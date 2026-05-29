/Relationship: ચેટબોટ સાથે વાતો કરવી સંબંધો માટે જોખમી, એઆઈ સાથે ઈમોનશલ કનેકશન વધારે છે એકલતા

AI chatbot Impact on Relationship: એઆઈનું ચલણ સતત વધી રહ્યું છે. અમુક કામોમાં એઆઈ ઉપયોગી છે પરંતુ સંબંધો પર એઆઈની ખરાબ અસરો જોવા મળે છે. એઆઈ ચેટબોટ સાથે વર્ચુઅલ વાતચીતના કારણે સંબંધોમાં કેવી સમસ્યા આવી શકે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
AI chatbot Impact on Relationship: AI ચેટબોટ એટલે કે એક સ્માર્ટ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને માણસની જેમ જ વાતચીત કરી શકે છે. એઆઈ ચેટબોટ વ્યક્તિના પ્રશ્નને સમજીને એકદમ માણસની જેમ જ તેને જવાબ આપે છે. આ કારણથી એઆઈ આજે આપણા જીવનમાં મહત્વનો ભાગ બની ગયું છે. ઓફિસના કામથી લઈને મનોરંજન, હેલ્થ અને અભ્યાસમાં પણ એઆઈનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં લોકો રિલેશનશિપની બાબતોમાં પણ એઆઈની મદદ લેવા લાગ્યા છે. સ્થિતિ એવી સર્જાવા લાગી છે કે કેટલાક લોકો રિલેશનશિપ અંગે પણ કલાકો સુધી એઆઈ ચેટબોટ સાથે વાતો કરે છે. લોકો પોતાની લાગણીને ચેટબોટ સાથે શેર કરે છે અને ચેટબોટ તેને જવાબો આપે છે. જોકે રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર ચેટબોટ સાથે કલાકો સુધી વાતો કરવી વ્યક્તિગત સંબંધોમાં અંતર વધારી શકે છે.
નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે હદ કરતાં વધારે વર્ચ્યુઅલ વાતચીત માણસ સાથેના સંબંધો પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનર, મિત્ર કે પરિવારના લોકોને સાથે રિલેશનશિપની વાત શેર કરવાને બદલે એઆઈ સાથે શેર કરે છે અને તેની સાથે કલાકો સુધી વાત કરે છે તો તેના કારણે વ્યક્તિના વ્યક્તિ સાથેના સંવાદ અને સંબંધમાં દુરીઓ વધવા લાગે છે. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર એઆઈનો ઉપયોગ કરવો ફાયદાકારક છે પરંતુ સંબંધોની બાબતમાં વ્યક્તિએ એઆઈ ચેટબોટ પર વધારે નિર્ભર ન રહેવું જોઈએ.
એઆઈ ચેકબોટ સાથે રિલેશનશિપ અંગે કલાકો સુધી વાતો કરવાથી વ્યક્તિના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને વ્યક્તિગત સંબંધો બંને પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. બની શકે કે રિલેશનશિપને લઈને એઆઈ ચેટબોટ જે જવાબ આપે તે તમને સાચા લાગે પરંતુ હકીકતમાં તે જવાબ એક રોબોટ આપે છે એટલે તેમાં ઈમોશનલ અટેચમેન્ટ, સંવેદનશીલતા જેવી લાગણીઓનો અભાવ હોય છે.
લોકોને એઆઈ સાથે વાત કરવી શા માટે ગમે છે ?
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકોની લાઇફમાં એકલતા હોય એટલે કે પાર્ટનર ન હોય તેઓ વાતચીત કરવા માટે એઆઈ ચેટબોટની મદદ લેતા હોય છે. ઘણા લોકો એઆઈ સાથે વાત એટલા માટે કરે છે કે એઆઈ જજ નથી કરતું અને તુરંત પ્રતિક્રિયા આપે છે. એઆઈને જ્યારે પણ પ્રશ્ન કરો ત્યારે તે તુરંત રીપ્લાય કરે છે. જેના કારણે લોકો એઆઈ સાથે વધારે કનેક્ટર રહેવા લાગે છે.
એઆઈ સાથે વાતચીતની સંબંધો પર અસર
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો મોટાભાગનો સમય મોબાઈલ પર અને એઆર ચેટબોટમાં વાતો કરવામાં પસાર કરે છે તો તેનું કોમ્યુનિકેશન તેના જીવતા જાગતા પાર્ટનર સાથે ઓછું થઈ જાય છે. બે વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યારે સંવાદ ખૂટી જાય છે તો તેમની વચ્ચે અંતર વધવા લાગે છે અને સમસ્યાઓ પણ વધે છે. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર સંબંધ મજબૂત રહે તે માટે બે વ્યક્તિ વચ્ચે આમને સામને વાતચીત થવી જરૂરી છે. જો બેમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ એઆઈ સાથે વાતચીત કરવામાં સમય પસાર કરે તો તેની ખરાબ અસર સંબંધ પર પડી શકે છે.
એઆઈ સાથે રિલેશનશિપ સંબંધિત વાતો કરવી કે રિલેશનશિપની સમસ્યાને લઈને એઆઈ પાસેથી સમાધાન માંગવું સંબંધો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે એઆઈમાં ધીરજ, સમજદારી, ભાવનાત્મક જોડાણ જેવી લાગણીને સ્થાન નથી હોતું. એઆઈ ફક્ત એક પ્રોગ્રામ હોય છે જે તમારા પ્રશ્નને અનુરૂપ તમને ઉત્તર આપે છે. અને સંબંધોની બાબતમાં ઘણી વખત એઆઈના જવાબો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
