/Overthinking: પાર્ટનરે ગુસ્સામાં કહેલી કે ન કહેલી વાતો પર વધારે પડતું વિચારો છો ? તો આ રીતે અટકાવો નેગેટિવ ઓવરથિકિંગ

How to stop Overthinking Instantly: રિશનશિપમાં પાર્ટનર સાથે કોઈ વાતને લઈને ઝઘડો થાય તમે વધારે પડતું વિચારવા લાગો છો એટલે કે ઓવરથિકિંગ કરો છો તો તેનાથી તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધ બંને બગડી શકે છે. ઓવરથિકિંગમાં મોટાભાગે નેગેટિવ વિચારો જ આવતા હોય છે. પાર્ટનરનું વર્તન અને પાર્ટનરની વાતોને લઈને વધારે પડતા નેગેટિવ વિચાર કરવા રિલેશનશિપ માટે હાનિકારક છે. પોતાના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક શાંતિ માટે પણ ઓવરથિકિંગની આદત છોડવી જરૂરી છે. આજે તમને પાંચ એવા કામ વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી નેગેટિવ ઓવરથિકિંગ સંપૂર્ણપણ અટકે છે અને માનસિક શાંતિ મળે છે
નેગેટીવ ઓવરથિકિંગના કારણે વ્યક્તિના વિચારમાં અને વર્તનમાં ફેરફાર થઈ જાય છે. પાર્ટનરને લઈને પણ નેગેટિવ વર્તન થઈ જાય છે જેના કારણે સંબંધો પર પણ અસર પડે છે. ઘણા લોકો પાર્ટનરે કહેલી વાતને વર્ષો સુધી ભુલતા નથી અને તેના પર સતત વિચારો કરતા રહે છે. આ પ્રકારે થતું ઓવરથિકિંગ રોકવા માટે આ 5 કામ કરી શકાય છે. જ્યારે પણ મનમાં નેગેટિવ વિચારો આવવાનું શરૂ થાય ત્યારે આ 5 કામ કરો તેનાથી ઓવરથિકિંગ અટકશે અને મગજ શાંત થઈ જશે.
વિચારોને લખવાનું શરુ કરો
મોટાભાગે નેગેટિવ ઓવરથિકિંગમાં એવા વિચારો આવતા હોય છે જે આપણે વ્યક્ત નથી કરી શકતા. અથવા તો ડર હોય છે કે આવી વાત કર્યા પછી સામેની વ્યક્તિને દુઃખ થશે. આવી વાતો મનમાં રહી જાય તો તકલીફ કરાવે છે તેથી તેને લખવી જોઈએ. ઓવરથિકિંગથી પરેશાન લોકોએ પોતાના વિચારોને લખવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. મનમાંથી વાત નીકળી જાય તો પછી વિચારો પણ ઓછા આવે છે. મનમાં આવેલી વાતો લખી અને વાંચશો તો તમે પણ સમજી જશો કે તમે કેટલું બધું વધારે વિચારો છો આમ કરવાથી ધીરે ધીરે સમસ્યા દૂર થઈ જશે.
પાર્ટનર સાથે વાત કરો
પાર્ટનરની કહેલી વાત પર વધારે પડતું વિચારવાને બદલે પોતાની જાતને સામેની વ્યક્તિની જગ્યાએ રાખીને વિચારો. અથવા એવું વિચારો કે સામેની વ્યક્તિને પણ કોઈ પરેશાની હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરો અને તેની પરેશાની સમજવાનો પ્રયત્ન કરો અને સાથે જ પોતાની ચિંતા જણાવો.
સમસ્યાને ઇગ્નોર ન કરો
જો તમારા મનમાં કોઈ વાતને લઈને નેગેટિવ વિચારો આવી રહ્યા છે તો તેને લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર ન કરો. જો કોઈ સમસ્યા ચાલી રહી છે તો તેનું સમાધાન લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. પાર્ટનરની કોઈ વાત મનમાં ખૂંચે છે તો પાર્ટનર સાથે વાત કરો. વાતને મનમાં રાખી તેના પર વિચાર કરવાથી કે ઇગ્નોર કરવાથી નેગેટિવ વિચારો વધે છે.
પોતાને ડાયવર્ટ કરો
વધારે પડતા વિચારો ત્યારે આવે છે જ્યારે તમારી પાસે કરવા માટે કંઈ કામ નથી હોતું. આવા સમયે વ્યક્તિ ભૂતકાળની વાતોને યાદ કરીને પણ વધારે પડતું વિચારવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે પોતાની જાતને કોઈ કામમાં વ્યસ્ત રાખો. દિવસ દરમિયાન કોઈપણ એવી એક્ટિવિટી કરવી જેમાં તમને મજા આવતી હોય. આવું કરવાથી તમારું માઈન્ડ ડાયવર્ટ થશે અને વધારે પડતા વિચારોથી મુક્તિ મળશે.
ભૂતકાળને ભૂલી જવો
ઓવરથિકિંગનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો વિશે પણ વિચારવું.ઓવરથિકિંગ છુટકારો મેળવવો હોય તો વર્તમાનમાં જીવવાની આદત પાડો જે વાત પસાર થઈ ગઈ છે તેને ભૂલી જવાનું કામ. વર્ષો પહેલા પાર્ટનર સાથે જે મુદ્દે ઝઘડો થયો હોય તેને યાદ રાખીને વિચાર કરતા રહેવાનો કોઈ ફાયદો નથી. જૂની વાતોને ભૂલી જાવ અને વર્તમાનમાં જીવો. તેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)