હોય તો તમે લાઈફમાં એકલા પડી જાવ તે પહેલા સુધારી લેજો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:05 PM IST
એકલતા પાછળ બીજાનો નહીં, પોતાની જ આ 5 આદતો હોય છે જવાબદાર, તમને તો નથી આ કુટેવો ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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એકલતા પાછળ બીજાનો નહીં, પોતાની જ આ 5 આદતો હોય છે જવાબદાર, તમને તો નથી આ કુટેવો ?
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