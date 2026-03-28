ગુજરાતી ન્યૂઝ > Relationship > Relationship Tips: મોટી ઉંમરની મહિલાનું પોતાનાથી અડધી ઉંમરના છોકરા સાથે અફેર થવાના 7 કારણો

Relationship Tips: મોટી ઉંમરની મહિલાનું પોતાનાથી અડધી ઉંમરના છોકરા સાથે અફેર થવાના 7 કારણો

Relationship Tips: અફેરની ઘણી ઘટનાઓ એવી સામે આવે જેમાં 40 વટાવી ચુકેલી મહિલાના સંબંધ તેનાથી નાની વયના છોકરા સાથે હોય. મોટાભાગે મહિલાઓ પોતાના પતિ, ઘર, બાળકોને લઈ વધારે લાગણી ધરાવતી હોય છે તો પછી એવા કયા કારણો હોય જેના કારણે મહિલા બધું જ ભુલી નાની વયના છોકરા તરફ આકર્ષિત થઈ જાય ? આવું થવાના એક, બે નહીં 7 કારણો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:11 PM IST
  • શા માટે યુવાન છોકરા તરફ ઝડપથી આકર્ષિત થઈ જાય મોટી ઉંમરની મહિલા?
  • મહિલાનું નાની વયના છોકરા સાથે અફેર થવાના કારણો

Relationship Tips: મોટી ઉંમરની મહિલાનું પોતાનાથી અડધી ઉંમરના છોકરા સાથે અફેર થવાના 7 કારણો

Relationship Tips: સંબંધોની ગરિમાને લજવતી ઘટના છાશવારે પ્રકાશમાં આવતી રહે છે. તાજેતરમાં જ રાજકોટ શહેરમાં શિક્ષિકા અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેના અનૈતિક સંબંધોની ઘટના સામે આવી. જામનગર શહેરમાં પણ એક ઘટના બની હતી જેમાં માતાએ દીકરાના મિત્ર સાથે સંબંધો રાખ્યા હોય. આવી અનેક ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે જેમાં મહિલા પોતાનાથી અડધી વયના છોકરા સાથે અનૈતિક સંબંધો રાખે છે. આવા સંબંધોનો અંજામ મોટાભાગે ખરાબ જ આવતો હોય છે. પરંતુ આવું બને ત્યારે વિચાર આવે કે એવા તો કયા કારણો હોય જેમાં મહિલા પોતાના પતિ, બાળકોને ભુલી પોતાનાથી નાની વયના છોકરાના પ્રેમમાં પડી બધી મર્યાદા તોડી નાખે છે. 

રિલેશનશીપ એક્ટપર્ટ અનુસાર મહિલા પોતાનાથી નાની વયના છોકરા પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાય અને તેમની વચ્ચે સંબંધો શરુ થાય તેના માટે 7 કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. આ 7 કારણો કે પરિસ્થિતિ એવી છે જેમાં મહિલા પોતાની નજીક આવેલા નાની વયના છોકરા તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે.

મહિલાનું નાની વયના છોકરા સાથે અફેર થવાના કારણો

ગુડ લુક્સ

ટીનએજ છોકરાઓ પોતાના લુક્સ, સ્ટાઈલ, ફેશનને લઈ પરફેક્ટ હોય છે. આ વાત મહિલાઓને આકર્ષિત કરે છે. મોટી ઉંમરે પતિ પોતાના પર ધ્યાન આપવાનું છોડી દેતા હોય છે. જ્યારે છોકરાઓ લુક્સની બાબતમાં પરફેક્ટ હોય છે જે મહિલાઓને ગમી જાય છે. 

રોમાંચ અને એનર્જેટીક

યુવા વયના છોકરાઓ રોમાંચથી ભરપુર જીવન જીવતા હોય છે તેઓ બિંદાસ્ત હોય છે. તેમની બોડી લેંગ્વેજ એનર્જેટીક હોય છે. આવા છોકરાઓ નજીક આવે તો મહિલાઓ તેના તરફ આકર્ષિત થઈ જતી હોય છે. 

કંટ્રોલ ન કરનાર

યુવાનો પોતાનાથી મોટી ઉંમરની મહિલાને કંટ્રોલ કરવાનું વિચારતા પણ નથી. આ વાત મહિલાઓને ગમી જાય એવી હોય છે. વધતી વયે મહિલાઓને તેને કંટ્રોલ કરનાર બંધન પસંદ પડતા નથી. 

હોર્મોનલ કારણ

મહિલાઓ 40 વટાવે કે 40 ની નજીક હોય ત્યારે હોર્મોનલ ફેરફારના કારણે તેમની ડિઝાયર વધી જતી હોય છે. ઘણા કિસ્સામાં મહિલાઓ પોતાની ડિઝાયર પુરી કરવા યુવાન વયના છોકરા તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે. ઘણા કિસ્સામાં શારીરિક જરૂરીયાતો પુરી થાય તે માટે મહિલાઓ યુવાન છોકરા સાથે રિલેશનમાં આવે છે. 

નિષ્ફળ સંબંધો પછી ઈમોશન સપોર્ટ

ડિવોર્સ પછી કે નિષ્ફળ રિલેશનશીપ પછી મહિલા સંબંધ માટે એવા વ્યક્તિને ઈચ્છતી હોય છે જે તેને ઈમોશનલ સપોર્ટ આપે, તેની સ્વતંત્રતાને સ્વીકારે. આવો સપોર્ટ મહિલાઓને તેનાથી નાની વયના છોકરા પાસેથી મળતો હોય છે. 

પારિવારિક જવાબદારી ન હોવી

નાની વયના છોકરા પર જવાબદારીઓ ઓછી હોય છે. તેથી છોકરાઓ સંબંધમાં વધારે સ્ટ્રેસ ફ્રી, બિંદાસ રહે છે. તેમનો બિંદાસ નેચર મહિલાઓને આકર્ષિત કરે છે. નાની ઉંમરના છોકરા મહિલા પર લગ્ન, બાળકો માટે પ્રેશર પણ કરતા નથી. તે લાઈફને ઈન્જોય કરવામાં માને છે. 

મહિલાના અસ્તિત્વને સ્વીકારવું

મોટી ઉંમરે મહિલા પોતાના કરિયરમાં સેટ હોય છે. આ વાતને છોકરાઓ ખુલ્લા મનથી સ્વીકારે છે. વધતી ઉંમરે મહિલાને એવા સાથીની જરૂર હોય છે જે તેના અસ્તિત્વને સ્વીકારે જે કામ નાની વયના છોકરા કરે છે. અને આ વાત મહિલાઓને ગમી જાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

