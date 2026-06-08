/Unhappy Marriage Signs: કપલ વચ્ચે વારંવાર થાય આ 5 વાતો તો સમજી લેવું પતિ પત્ની એકબીજાથી થઈ ગયા છે દુર

Unhappy Marriage Signs: પહેલાનો સમય એવો હતો જ્યારે લોકો એક જ વ્યક્તિ સાથે આખું જીવન પસાર કરતાં પરંતુ આજના સમયમાં સંબંધ નિભાવવા સરળ નથી રહ્યા. અગાઉ પતિ પત્ની એકબીજાનો સાથ ક્યારેય ન છોડતા. પરંતુ આજના સમયમાં કોઈ પણ સમયે જીવનસાથીનો સાથ પણ છૂટી જાય છે. સૌથી વધારે આંચકો તો ત્યારે લાગે છે જ્યારે વર્ષો જૂના સંબંધ ખતમ થઈ જાય. પતિ-પત્ની વચ્ચે એક સમયે એવો આવે છે જ્યારે તેમને એ વાત સમજાતી નથી કે સાથે રહેવું સારું છે કે પછી અલગ થઈ જવું વધારે સારું.
જોકે કોઈપણ સંબંધ આ સ્ટેજ સુધી આવી જાય તે પહેલા કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે. સંબંધ એક ઝાટકે પૂરા થતા નથી. જીવનમાં નાની મોટી એવી ઘણી વાતો થઈ હોય છે જેને ઇગ્નોર કરવાના કારણે ધીરે ધીરે સંબંધ તૂટી જાય છે. આવી ભૂલો કે સંકેતો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
વારંવાર ઝઘડા થવા
જ્યારે પતિ પત્ની વચ્ચે નાની મોટી દરેક વાતને લઈને ઝઘડા થવા લાગે તો ધીરે ધીરે સંબંધ નબળો પડી જાય છે, ત્યાર પછી વ્યક્તિને એકબીજાની સાથે રહેવું પણ ગમતું નથી. એક સમય પછી પતિ પત્ની અમુક વાતો એકબીજા સાથે કરવાનું પણ ટાળે છે તેઓ એવું માની લેતા હોય છે કે વાત કરવાથી ઝઘડો જ થશે. આ સ્થિતિમાં સંબંધ ખરાબ થવા લાગે છે.
વાતો શેર થવાનું બંધ થઈ જાય
જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનર સાથે કોઈ વાત શેર કરવાનું બંધ કરી દો અને તમારો પાર્ટનર પણ તમારી સાથે પહેલાંની જેમ ચર્ચા કરવાનું બંધ કરી દે અથવા તો તેને તમારી સાથે વાત કરવાનું મન ન થાય તો સમજી લેવું કે બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો ઈમોશનલ કનેક્શન ખતમ થઈ ગયું છે.
એકબીજા પર શંકા
સંબંધ નબળો પડી ગયો હોવાની સૌથી મોટી સાબિતી છે એકબીજાને લઈને થતી શંકા. લગ્નના વર્ષો પછી અચાનક જ પતિ પત્નીને એકબીજા પર શંકા જવા લાગે તો સમજી લેવું કે સંબંધ નબળો પડી ગયો છે અને તૂટવાની અણીએ છીએ.
સાથે રહેવા છતાં એકબીજાથી દૂર
લગ્નના અમુક વર્ષ પછી જ્યારે સંબંધ ફક્ત નામનો રહ્યો હોય ત્યારે પતિ પત્ની એકબીજાની સાથે તો રહેતા હોય છે પણ મનથી એકબીજાથી દૂર હોય છે. તેમની વચ્ચે એકમાત્ર રૂટીન બની ગયું હોય છે તેમાં કોઈ જ નવીનતા હોતી નથી અને કોઈ ઉત્સાહ હોતો નથી. બંને એક ઘરમાં રહીને પોતપોતાના કામોમાં વ્યસ્ત રહે છે. જો કોઈ કપલ આવું જીવન જીવી રહ્યું હોય તો તેનો મતલબ છે કે તેમનો સંબંધ નામનો જ રહ્યો છે ખરેખર તો સંબંધ ક્યારના તૂટી ગયા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)