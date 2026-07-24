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આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કે તમે તમારા જ વિચારોના જાળમાં ફસાયેલા છો, સમયસર ધ્યાન આપો

ઘણીવાર વ્યક્તિના વિચાર જ તેના દુશ્મન બની જાય છે. વ્યક્તિ વિચારોના માયાજાળમાં ગુંચવાઈ જાય ત્યારે તેના મનમાં ડર, ચિંતા અને નેગેટિવ વિચારો હાવી થઈ જાય છે. વ્યક્તિ બીજા વિશે એટલું બધું વિચારવા લાગે છે કે તેના વિચાર જ તેના મેન્ટલ સ્ટ્રેસનું કારણ બની જાય છે. જે વ્યક્તિ પોતાના જ વિચારોથી પરેશાન હોય તેનામાં આ 5 લક્ષણો જોવા મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 24, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:00 PM IST
આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કે તમે તમારા જ વિચારોના જાળમાં ફસાયેલા છો, સમયસર ધ્યાન આપો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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