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Teenage Things: રિલેશનશીપથી લઈ વ્યસન સુધીની 5 વાતો ટીનેજ બાળકો છુપાવે પોતાના માતાપિતાથી

Teenage Things: બાળકની કિશોરાવસ્થા માતા પિતા માટે સૌથી મુશ્કેલ સમય હોય છે. આ સમયે બાળક ઘણી બધી વાતો માતા પિતાથી છુપાવવા લાગે છે, જેના કારણે પેરેન્ટ્સની ચિંતા વધી જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ 5 એવી વાતો વિશે જે ટીનેજમાં બાળકો છુપાવે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:37 PM IST
Teenage Things: રિલેશનશીપથી લઈ વ્યસન સુધીની 5 વાતો ટીનેજ બાળકો છુપાવે પોતાના માતાપિતાથી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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