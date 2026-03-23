ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipMarried Life:

Married Life: દરેક પતિ-પત્નીએ પાસ કરવા પડે આ 5 પડાવ, ત્રીજું સ્ટેજ પાર કરી જાય તે કપલની લાઈફમાં શરુ થાય ગોલ્ડન પિરિયડ

5 Phase of Married Life: લગ્નજીવન કેટલાક ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થાય છે. આ ઉતાર ચઢાવને લાઈફના 5 ફેઝ પણ કહી શકાય છે. આ ફેઝ વિશે દરેક કપલને ખબર હોવી જોઈએ. જેથી તે સમજી શકે કે લાઈફમાં આવતી પરિસ્થિતિને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:02 PM IST
  • લગ્નના કયા સ્ટેજમાં ડિવોર્સ થવાનું જોખમ સૌથી વધુ?
  • લગ્ન જીવનના 5 મહત્વના તબક્કા
  • લગ્નજીવન 5 ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થાય છે.

Married Life: દરેક પતિ-પત્નીએ પાસ કરવા પડે આ 5 પડાવ, ત્રીજું સ્ટેજ પાર કરી જાય તે કપલની લાઈફમાં શરુ થાય ગોલ્ડન પિરિયડ

5 Phase of Married Life: લગ્નને સાત જન્મોનો સાથ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ લગ્ન એક જન્મમાં પણ ત્યારે ટકી રહે છે જ્યારે પતિ પત્ની લગ્ન જીવનના આ 5 ફેઝ એકબીજા સાથે પસાર કરી શકે. જી હા દરેક યુવક યુવતીએ લગ્ન પછી આ 5 ફેઝમાંથી પસાર થવું પડે છે. આ 5 માંથી ત્રીજો ફેસ એવો છે જેમાં પતિ પત્ની વચ્ચે સૌથી વધુ સમસ્યાઓ થાય અને આ સ્ટેજમાં જ ડિવોર્સ પણ વધારે થઈ જાય છે. જો ત્રીજું સ્ટેજ પતિ પત્ની સાથે મળીને પસાર કરી લે તો પછી લગ્નજીવનમાં ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થાય છે. આ પછી પતિ પત્ની એકબીજા સાથે એવું જીવન જીવે છે જેને જોઈને લોકો પણ તેમના પ્રેમના વખાણ કરે. પરંતુ આ સ્ટેજ સુધી પહોંચતા પતિ પત્નીએ ચાર પડાવ પાર કરવા પડે છે. 

લગ્ન જીવનના 5 તબક્કા

હનીમૂન પિરિયડ 

લગ્ન થાય પછી એક થી બે વર્ષ સુધીનો સમય હનીમૂન પિરિયડ કે હનીમૂન ફેઝ કહેવાય છે. આ સમયે પતિ અને પત્નીમાં લગ્ન જીવનને લઈને એક્સાઈમેન્ટ, એટ્રેક્શન અને પ્રેમ ચરમસીમાએ હોય છે. આ સમયે પતિ પત્ની એકબીજા સાથે સુખેથી જીવન જીવવાના સપના જુએ છે અને એકબીજાની સાથે હરતા ફરતા સમય પસાર કરે છે. હનીમૂન પિરિયડ મોટાભાગના કપલ એકબીજા સાથે રોમાન્સ કરવામાં પસાર કરે છે. 

વાસ્તવિકતાનો ફેઝ 

હનીમૂન પિરિયડ પૂરો થાય એટલે કે લગ્નના બે વર્ષ પૂરા થાય પછી જીવનની વાસ્તવિકતા પતિ પત્ની સામે આવે છે. શરૂઆતના સમયમાં જે મજા અને એકબીજાનો સાથ મળ્યો હોય તેમાં ઘટાડો થવા લાગે છે અને જીવનની રિયાલિટી અને જવાબદારીઓ સંભાળીને આગળ વધવાનો સમય આવે છે. વાસ્તવિકતાનો આ સમય એવો હોય છે જ્યારે પતિ પત્ની એકબીજાની ખામીઓને પણ જોતા થાય છે. લગ્નના આ સ્ટેજમાં પતિ પત્નીને એકબીજાની વાસ્તવિકતા પણ ખબર પડે છે જ્યાંથી ધીરે ધીરે મુશ્કેલીઓની શરૂઆત પણ થઈ જાય છે. 

