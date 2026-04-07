Alimony: કઈ પરિસ્થિતિમાં ડિવોર્સ પછી પતિ સિવાય સાસરાવાળાઓએ પણ સ્ત્રીને ભરણપોષણ આપવું પડે ?
Alimony law for Women: ડિવોર્સ પછી મહિલાને મળતા ભરણપોષણ અંગેના કેટલાક નિયમોથી મહિલાઓ અજાણ હોય છે. જેમાંથી એક નિયમ છે કે મહિલા પતિ સિવાય તેના પરિવાર પાસેથી પણ ભરણપોષણ માંગી શકે. કઈ પરિસ્થિતિમાં મહિલાને સાસરાવાળાઓએ પણ ભરણપોષણ આપવું પડે ચાલો જાણીએ.
Alimony law for Women: લગ્ન જીવનને જ્યારે ટકાવી રાખવું અશક્ય થઈ જાય ત્યારે ડિવોર્સની વાત આવે છે. દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે ભારતમાં પણ ડિવોર્સના કેસ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે. જ્યારે પણ ડિવોર્સની વાત આવે ત્યારે મહિલાઓને મળતા ભરણપોષણ ની ચર્ચા સૌથી પહેલા થાય છે. ભરણપોષણ અંગે મોટાભાગના લોકોના મનમાં એવું હોય છે કે એલીમની એટલે ડિવોર્સ લેવા માટે સ્ત્રીને આપવો પડતો સંપત્તિનો ભાગ. અથવા ડિવોર્સ માટે સ્ત્રીને આપવાની રકમ. પરંતુ એવું હોતું નથી.
ભારતમાં ડિવોર્સમાં એલિમની સંબંધિત પણ કેટલાક નિયમો છે. આ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ ડિવોર્સમાં ભરણપોષણની રકમ નક્કી કરે છે. ભરણ પોષણ સંબંધિત એક જાણકારી એવી પણ છે જે મહિલાઓને ખબર હોવી જોઈએ. જેમકે મહિલા પતિ સિવાય તેના પરિવારના અન્ય લોકો પાસેથી પણ ભરણપોષણની માંગ કરી શકે છે. આવું કઈ પરિસ્થિતિમાં કરી શકાય ચાલો જાણીએ.
ભરણ પોષણ એટલે શું ?
ભરણપોષણ જેને એલિમની પણ કહેવાય છે તે એક નક્કી કરેલી રકમ હોય છે. જ્યારે પતિ પત્ની ડિવોર્સ લેવા કોર્ટમાં જાય છે તો કોર્ટ બંને પક્ષની આર્થિક સ્થિતિ અને જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઈને ભરણપોષણની રકમ નક્કી કરે છે. મોટાભાગે ડિવોર્સ પછી પતિએ પત્નીને એલિમનીની રકમ આપવાની હોય છે. ઘણી વખત એલિમનીની રકમ પતિ અને પત્ની બંને પક્ષ સાથે મળીને સમજૂતીથી પણ નક્કી કરે છે.
કોર્ટ ભરણ પોષણની રકમ કેવી રીતે નક્કી કરે?
ડિવોર્સના કેસમાં પત્ની દ્વારા પતિ પાસેથી ભરણપોષણની માંગ કરવામાં આવતી હોય છે. તેમાં પણ જે રકમ પત્ની દ્વારા માંગવામાં આવે તે કોર્ટ મંજૂર કરી દે તેવું જરૂરી નથી. કોર્ટ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને એલિમનીની રકમ નક્કી કરે છે. જેમકે પતિ અને પત્ની બંને પાસે કેટલી સંપત્તિ છે ? પતિ અને પત્નીની કમાણીનો સોર્સ શું છે અને તેમની આવક કેટલી છે? પતિ પર પત્ની સિવાય અન્ય કેટલા લોકોની જવાબદારી છે? લગ્નને કેટલો સમય થયો છે, પતિ પત્નીની ઉંમર અને તેમના સ્વાસ્થ્યને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. જો બાળકો હોય તો બાળકની શિક્ષા અને પાલન પોષણના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને એલિમની નક્કી કરવામાં આવે છે.
ઉપરોક્ત મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ વ્યાજબી હોય તેવી રકમ ભરણપોષણ માટે નક્કી કરે છે. કોર્ટ દ્વારા જે રકમ નક્કી કરવામાં આવે તે રકમ પતિએ પત્નીને આપવી પડે છે. જોકે પત્ની આર્થિક રીતે સક્ષમ હોય અને પતિ કરતા વધુ કમાતી હોય તો તેને એલિમની મળવા પાત્ર રહેતી નથી. જો મહિલા પોતાનું અને બાળકોનું ભરણપોષણ કરવા માટે સક્ષમ ન હોય તો તેને ડિવોર્સ પછી પતિએ ભરણપોષણ આપતા રહેવું પડે છે.
પતિ સિવાય કોની પાસે માંગી શકાય ભરણપોષણ?
ભરણ પોષણ સંબંધિત અન્ય એક નિયમ પણ છે જે અંતર્ગત ડીવોર્સ પછી મહિલા તેના સસરા અથવા પતિના પરિવારજનો પાસેથી પણ ભરણપોષણ માંગી શકે છે. નિયમ અનુસાર જો કોઈ મહિલાને ભરણપોષણ આપતો પતિ ગુજરી જાય અને મહિલા પોતાનો કે બાળકોનો ખર્ચ ઉઠાવી શકવા માટે સક્ષમ ન હોય તો આ સ્થિતિમાં તે પતિની સંપત્તિ કે પતિના પિતા કે પરિવારના લોકો પાસેથી ભરણપોષણની માંગ કરી શકે છે. આજ સ્થિતિમાં પતિના પરિવારના લોકોએ પણ મહિલાને ભરણપોષણ આપવું પડી શકે છે. જો કે તેના માટે પણ કોર્ટમાં જવું પડે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
