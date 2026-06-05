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  • /Overthinking: પાર્ટનરે ગુસ્સામાં કહેલી કે ન કહેલી વાતો પર વધારે પડતું વિચારો છો ? તો આ રીતે અટકાવો નેગેટિવ ઓવરથિકિંગ

Overthinking: પાર્ટનરે ગુસ્સામાં કહેલી કે ન કહેલી વાતો પર વધારે પડતું વિચારો છો ? તો આ રીતે અટકાવો નેગેટિવ ઓવરથિકિંગ

How to stop Overthinking Instantly: જો તમને પણ પાર્ટનરે કહેલી વાતનો દિલથી લગાવી લો છો અને પછી તેના વિશે વધારે પડતું વિચારવા લાગો છો તો તમે એકલા નથી. આવું અનેક લોકો સાથે થાય છે. જો તમે પાર્ટનરની વાતોને લઈને થતા નેગેટિવ ઓવરથિકિંગથી પરેશાન છો તો આ 5 કામ કરવાનું શરુ કરો. તેનાથી તમારું મગજ તુરંત ડાયવર્ટ થશે અને નેગેટિવ વિચારો બંધ થઈ જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:29 AM IST
Overthinking: પાર્ટનરે ગુસ્સામાં કહેલી કે ન કહેલી વાતો પર વધારે પડતું વિચારો છો ? તો આ રીતે અટકાવો નેગેટિવ ઓવરથિકિંગ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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પાર્ટનરે ગુસ્સામાં કહેલી વાતો પર વધારે પડતું વિચારો છો? તો આ રીતે અટકાવો ઓવરથિકિંગ
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