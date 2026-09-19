Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Red Flags: પાર્ટનરના એવા રેડ ફ્લેગ્સ જે તમને નહીં દેખાય પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સ બરાબર નોટિસ કરે

Red Flags: પાર્ટનરના એવા રેડ ફ્લેગ્સ જે તમને નહીં દેખાય પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સ બરાબર નોટિસ કરે

5 Red Flags: પ્રેમમાં અંધ થયેલા યુવક કે યુવતી પોતાના પાર્ટનરના રેડ ફ્લેગ્સને જોઈને પણ ઈગ્નોર કરી દે છે. પણ આ રેડ ફ્લેગ્સને મિત્રો બરાબર ઓળખી કાઢે છે. એવા કયા રેડ ફ્લેગ્સ છે જે મિત્રો પહેલા નોટિસ કરે છે ચાલો જાણીએ.

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:32 AM IST
Red Flags: પાર્ટનરના એવા રેડ ફ્લેગ્સ જે તમને નહીં દેખાય પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સ બરાબર નોટિસ કરે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: લગ્ન પછી પણ ખેડૂત પુત્રીનો જમીન પરનો હક અને દરજ્જ
2
3
4
5