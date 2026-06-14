/Toxicity in Relationships: રિલેશનશીપમાં તમારી સાથે આવું થતું હોય તો તે પ્રેમ નહીં ટોક્સિસિટી છે

Toxicity in Relationships: રિલેશનશિપ નિભાવવા માટે અમુક વાતોમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડે.. આવી સમજદારી ભરી વાતો તમે અનેક લોકો પાસેથી સાંભળી હશે. આવી સમજદારી ભરી વાતો કરતા લોકો પ્રેમના નામે રિલેશનશિપમાં ટોક્સિસિટીને પણ સહન કરી લેતા હોય છે. તેઓ પોતાના મનને તો મનાવી લે છે પરંતુ રિલેશનશિપની ટોક્સિસિટી તેમને ઈમોશનલી અને મેન્ટલી વીક કરી નાખે છે.
ઘણા લોકો પાર્ટનરના ટોક્સિક વર્તનને પ્રેમ માનીને એડજસ્ટ કરવા લાગે છે. તેઓ પોતે પણ સમજતા હોય છે કે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે તેમ છતાં સંબંધ તૂટે નહીં તે માટે સહન કરતા રહે છે. પરંતુ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે રિલેશનશિપમાં પાર્ટનરને આ 5 આદતો હોય તો તેમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરવું નહીં.
રિલેશનશિપમાં ટોક્સેસિટીના લક્ષણો
પાર્ટનરની બ્લેમ ગેમ
જો રિલેશનશિપમાં તમારો પાર્ટનર તમારી સાથે બ્લેમ ગેમ રમે છે તો તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરતા નહીં. પાર્ટનરની આ આદતને જતી કરવી તમને ભારી પડી જશે. બ્લેમ ગેમ એટલે કે કોઈપણ વસ્તુ ખરાબ કે ખોટી થાય તો તમારો પાર્ટનર તેનો બધો જ દોષ તમારા પર દોડી દે છે અથવા તો એવું દેખાડે છે કે ભૂલ તમારી હતી. આવી આદતથી સંબંધ તો ખરાબ થાય જ છે અને તેની સાથે વ્યક્તિની માનસિક હાલત પણ બગડે છે ધીરે ધીરે વ્યક્તિ પોતાની જાતને જ બધી ભૂલ માટે જવાબદાર ગણવા લાગે છે.
શંકા
જો રિલેશનશિપમાં તમારો પાર્ટનર દરેક વાતને લઈને તમારા પર શંકા કરતો હોય તો તેને પણ ઇગ્નોર ન કરો. ઘણા લોકો એટલા સ્માર્ટ હોય છે કે તે ડાયરેક્ટ તમને કોઈ વાત પૂછતા નથી તે પ્રેમ ભરી વાતો કરીને પોતાની શંકા દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરે છે. જ્યારે તમે હાજર ન હોય ત્યારે તમારા ફોન અને લેપટોપ ચેક કરીને પોતાની શંકાનું સમાધાન કરતા હોય છે. તમારા મિત્રો સાથે વાતચીત કરે. તમારી વાતને ક્રોસચેક કરે. પાર્ટનરની આવી આદતને પણ સ્વીકારવી નહીં.
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ઈમોશનલ બ્લેકમેલિંગ
ઘણા લોકો પોતાના પાર્ટનરને ઈમોશનલી બ્લેકમેલ કરવામાં એક્સપર્ટ હોય છે. જ્યારે તેમને એવું લાગે કે પાર્ટનર છોડીને જતા રહેશે કે પછી સંબંધ તોડી નાખશે ત્યારે તે ઈમોશનલ બ્લેકમેલિંગ શરૂ કરી દે છે. રિલેશનશિપમાં ઈમોશનલ બ્લેકમેલિંગ સૌથી ખતરનાક ગણાય છે.. ઘણા લોકો પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકીઓ આપીને વ્યક્તિને સંબંધમાં બાંધી રાખે છે. આ આદત તેમનો પ્રેમ નહીં પરંતુ તેમનું ટોક્સિક બિહેવિયર હોય છે.
વારંવાર ઝઘડા
બે વ્યક્તિ સાથે રહેતા હોય ત્યારે ઝઘડા તો થવાના જ છે પરંતુ જો નાની મોટી દરેક વાતને લઈને બે વ્યક્તિ વચ્ચે ઝઘડા થાય છે તો સમજી લેવું કે તે રિલેશનશિપ બરાબર નથી. વારંવાર થતાં ઝઘડા ટોક્સિસિટીનું લક્ષણ છે. આ રીતે થતા ઝઘડા સંબંધને ધીરે ધીરે અંદરથી તોડી નાખે છે.
સ્પેસનો અભાવ
જો તમે કોઈ એવા પાર્ટનર સાથે રહો છો જે તમને પર્સનલ સ્પેસ આપતો નથી તો તે પણ ટોક્સિક બિહેવિયરનું લક્ષણ છે. દરેક વ્યક્તિને પર્સનલ સ્પેસની જરૂર હોય છે. જો તમારો પાર્ટનર પ્રેમના નામે સતત તમારી આસપાસ ફરે છે, તમને પર્સનલ સ્પેસ નથી આપતો તો શક્ય હોય કે તેને તમારા પર વિશ્વાસ ન હોય. આવું વર્તન કરતાં વ્યક્તિ સાથે પણ લાંબો સમય રહી શકાતું નથી. કારણ કે તેનું વર્તન જ રિલેશનશિપ માટે હાનિકારક બની જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)