ઇટ્સ કોમ્પ્લિકેટેડ 

ઘણા લોકોના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં રિલેશનશિપ સ્ટેટસમાં તમે ઇટ્સ કોમ્પ્લિકેટેડ શબ્દ વાંચ્યો હશે. લગ્ન જીવનમાં ત્રીજો ફેસ ઇટ્સ કોમ્પ્લિકેટેડ જેવો હોય છે. બીજા સ્ટેજમાં જ પતિ પત્નીને એકબીજાની ખામીઓ અને સમસ્યાઓ દેખાવા લાગે છે જે ત્રીજા સ્ટેજ સુધી પહોંચતા વધી જાય છે. ત્રીજા સ્ટેજમાં પતિ અને પત્ની એ વાત જાણી જાય છે કે તેમના પાર્ટનરમાં કઈ કઈ ખામીઓ છે. ત્રીજા સ્ટેજમાં કપલ વચ્ચે લડાઈ ઝઘડા પણ વધી જાય છે. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે પતિ અને પત્ની એકબીજા સામે વધારે એગ્રેસીવ બિહેવ કરતા હોય છે. પોતાના જીવનસાથીનું આ રૂપ જોઈને સંબંધ નિભાવવા મુશ્કેલ લાગે છે. ત્રીજા સ્ટેજમાં પ્રેમનો મોહ ભંગ પણ થઈ જાય છે. 

નિર્ણય લેવાનો સમય 

ત્રીજા સ્ટેજમાં પતિ પત્ની વચ્ચે સમસ્યાઓ ચરમસીમા પર પહોંચી જાય ત્યારે કપલને એ વાતનો અનુભવ થાય છે કે કોઈ તો નિર્ણય લેવો જરૂરી છે. ઘણા કપલ ત્રીજા સ્ટેજ પછી સમજી જાય છે કે કલ્પના અનુસાર જીવન પરફેક્ટ નથી તેને પરફેક્ટ બનાવવું પડશે. આ વાત સમજીને જે કપલ આગળ વધે છે તેઓ ગોલ્ડન ફેઝમાં પ્રવેશ કરી જાય છે. અને જે કપલ લગ્નજીવનની રિયાલિટી અને જવાબદારીને એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા તેઓ આ સ્ટેજમાં અલગ થઈ જવાનું નક્કી કરી લેતા હોય છે. લગ્ન જીવનના ચોથા સ્ટેજમાં કપલ એ નક્કી કરતા હોય છે કે જીવનને એકબીજા સાથે એડજસ્ટ થઈને આગળ લઈ જવું છે કે પછી એકબીજાથી અલગ થવાનો રસ્તો પસંદ કરવો છે. 

ગોલ્ડન પીરિયડ

જે કપલ ચોથા સ્ટેજમાં એકબીજાની સાથે એડજસ્ટ થઈને લગ્ન જીવનને ફરીથી એક તક આપવાનું નક્કી કરે છે તેઓ લગ્નજીવનના સૌથી સુંદર ગોલ્ડન ફેઝમાં આવી જાય છે. એકબીજા સાથે ખરાબ સમય જોઈ ચૂકેલા કપલ આ સ્ટેજમાં એકબીજાને તેમની ખામીઓ સાથે અપનાવે છે અને તેઓ ફરીથી પ્રેમમાં પડે છે. લગ્ન જીવનના આ સ્ટેજ પછી હકીકતમાં હેલ્ધી રિલેશનશિપની શરૂઆત થઈ છે. જે કપલ આ સ્ટેજ પર કરી લે છે તેઓ પરફેક્ટ કપલ તરીકે જીવન જીવવાનું પણ શીખી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

married lifeExtra Marital AffairRelationship Tipsરિલેશનશીપ ટીપ્સ

