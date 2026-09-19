/Red Flags: પાર્ટનરના એવા રેડ ફ્લેગ્સ જે તમને નહીં દેખાય પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સ બરાબર નોટિસ કરે

5 Red Flags: જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લાઇફમાં આવે છે તો તેની સાથે રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં બધું જ સારું લાગે છે. પાર્ટનરની વાતો, તેની પસંદના પસંદ તેના શોખ બધું જ બરાબર લાગે છે. પ્રેમની શરૂઆતમાં આપણે કેટલાક રેડ ફ્લેગ્સને ઇગ્નોર પણ કરી દેતા હોય છે. રેડ ફ્લેગ્સને પ્રેમમાં વ્યક્તિ ઇગ્નોર કરે છે તે રેડ ફ્લેટ તેના મિત્રોની નજરમાં સૌથી પહેલા આવે છે. આજે 5 એવા રેડ ફ્લેગ્સ વિશે જાણીએ જે મોટા ભાગે મિત્રોને સૌથી પહેલા દેખાય છે.
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પ્રેમમાં પડે છે તો તેની આંખ પર પ્રેમના ચશ્મા ચડી જાય છે જેના કારણે વ્યક્તિના રેડ ફ્લેગ પણ તેને દેખાતા નથી. આવા સમયે કેટલાક રેડ ફ્લેગ્સ મિત્રોની નજરમાં પહેલા આવી જાય છે. જો તમારા મિત્ર પણ તમારા પાર્ટનરના આવા રેડ ફ્લેગ્સ વિશે વાત કરે તો તેની વાતને ઈર્ષા ન ગણી લેતા. ખરેખર તમારા પાર્ટનરમાં આ રેડ ફ્લેગ્સ હોઈ શકે છે તેથી મિત્રની વાત સમયસર ધ્યાનમાં લેવી.
કંટ્રોલિંગ નેચર
જે વ્યક્તિ પ્રેમમાં હોય છે તેને પોતાના પાર્ટનરના વર્તનમાં કોઈ ખામી દેખાતી નથી પરંતુ મિત્રો બરાબર રીતે જોઈ શકે છે કે તમારો પાર્ટનર કંટ્રોલિંગ નેચરનો છે કે નહીં. કંટ્રોલિંગ બિહેવિયર શરૂઆતમાં ક્યુટ લાગે છે પરંતુ આવું વર્તન સમય જતા મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં પાર્ટનરના કંટ્રોલિંગ બિહેવિયર વિશે તમને કદાચ ખબર ન પડે પરંતુ તમારા મિત્રો તમારા પાર્ટનરના વર્તનને ધ્યાનથી જોતા હશે તેથી તેમને ખબર પડી જશે કે તમારો પાર્ટનર તમને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
ફ્યુચર પ્લાનિંગ અવોઇડ કરવું
જો તમારો પાર્ટનર તમારી સાથે ટાઇમપાસ કરે છે અને ભવિષ્યને લઈને સિરિયસ નથી. તો તે ભવિષ્યની વાતો કરવાનું અથવા તો ફ્યુચર પ્લાન કરવા નું અવોઈડ કરશે. આ વાત પણ તમારા ધ્યાનમાં પહેલા નહીં આવે પણ તમારા મિત્રો બરાબર નોટિસ કરતા હશે. તમારી સાથે વર્ષોથી રહેલા મિત્ર એ બરાબર નોટિસ કરશે કે તમારો પાર્ટનર તમને લઈને સિરિયસ છે કે નહીં. એટલે આ રેડ ફ્લેગ પણ મિત્રોને પહેલા દેખાય છે.
ટોક્સિક નેચર
જો તમારો પાર્ટનર ટોક્સિક નેચરનો હશે તો તે વારંવાર તમારી બુરાઈ કરશે, હસતા હસતા તમને ટોકશે, બધાની સામે તમારી વાતોને ક્રિટીસાઈઝ કરશે. પ્રેમની શરૂઆતમાં તમે કદાચ આ વાતોને મજાકમાં કે હળવાશથી લઈ શકો છો પરંતુ તમારા મિત્રો તમારા પાર્ટનરના ટોક્સિક નેચરને બરાબર નોટિસ કરતા હશે. ટોક્સિક સ્વભાવ પણ શરૂઆતમાં મિત્રોના ધ્યાનમાં પહેલા આવે છે.
બ્લેમ ગેમ
ઘણા લોકો એવા હોય છે જે કોઈપણ પ્રકારની ગડબડ થાય તો તેનો દોષ સામેની વ્યક્તિ પર ઢોળી દેતા હોય છે. જો તમારો પાર્ટનર પણ રિલેશનશિપમાં સમસ્યા સર્જાય તો તેનો દોષ તમારા પર ઢોળે છે તો આ રેડ ફ્લેગ્સ તમને નહીં દેખાય પણ તમારા મિત્ર બરાબર નોટિસ કરતા હશે. તમારા પાર્ટનરની બ્લેમ ગેમ મિત્રો ની નજરમાં સૌથી પહેલા આવી જશે.
ઈમોશનલી અનઅવેલેબલ
તમે જે વ્યક્તિને પ્રેમ કરતા હોય તેની દરેક વાત તમને ગમશે. પણ તે વ્યક્તિ તમારા માટે ઈમોશનલી અવેલેબલ છે કે નહીં તે વાત તમારા મિત્ર સારી રીતે જોઈ શકશે. ઘણી વખત લોકો ઈમોશનલી કનેક્ટ નથી હોતા તે ફિઝિકલી તો તમારી પાસે બેઠા હોય છે પણ તેનું મન બીજે ભટકતું હોય છે. આવી વાતો પર પ્રેમમાં હોય તે વ્યક્તિ ધ્યાન આપતા નથી પણ મિત્રો આવી વાતોને બરાબર નોટિસ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)