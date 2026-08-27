/Toxic Zodiac Signs: 12 માંથી 5 રાશિના લોકો પ્રેમની બાબતમાં હોય છે ટોક્સિક, તમારા પાર્ટનર તો નથી ને આ રાશિના ?

Toxic Zodiac Signs: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દરેક રાશિ પર તેના સ્વામી ગ્રહનો પ્રભાવ હોય છે. આ પ્રભાવની અસર તે રાશિના જાતકો પર પણ જોવા મળે છે. રાશિનો પ્રભાવ લોકોના સ્વભાવ પર પણ જોવા મળે છે. જેમકે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં 5 રાશિઓ વિશે જણાવેલું છે જે અન્યની સરખામણીમાં ટોક્સિક હોય છે. આ રાશિના લોકો પ્રેમની બાબતમાં પણ વધારે ઉગ્ર હોય શકે છે.
તમે પણ જોયું હશે કે અમુક લોકો શાંત, સહજ અને પ્રેમાળ સ્વભાવના હોય છે જ્યારે કેટલાક લોકો ઉગ્ર, આક્રમક અને કંટ્રોલ કરવાવાળા હોય છે. આ અસર તેમની રાશિની હોય શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કઈ 5 રાશિના લોકો ઉગ્ર સ્વભાવના હોય છે જે ટોક્સિક લાગી શકે છે. તમારા પાર્ટનરની રાશિ આમાંથી કોઈ 1 છે તો તેનો સ્વભાવ આવો છે કે નહીં તે પણ ચેક કરી લો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. જેની અસરના ભાગરુપે આ રાશિના લોકો ઉર્જાવાન, આત્મવિશ્વાસી અને જનૂની સ્વભાવના હોય છે પરંતુ આ સ્વભાવ રિલેશનશીપની બાબતમાં ટોક્સિક બની શકે છે. પ્રેમની બાબતમાં આ રાશિના લોકો ઉગ્ર બની જતા હોય છે, ગુસ્સો ઝડપથી કરે છે જેના કારણે પાર્ટનરને પરેશાની થઈ શકે છે. આ રાશિના લોકો નાની વાત પર પણ તુરંત પ્રતિક્રિયા આપે છે જેના કારણે સંબંધોમાં તણાવ વધી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકો મિલનસાર અને વાતચીત કરવામાં એક્સપર્ટ હોય છે. તેની સાથે સંબંધો રોમાંચક હોય શકે છે. પણ પ્રેમની બાબતમાં મિથુન રાશિના લોકો સાથે થોડું સાવધાન રહેવું પડે છે. તેમનું વર્તન મૂડ અનુસાર ઝડપથી બદલે છે. મિથુન રાશિના પાર્ટનર સાથે સંબંધ જાળવી રાખવામાં પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ રાશિના લોકો ક્યારેય વધારે પ્રેમ કરે છે તો ક્યારેય અચાનક દુર થઈ જાય છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકો ભાવુક હોય છે, આ રાશિના લોકો પોતાના પાર્ટનરની નાનામાં નાની વાતનું પણ ધ્યાન રાખે છે. સંબંધમાં ઈમાનદાર રહે છે પણ અતિશય ઈમોશનલ હોવાના કારણે તે સામેની વ્યક્તિ માટે ટોક્સિક બની જાય છે. તેમની અપેક્ષા વધારે હોય છે. જેના કારણે સંબંધોમાં સમસ્યાઓ આવી શકે છે. આ રાશિના લોકો જૂની વાતો પણ યાદ રાખે છે. વાતોને મનમાં રાખવાની આદત સંબંધોમાં સ્ટ્રેસ વધારે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકો વ્યવસ્થિત અને સમજદાર હોય છે. પણ આ રાશિની એક તકલીફ હોય કે તે કોઈ વાત ઝડપથી ભુલતા નથી અને માફ પણ કરતાં નથી. આ રાશિના લોકો પોતાના પાર્ટનરની ખામીઓને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરતા રહે છે. આ આદતના કારણે લોકોને લાગે છે કે તેમને જજ કરવામાં આવે છે. આ રાશિના લોકો નાની નાની વાતો પર વધારે વિચારે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકો ભાવુક અને દિલથી પ્રેમ કરનાર હોય છે પણ તેઓ રહસ્યમયી પણ હોય છે. જ્યારે તે કોઈને પ્રેમ કરે તો તેને સમર્પિત થઈ જાય છે. પણ આ રાશિના લોકોની ખામી એ હોય છે કે પ્રેમ થયા પછી તે પોતાના પાર્ટનરને લઈને પઝેસિવ થઈ જાય છે. ઘણીવાર પ્રેમ શંકામાં બદલી જાય છે. પ્રેમમાં નાની વાતને પણ ગંભીરતાથી લઈ લે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)