Extra Marital Affair: લગ્ન પછી સ્ત્રી અફેર કરે કે પુરુષ તે આ 4 વસ્તુઓ ગુમાવી બેસે, એકવાર જાય પછી આ વસ્તુઓ પાછી ન મળે
Extra Marital Affair: આકર્ષણ, થોડા સમયની મજા કે પછી પૈસા માટે કરેલું અફેર જીવનમાંથી આ 4 વસ્તુની બાદબાકી થવાનું કારણ બની જાય છે. જ્યારે અફેરની વાત સામે આવે છે ત્યારે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ આ 4 વસ્તુઓ ગુમાવી બેસે છે. એકવાર જાય પછી બધું પાછું આવી શકે આ 4 વસ્તુ પહેલા જેવી રહેતી નથી.
- એક વખત પાર્ટનરને ચીટ કરવાની સજા વ્યક્તિએ જીવનભર ભોગવવી પડે છે.
- લગ્ન પછી અફેર કરતા લોકોને અફેરનું કેવું પરિણામ ભોગવવું પડે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
- અફેરની બાબતમાં સ્ત્રીઓ પણ હવે પાછળ રહેતી નથી.
Extra Marital Affair: આજના સમયમાં અફેર ખૂબ જ સામાન્ય થતા જાય છે. અફેરની બાબતમાં સ્ત્રીઓ પણ હવે પાછળ રહેતી નથી. અફેર સ્ત્રી કરે કે પુરુષ કેટલાક નુકસાન એવા છે જે બંનેએ ભોગવવા પડે જ છે. અફેર કરવાનું કારણ કોઈપણ હોય. જીવનસાથીને છેતરી અને બીજી વ્યક્તિ સાથે સંબંધ રાખવાની ઘટના સામે તો આવી જ જાય છે. અને જ્યારે અફેરનો ખુલાસો થાય છે ત્યારે વ્યક્તિને તેણે કરેલી ભૂલનું પરિણામ પણ ભોગવવું પડે છે.
અફેર પુરુષ કરે કે સ્ત્રી કરે જ્યારે તેના સંબંધોનો ખુલાસો થાય છે તો તેના જીવનમાં ઘણા મોટા ફેરફાર થઈ જાય છે. ખાસ તો તેણે 4 મહત્વની વસ્તુઓ ગુમાવવી પડે છે. એક વખત પાર્ટનરને ચીટ કરવાની સજા વ્યક્તિએ જીવનભર ભોગવવી પડે છે. લગ્ન પછી અફેર કરતા લોકોને અફેરનું કેવું પરિણામ ભોગવવું પડે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર પછી ડિવોર્સ
લગ્ન પછી જો તમે પાર્ટનરને ચીટ કરો અને પકડાઈ જાઓ છો તો તમારો પાર્ટનર તમારા વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે અને ડિવોર્સ પણ માંગી શકે છે. જેમાં જો પુરુષ દોષી હોય તો તેની પાસેથી ડિવોર્સ માટે સ્ત્રી મોટી રકમ વસુલી શકે છે. જો સ્ત્રી અફેર કરે અને તેનું અફેર સાબિત થઈ જાય તો પુરુષ તેને ડિવોર્સ આપે અને પછી એલીમની આપવાનો ઇનકાર પણ કરી શકે છે કારણ કે તેની પત્ની પહેલાથી જ બીજા પુરુષ સાથે સંબંધ રાખી ચુકી હોય છે. આ બધું થાય ત્યારે બદનામી થાય છે.
વિશ્વાસ ન રહે, હંમેશા શંકા રહે
અફેર કરતી પત્ની પકડાઈ કે પતિ પકડાઈ જાય ત્યાર પછી તેના પાર્ટનર તેના પર વિશ્વાસ કરી શકતા નથી. કોઈપણ કારણસર જો તેઓ લગ્નજીવન તોડી ન શકે અને સાથે રહેતા હોય તો પણ એક વખત વિશ્વાસ તૂટે પછી તે વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરી શકતા નથી. એક વખત અફેર કરનાર વ્યક્તિ પર હંમેશા શંકા રહે છે. અફેરના કારણે સંબંધમાં એક વખત અંતર આવી જાય તો પછી તે જીવનભર રહે છે. અફેર કરનાર વ્યક્તિ વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે.
વ્યક્તિ માનસિક અશાંતિ ગુમાવે છે
કોઈપણ કારણસર જો વ્યક્તિ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના ચક્કરમાં ફસાઈ જાય છે તો પછી તે પોતાની માનસિક શાંતિ પણ ગુમાવી બેસે છે.. તેના જીવનસાથીને તેના અફેર વિશે ખબર પડે કે ન પડે બંને સ્થિતિમાં અફેર કરનાર વ્યક્તિ હંમેશા ગીલ્ટમાં, શરમમાં, એન્ઝાઈટીમાં અને એક ડરમાં જીવે છે. તેણે કરેલું કામ લોકોની સામે ન આવી જાય તે વાતની ચિંતા હંમેશા તેને રહે છે.. આ ડર અને ચિંતા તેની માનસિક શાંતિને અસર કરે છે અને તેની અસર પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ બંને લાઈફ પર દેખાવા લાગે છે.
સમાજમાં આબરૂ ગુમાવી બેસે છે
અફેર કરનાર વ્યક્તિ લાખ પ્રયત્નો કરે તો પણ તેની કરતુત લાંબા સમય સુધી છુપાયેલી રહેતી નથી. એક વખત જ્યારે વ્યક્તિની એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની હરકત ખુલ્લી પડી જાય છે તો ઘરમાં, સમાજમાં, પરિવાર વચ્ચે તેની ઈજ્જત રહેતી નથી. જે લોકો પહેલા માનથી બોલાવતા હોય તેઓ પણ વ્યક્તિને કેરેક્ટરને લઈને જજ કરવા લાગે છે. અફેર જેવી ભૂલ કર્યા પછી પરિવારના લોકો વચ્ચે જવું અને તેમની સાથે ઉઠવું બેસવું પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
