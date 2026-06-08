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Unhappy Marriage Signs: કપલ વચ્ચે વારંવાર થાય આ 5 વાતો તો સમજી લેવું પતિ પત્ની એકબીજાથી થઈ ગયા છે દુર

Unhappy Marriage Signs: ઘણા પતિ પત્નીના સંબંધો અમુક વર્ષો પછી ફક્ત નામના રહી ગયા હોય છે. આવું અચાનક નથી થતું. પતિ પત્ની વચ્ચે લાંબા સમય સુધી આ 5 સમસ્યાઓ રહેતી હોય પછી તેમની વચ્ચે સંબંધો ફક્ત નામના રહે છે. આ 5 સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:14 AM IST
Unhappy Marriage Signs: કપલ વચ્ચે વારંવાર થાય આ 5 વાતો તો સમજી લેવું પતિ પત્ની એકબીજાથી થઈ ગયા છે દુર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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