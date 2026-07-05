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આમિર ખાને 14 વર્ષ નાની ગૌરી સાથે કર્યા લગ્ન, જાણો લગ્ન માટે યુવક-યુવતી વચ્ચે ઉંમરનો કેટલો તફાવત યોગ્ય ગણાય?

What is Ideal Age Gap for Couple: આમિર ખાને તેનાથી 14 વર્ષ નાની ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે. જો કે આમિર ખાન તો બોલીવુડ એક્ટર છે પણ સામાન્ય ઘરોમાં જ્યારે લગ્નની વાત ચાલતી હોય તો કપલ વચ્ચે ઉંમરના તફાવતને લઈને મતભેદ થતા હોય છે. હકીકતમાં કપલ વચ્ચે ઉંમરનો કેટલો તફાવત હોય તે લગ્નજીવન માટે સારું ચાલો તમને જણાવીએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:18 PM IST
આમિર ખાને 14 વર્ષ નાની ગૌરી સાથે કર્યા લગ્ન, જાણો લગ્ન માટે યુવક-યુવતી વચ્ચે ઉંમરનો કેટલો તફાવત યોગ્ય ગણાય?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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