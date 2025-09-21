Prev
Love Advice From AI: પ્રેમની બાબતમાં AI ને લવ ગુરુ બનાવી સલાહ લેતા યુવાનો ચેતી જાય, આ રિસ્ક વિશે પણ જાણી લો

Love Advice From AI: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ ઘણી બાબતોમાં મદદગાર ટૂલ છે. પરંતુ પ્રેમ અને સંબંધોની બાબતોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ પર આધાર રાખવો ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો AI ને લવ ગુરુ માની તેના પર આધાર રાખે છે તેમણે આ જોખમો વિશે પણ જાણવું જોઈએ.

Sep 21, 2025

Love Advice From AI: આજના ડિજિટલ યુગમાં દરેક પ્રશ્ન અને સમસ્યાનું સોલ્યૂસન ઈંટરનેટ અને એપ્લીકેશન પર શોધવામાં આવે છે. Gen Z તો સંબંધો અને પ્રેમની બાબતમાં પણ સલાહ લેવા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ પર વિશ્વાસ કરે છે. ચેટબોટ્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ ટૂલ્સ તેમની લવ લાઈફને લઈને સારા સુચન કરે છે તેવા દાવા પણ કરવામાં આવે છે. પહેલીવારમાં તો આ સુવિધા સ્માર્ટ અને સરળ લાગે છે પરંતુ તેના નુકસાન પણ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સની મદદ રિલેશનશીપ માટે લેવામાં આવે તો તેનાથી કેવા નુકસાન થઈ શકે છે.

AI ની સલાહ માનવાના જોખમો

1. પ્રેમ અને રિલેશનશીપ માત્ર લોજિક કે ડેટા પર આધારિત નથી હોતા. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ વ્યક્તિની લાગણી, અનુભવ અને સંબંધોની સંવેદનશીલતાને સમજતું નથી. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ તમારી સ્થિતિને એનાલાઈઝ કરી તમને સલાહ આપે છે પરંતુ વ્યક્તિની જેમ તમને ગળે લગાડી દિલથી વાત સમજાવવા જેવું કામ નથી કરતું. તેથી જ ઘણા લોકો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સની સલાહ પછી પણ ખાલીપો અનુભવે છે. 

2. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સની સલાહ ઈંટરનેટ પર જે ડેટા હોય છે તેના આધારે આપેલી હોય છે. જ્યારે માણસનો દરેક સંબંધ અલગ હોય છે. દરેક વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ યૂનિક હોય છે. અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સની સલાહ મોટાભાગે જનરલ હોય છે. તે દરેકની પર્સનલ લાઈફ પર ઠીક બેસતી નથી. 

3. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની લવ લાઈફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ સાથે શેર કરે છે તો હકીકતમાં પોતાનો પ્રાઈવેટ ડેટા ઓનલાઈફ પ્લેટફોર્મ પર મુકે છે. આ જાણકારી કોઈપણ સમયે લીક થઈ શકે છે. અથવા જાહેરાતની કંપનીઓ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જેના કારણે પર્સનલ લાઈફની પ્રાઈવસી જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. 

4. એઆઈ પાસે બ્લોગ્સ, ઓનલાઈન વાતચીત, ડેટા આધારીત સોલ્યુશન હોય છે. તેમાં જીવનના અનુભવોની ખામી હોય છે. સંબંધોમાં અનુભવ, અપેક્ષા જેવી મહત્વની બાબતોને પણ ધ્યાનમાં લેવાની હોય છે. આ બધું એક માણસ જ સમજી શકે અને યોગ્ય સલાહ આપી શકે. 

5. જ્યારે યુવાનો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સની સલાહ પર આધાર રાખવા લાગે છે તો તે પરિવાર, મિત્રો સાથે વાતચીત કરવાનું છોડી દે છે. તેના કારણે વ્યક્તિ એકલતા અનુભવે છે. ખાલીપો બે માણસ વચ્ચેની વાતચીત જ દુર થઈ શકે છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ આ ગેપ ભરી શકતું નથી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

