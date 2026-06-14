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Toxicity in Relationships: રિલેશનશીપમાં તમારી સાથે આવું થતું હોય તો તે પ્રેમ નહીં ટોક્સિસિટી છે

Toxicity in Relationships: રિલેશનશીપમાં જે પાર્ટનર વધારે ઈમોશનલ હોય તો અમુક સમયે પાર્ટનરની ટોક્સિક આદતોને પણ પ્રેમ સમજવાની ભુલ કરી બેસે છે. આ ભુલ તેમને મેન્ટલી અને ઈમોશનલી વીક કરી દે છે. આજે તમને જણાવીએ એવી 5 આદતો વિશે જે પ્રેમ નહીં ટોક્સિસિટી હોય છે, આવી આદતોને પ્રેમ સમજી સ્વીકારવાની ભુલ ન કરવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:50 PM IST
Toxicity in Relationships: રિલેશનશીપમાં તમારી સાથે આવું થતું હોય તો તે પ્રેમ નહીં ટોક્સિસિટી છે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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