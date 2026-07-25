/Teenage Things: રિલેશનશીપથી લઈ વ્યસન સુધીની 5 વાતો ટીનેજ બાળકો છુપાવે પોતાના માતાપિતાથી

Teenage Things: મોટાભાગના માતા પિતા એવું કહેતા હોય છે કે બાળકને કિશોરાવસ્થામાં સાચવવું મુશ્કેલ છે. પેરેન્ટસ માટે બાળકની ટીનએજ પરેશાનીનું કારણ બની જાય છે. માતા પિતાને બાળકની ચિંતા આ ઉંમરે સૌથી વધુ હોય છે અને બાળક પણ આ ઉંમરમાં માતા પિતાથી બચીને ઘણું બધું કરવા લાગે છે. ટીનેજમાં કેટલાક કામો બાળકો માતા પિતાથી છુપાવે છે. કારણ કે તેમને ડર હોય છે કે આ વાતથી તેમને માતા પિતા ખીજાશે. માતા પિતાની ખીડના ડરના કારણે બાળકો સૌથી પહેલા આ 5 વાતો છુપાવવાનું શીખે છે.
શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો
ટીનેજમાં બાળકમાં શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો થાય છે. આ સમયે તેમના મનમાં કેવા વિચારો છે, તે કેવું અનુભવે છે, તેની લાગણીમાં આવેલા ફેરફાર વિશે બાળક માતાપિતા સાથે વાત કરતું નથી. આ વાતો મોટાભાગના બાળકો છુપાવે છે.
ક્રશ
કિશોરાવસ્થામાં યુવક અને યુવતીને આકર્ષણનો અનુભવ થાય છે. જો કે આ સમયે થતા આકર્ષણની વાતો ટીનએજર પોતાના માતા પિતાથી છુપાવે છે. ગર્લફ્રેન્ડ, બોયફ્રેન્ડ જેવી વાતો આ ઉંમરમાં બાળકો માતાપિતા સાથે શેર કરતાં નથી.
સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ
ટીનેજમાં બાળકોને જો માતાપિતા સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરવાની પરવાનગી ન આપે તો તેઓ માતા પિતાથી છુપાવીને સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ બનાવે છે અને ઈંટરનેટ પર સર્ફિંગ કરે છે. ટીનેજ બાળકો માતા પિતાથી પોતાનું ઈંટરનેટ સર્ફિંગ અને સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પણ છુપાવતા હોય છે.
સ્કુલ-કોલેજના ખરાબ રિપોર્ટ
કિશોરાવસ્થામાં બાળકોનું મન ભટકી જાય તો તેના માર્ક્સ પર અસર પડે છે. આ સમયે બાળકો તેના સ્કુલ કોલેજના માર્ક્સ અને ખરાબ રિપોર્ટ પણ માતાપિતાથી છુપાવે છે.
સિગરેટ કે દારુ પીવા જેવા અનુભવો
કિશોરાવસ્થામાં બાળક પર સંગતની અસર ઝડપથી થાય છે. આ સંગતમાં બાળકો વ્યસન કરવાની શરુઆત પણ કરી દેતા હોય છે. જો બાળકો દેખાદેખીમાં વ્યસનના રવાડે ચઢી જાય તો આવા કામો પણ તે માતા પિતાથી છુપાવીને કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)