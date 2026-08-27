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  • /Toxic Zodiac Signs: 12 માંથી 5 રાશિના લોકો પ્રેમની બાબતમાં હોય છે ટોક્સિક, તમારા પાર્ટનર તો નથી ને આ રાશિના ?

Toxic Zodiac Signs: 12 માંથી 5 રાશિના લોકો પ્રેમની બાબતમાં હોય છે ટોક્સિક, તમારા પાર્ટનર તો નથી ને આ રાશિના ?

Toxic Zodiac Signs: અલગ અલગ રાશિનો પ્રભાવ અલગ અલગ હોય છે. આજે આપણીએ જાણીએ રાશિચક્રની 12 રાશિમાંથી સૌથી વધારે ટોક્સિક ગણાતી 5 રાશિઓ વિશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ 5 રાશિના લોકો પ્રેમની બાબતમાં વધારે ઉગ્ર હોય છે. જો તમારા પાર્ટનરની રાશિ આ 5 માંથી કોઈ એક છે તો ફટાફટ ચેક કરો તેના વર્તનમાં અહીં દર્શાવેલા લક્ષણો છે કે નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:06 PM IST
Toxic Zodiac Signs: 12 માંથી 5 રાશિના લોકો પ્રેમની બાબતમાં હોય છે ટોક્સિક, તમારા પાર્ટનર તો નથી ને આ રાશિના ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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