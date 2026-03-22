Time Pass Relationship: રિલેશનશીપના નામે છોકરો ટાઈમ પાસ કરતો હોય ત્યારે જોવા મળતાં 5 રેડ ફ્લેગ
Signs of Time Pass Relationship: પ્રેમમાં પાર્ટનરની નાની-મોટી વાતો ઈગ્નોર કરવી સામાન્ય છે પરંતુ જો રિલેશનશીપમાં આ 5 રેડ ફ્લેગ જોવા મળે તો તેને ઈગ્નોર ન કરવા. આ રેડ ફ્લેગ ત્યારે જોવા મળે ત્યારે છોકરો રિલેશનશીપના નામે ફક્ત ટાઈમપાસ કરતો હોય છે.
Signs of Time Pass Relationship: પ્રેમમાં ઘણી વખત લોકો પોતાના પાર્ટનરની રેડ ફ્લેગ જેવી આદતોને પણ ઇગ્નોર કરી દે છે. પાર્ટનરના વર્તનમાં દેખાતી કેટલીક ખામીઓને પ્રેમના કારણે જતી કરી દેવામાં આવે છે. મોટાભાગે આવું યુવતીઓ કરતી હોય છે. જેના કારણે જ યુવતીઓને ઘણી વખત પસ્તાવાનો વારો પણ આવે છે. કોઈપણ છોકરી જે રિલેશનશિપ હોય તેણે પોતાના પાર્ટનરના વર્તનની આ 5 વાતોને ઈગ્નોર કરવી નહીં. આ રેડ ફ્લેગ એ વાતનો ઈશારો હોય છે કે છોકરો સંબંધમાં સિરિયસ નથી ફક્ત ટાઈમપાસ કરે છે.
યુવક સંબંધમાં સિરિયસ નથી અને ફક્ત ટાઈમપાસ કરે છે તે વાતનો ઈશારો કરતા સંકેતો દેખાય આવે તેવા હોય છે. પણ પ્રેમમાં પાગલ યુવતીઓ તેને સમજતી નથી અથવા તો ઇગ્નોર કરી દે છે. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ કરતા હોય તેમ છતાં પણ જો આ પાંચ રેડ ફ્લેગ તેના વર્તનમાં જોવા મળે તો સમય રહેતા જ સમજી જવું જોઈએ કે પાર્ટનર રિલેશનશિપમાં સિરિયસ નથી.
ટાઈમપાસ રિલેશનશીપના 5 સંકેતો
પોતાની અનુકૂળતા હોય ત્યારે વાત કરવી
જો તમારો પાર્ટનર તમારી સાથે ફોન કે મેસેજમાં ત્યારે જ વાત કરે છે જ્યારે તેની પાસે સમય હોય અથવા તો તેને જરૂર હોય તો સમજી લેવું કે તે તમારી સાથે ફક્ત ટાઇમપાસ કરે છે. તેના માટે તમે મહત્વના નથી. જ્યારે યુવક તમારા ફોન કે મેસેજને ઇગ્નોર કરે અને પોતાની સુવિધા અનુસાર તમારી સાથે વાત કરે તો તેમનો અર્થ છે કે તમે તેની પ્રાયોરિટી લિસ્ટમાં નથી.
ફ્યુચરની ચર્ચા ટાળવી
જ્યારે પણ તમે તમારા પાર્ટનર સાથે લગ્ન કે ફ્યુચર સંબંધિત વાત શરૂ કરો કે તે કોઈ પણ કારણસર વાતને ટાળી દે અથવા તો ગુસ્સે થઈ જાય તો સમજી લેવું કે તે સંબંધોને લઈને સિરિયસ નથી. જ્યારે વ્યક્તિ સંબંધમાં સિરિયસ ન હોય ત્યારે તે ભવિષ્ય વિશે વિચારતી નથી અને કોઈપણ પ્રકારનું પ્લાનિંગ પણ કરતી નથી.
પરિવાર અને મિત્રોથી દૂર રહેવું
લવ રિલેશનશિપમાં હોવા છતાં જો તમારો પાર્ટનર તમારા મિત્રોને મળવાનું ટાળે અથવા તો તમારા પરિવારને મળવાનો ટાળે તો પણ સમજવું કે તે રિલેશનશિપમાં સિરિયસ નથી. એટલા માટે જ કે તમારા સિવાય તમારી નજીકના અન્ય લોકોથી દૂર રહે છે. જે વ્યક્તિ રિલેશનશિપને લઈને સિરિયસ હોય તે તમારે લાઈફમાં ઇન્વોલ્વ થશે.
મુશ્કેલ સમયમાં સાથે ન હોવું
જો તમારો પાર્ટનર તમને જરૂર હોય ત્યારે અવેલેબલ ન રહેતો હોય તો તે સૌથી મોટો રેડ ફ્લેટ છે. તેનો અર્થ છે કે તમારો પાર્ટનર તમને લઈને સિરિયસ નથી. જ્યારે તમને જરૂર હોય ત્યારે પાર્ટનર સાથે ન હોય તો તેઓ સંબંધ ટાઇમપાસ પૂરતો હોય છે.
જવાબદારી લેવાથી બચવું
જો તમારો બોયફ્રેન્ડ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારી લેવાનો ટાળે છે અને બધું જ તમારે કરવું પડે છે તો સમજી લેજો કે તે ફક્ત ટાઈમપાસ કરે છે, તમારી સાથે ફ્યુચર જોતો નથી. બહાર જવાનું પ્લાનિંગ હોય કે પછી ઝઘડામાં માફી માંગવાની વાત હોય જો બધું જ તમારે કરવું પડતું હોય તો સમજી લેજો કે પ્રેમ ફક્ત તમારા તરફથી છે સામેની વ્યક્તિ ટાઇમપાસ કરી રહી છે. સંબંધમાં દરેક પ્રકારની જવાબદારી બંને વ્યક્તિની હોય છે જો બધા જ કામ એક વ્યક્તિ તરફથી થતા હોય તો તે સંબંધ ટાઈમપાસ પુરતા હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
