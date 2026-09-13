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Trending Slang: સોશિયલ મીડિયા પર પુરુષો માટે વપરતા Alpha, Misogynist સહિતના ટ્રેન્ડિંગ શબ્દોનો સાચો અર્થ જાણો

Trending Slang For Men: સોશિયલ મીડિયા પર પુરુષો માટે ખાસ પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાં આલ્ફા મેલ, સિગ્મા મેલ એવા શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેંડીંગ આ શબ્દો પુરુષોની પર્સનાલિટી વિશે જણાવે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કોઈ તમને મિસોજિનિસ્ટ સહિતના શબ્દો કહે તો તેનો અર્થ શું થતો હોય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:50 AM IST
Trending Slang: સોશિયલ મીડિયા પર પુરુષો માટે વપરતા Alpha, Misogynist સહિતના ટ્રેન્ડિંગ શબ્દોનો સાચો અર્થ જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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