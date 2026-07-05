/આમિર ખાને 14 વર્ષ નાની ગૌરી સાથે કર્યા લગ્ન, જાણો લગ્ન માટે યુવક-યુવતી વચ્ચે ઉંમરનો કેટલો તફાવત યોગ્ય ગણાય?

What is Ideal Age Gap for Couple: ભારતમાં લગ્ન પ્રસંગનું વિશેષ મહત્વ તો છે જ. આજે આમિર ખાને પણ 61 વર્ષની ઉંમરે તેનાથી 14 વર્ષ નાની ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કર્યા. જો કે સામાન્ય પરિવારમાં વાત જ્યારે દીકરા-દીકરીના લગ્નની હોય તો પરિવારના દરેક સભ્યમાં અલગ જ ઉત્સાહ હોય છે. લગ્નની વાતમાં મેચ મેકિંગ કરતી વખતે ઉંમરના તફાવતને પણ મહત્વ આપવામાં આવે છે. યુવક અને યુવતી વચ્ચે ઉંમરનો વધારે તફાવત ન હોય તેવો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. આવું શા માટે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટ વચ્ચે ઉંમરનું અંતર
આમિર ખાન 61 વર્ષનો છે અને તેણે પોતાની 14 વર્ષ નાની ગૌરી સાથે લગ્ન કર્યા છે. આમિર ખાનના આ ત્રીજા લગ્ન છે જ્યારે ગૌરીના બીજા લગ્ન છે. તેમના લગ્નની સાથે તેમની ઉંમરમાં રહેલું અંતર પણ ચર્ચામાં છે. જેને લઈને એક પ્રશ્ન એવો પણ ઊભો થયો છે કે હકીકતમાં વર અને કન્યા વચ્ચે ઉંમરનું અંતર કેટલું હોય તે તેમના સુખી દાંપત્યજીવન માટે યોગ્ય ગણાય છે.?
ભારતીય સમાજમાં પુરુષની ઉંમર મોટી હોવાનો નિયમ
ભારતીય સમાજમાં લગ્નમાં પતિની ઉંમર પત્ની કરતાં મોટી હોય તે વાતને મહત્વ આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે વર કન્યા વચ્ચે 2, 3 કે વધુમાં વધુ 5 વર્ષનું અંતર હોય તેને સામાન્ય કહેવામાં આવે છે. 5 વર્ષથી વધુ અંતર હોય તે અરેન્જ મેરેજમાં મોટાભાગે આ વાત સમસ્યાનું કારણ બને છે.
ઉંમરમાં વધારે અંતર હોય તો લગ્નજીવનમાં શું સમસ્યાઓ થાય ?
યુવક અને યુવતીની ઉંમર વચ્ચે વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષના અંતરને ચલાવી લેવામાં આવે છે. તેનાથી વધારે અંતર હોય તો આમ તો કોઈ સમસ્યા થતી નથી કારણ કે બધું પતિ-પત્નીની સમજદારી પર આધાર રાખે છે. પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે 5 વર્ષથી વધુની વયનું અંતર હોય તો શારીરિક, માનસિક અને ઈમોશનલ પરિપક્વતા, વિચારો બધું બદલી જાય છે. સામાન્ય રીતે લગ્ન માટે 3 વર્ષનું અંતર યોગ્ય ગણાય છે.
શું ખરેખર ઉંમર સંબંધો પર અસર કરે ?
પતિ પત્ની વચ્ચે ઉંમરનું અંતર વધારે હોય ત્યારે આશ્ચર્ય લાગે છે. કારણ કે આપણે ત્યાં ઉંમરને મહત્વ આપવામાં આવે છે. પરંતુ અમેરિકી સાઈકોલોજિસ્ટ ડો લોરેનનો આ અંગે વિચાર છે કે કપલને એવું લાગે છે કે સમાન ઉંમર કે ઉંમરનું અંતર ઓછું હોય તો તેમની ક્રોનોલોજિકલ ઉંમર, સાઈકોલોજિકલ ઉંમર અને શારીરિક ઉંમર એકસમાન હશે જેથી તેમની વચ્ચે તાલમેલ સારો રહે. જો કે સંબંધ ટકે તે માટે ફક્ત ઉંમર જ મહત્વની નથી. વિચાર, લાગણી, લાઈફસ્ટાઈલ અને સમાનતા મહત્વપૂર્ણ હોય છે.