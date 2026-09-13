/Trending Slang: સોશિયલ મીડિયા પર પુરુષો માટે વપરતા Alpha, Misogynist સહિતના ટ્રેન્ડિંગ શબ્દોનો સાચો અર્થ જાણો

Trending Slang For Men: સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ ટ્રેંડ જોવા મળે છે. આવો જ એક ટ્રેંડ છે જેમાં પુરુષો માટે તેની પર્સનાલિટી અનુસાર ખાસ પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ શબ્દોમાં આલ્ફા, સિગ્મા જેવા વર્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ શબ્દો પુરુષના સ્વભાવ અને તેની પર્સનાલિટી વિશે જાણકારી આપે છે. આ શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે અને કયો શબ્દ કેવા વ્યક્તિ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે ચાલો આજે જાણીએ.
સોશિયલ મીડિયા પર પુરુષો માટે 6 વર્ડ્સ સૌથી વધુ યુઝ થાય છે. જો તમે ઓલ્ડ સ્કુલ છો તો તમને કદાચ આ શબ્દોના અર્થ વિશે જાણકારી નહીં હોય તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ આ શબ્દોના ખરેખર અર્થ શું થાય છે. જેથી તમને એ વાતનો ખ્યાલ હોય કે તમારા વિશે કોઈ આલ્ફા મેલ સહિતના શબ્દનો ઉપયોગ કરે તો તમારે ખુશ થવું કે પછી ચિંતા કરવી.
આલ્ફા મેલ - આલ્ફા મેલ એવા પુરુષ માટે યુઝ થાય છે જે આત્મવિશ્વાસી હોય, પ્રભાવશાળી હોય અને જેનું વ્યક્તિત્વ નેતૃત્વ કરનાર હોય. આવા પુરુષના વખાણ કરવા માટે તેને આલ્ફા મેલ કહેવામાં આવે છે. જે લીડરની જેમ આગળ રહેતા હોય અને કોઈથી ડરતા ન હોય.
સિગ્મા મેલ - સિગ્મા મેલ એવા પુરુષો માટે યુઝ કરવામાં આવે છે જે સ્વતંત્ર, આત્મનિર્ભર હોય. જે પુરુષો બીજાની વાત અને વિચારોને મહત્વ ન આપતા હોય અને પોતાનો રસ્તો પોતાની રીત કરતાં હોય તેમને સિગ્મા મેલ કહેવામાં આવે છે.
મિસોજિનિસ્ટ - મિસોજિનિસ્ટ શબ્દ તમને કોઈ કહે તો તમારા વર્તન અને પર્સનાલિટી બદલવાનો પ્રયત્ન કરજો. કારણ કે આ શબ્દ એવા પુરુષને કહેવામાં આવે છે જેના મનમાં સ્ત્રીઓ માટે નફરત હોય કે ખોટી ધારણાઓ હોય. જે પુરુષો જુનવાણી વિચારોના હોય તેમને પણ મિસોજિનિસ્ટ કહેવામાં આવે છે.
સેક્સિસ્ટ - સેક્સિસ્ટ શબ્દ એવા પુરુષ માટે યુઝ થાય છે જે પુરુષ લિંગના આધાર પર લોકો વચ્ચે મતભેદ કરતાં હોય. જેમકે આ કામ ફક્ત પુરુષોનું છે, આ કામ સ્ત્રીઓએ જ કરવાના હોય આ પ્રકારના વિચારો ધરાવતા પુરુષોને સેસ્કિસ્ટ કહેવામાં આવે છે.
ઈનસેલ - ઈનસેલ શબ્દ શોર્ટ ફોર્મ છે. મુખ્ય શબ્દ છે ઈનવોલંટરી સેલિબેટ. આ શબ્દ એવા પુરુષ માટે યુઝ થાય છે જે તારક મહેતા શોના પોપટલાલ જેવા હોય. એટલે કે પુરુષ રિલેશનશીપ કે સાથી ઈચ્છતા હોય પણ તેમને કોઈ મળતું ન હોય. આ શબ્દ સિંગલ લોકો માટે નથી. એવા લોકો છે જે પોતાના માટે પાર્ટનર શોધવા તલપાપડ હોય પણ મેળ પડતો ન હોય.
નાઈસ ગાય - જો સોશિયલ મીડિયા પર તમને કોઈ છોકરી નાઈસ ગાય કહે તો ખુશ થઈ જવું. આ શબ્દ એવા પુરુષ માટે યુઝ થાય છે જે મહિલાઓ પ્રત્યે વિનમ્ર, સરળ અને સારા હોય. આ શબ્દ એવા પુરુષ માટે હોય છે જે પ્રેમની સામે પ્રેમભર્યા વર્તનને મહત્વ આપતા હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)