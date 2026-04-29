Relationship Tips: ચાણક્ય નીતિની આ 5 વાતોની ગાંઠ બાંધી લો, લગ્નજીવનમાંથી પ્રેમ ક્યારેય ઓછો નહીં થાય

હોમRelationshipRelationship Tips: ચાણક્ય નીતિની આ 5 વાતોની ગાંઠ બાંધી લો, લગ્નજીવનમાંથી પ્રેમ ક્યારેય ઓછો નહીં થાય

Relationship Tips: લગ્નના વર્ષો પછી પણ પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ અકબંધ રહી શકે છે. જો પતિ અને પત્ની આ 5 વાતોની ગાંઠ બાંધી લે. આ 5 વાતોનું પાલન કરવાથી લગ્નજીવનમાં પ્રેમ અને વિશ્વાસ દિવસેને દિવસે વધતો જાય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:56 AM IST
  • 5 ભુલો જે લગ્નજીવનમાંથી પ્રેમ ઘટાડે છે.
  • આ કામ કરવાથી જીવનમાં પ્રેમ વધશે.
  • પતિ-પત્ની બંનેએ આ વાતોનું રાખવું ધ્યાન
     

Relationship Tips: ચાણક્ય નીતિમાં આચાર્ય ચાણક્ય એ જીવન અને સંબંધો સંબંધિત પણ મહત્વની વાતો જણાવી છે. ચાણક્ય નીતિમાં સંબંધોને લઈને એવા સિદ્ધાંત જણાવેલા છે જેનું અનુકરણ આજના સમયમાં કરવામાં આવે તો પણ સંબંધમાં પ્રેમ અકબંધ રહી શકે છે. 

આજના સમયમાં જ્યારે સંબંધો અનિશ્ચિત થતા જાય છે અને પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ અને વિશ્વાસનો અભાવ જોવા મળે છે તેવામાં ચાણક્ય નીતિના આ 5 સૂત્ર દરેક દંપત્તિને કામ આવી શકે તેવા છે. પતિ અને પત્ની આ 5 વાતોની ગાંઠ બાંધી લે તો તેમના લગ્ન જીવનમાં હંમેશા પ્રેમ જળવાઈ રહે છે. આ પાંચ વાતો કઈ છે ચાલો તમને જણાવી દઈએ. 

યોગ્ય જીવનસાથીની પસંદગી 

લગ્ન જીવનમાં હંમેશા પ્રેમ રહે તે માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે જીવનસાથીની પસંદગી. જીવનસાથી પસંદ કરતી વખતે સામેના પાત્રના વિચાર, તેના મૂલ્યો અને તેના લક્ષણોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જીવનસાથીની પસંદગી વખતે દેખાવ અને આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને નિર્ણય કરવો નહીં. આખું જીવન સાથે પસાર કરવા માટે સમજુ અને સારા વિચાર વાળી વ્યક્તિને પસંદ કરો. જો વ્યક્તિ યોગ્ય હશે તો જીવન સ્વર્ગ જેવું બની જશે. 

વધારે પડતી અપેક્ષા ન રાખો 

પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં સમસ્યા થવાનું સૌથી મોટું કારણ વધારે પડતી અપેક્ષાઓ હોય છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર સંબંધોમાં વધારે પડતી અપેક્ષાઓ સમસ્યા ઊભી કરે છે. તેથી પતિ અને પત્ની બંનેએ એકબીજા પ્રત્યે વધારે પડતી અપેક્ષાઓ ન રાખવી. જો પતિ અને પત્ની પોતાની અપેક્ષાઓને મર્યાદિત રાખે છે તો લગ્ન જીવનમાં જે પણ મળે છે તેમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરંતુ પહેલાથી જ અપેક્ષાઓ વધારે રાખવામાં આવી હોય તો જે સુખ મળે તે પણ ઓછું લાગે. તેથી સુખી રહેવું હોય તો અપેક્ષાઓ ઓછી રાખવી. 

ક્રોધ પર કાબુ રાખવો 

પતિ અને પત્નીએ આજીવન ખુશહાલ જીવન જીવવું હોય તો ક્રોધ પર કાબુ રાખવો જરૂરી છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર ક્રોધ પર પતિ અને પત્ની બંનેએ નિયંત્રણ રાખવાનું શીખવું જોઈએ. જો કોઈ એક વ્યક્તિ પણ ક્રોધમાં હોય તો બીજી વ્યક્તિએ ધીરજ અને શાંતિ રાખવી. જો કોઈ કારણસર પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડો પણ થઈ જાય તો ક્રોધમાં કંઈ પણ કહેવાનું ટાળવું અને જ્યારે મન શાંત થાય ત્યારે વાતચીત કરવી. જ્યારે પણ મનમાં ક્રોધ હોય ત્યારે કંઈ પણ બોલવાનું ટાળવું કારણકે ક્રોધમાં કહેલી વાતો ઊંડા ઘા છોડી જાય છે. 

દરેક પ્રયત્નની કદર કરો 

લગ્નજીવન ખુશહાલ બની જશે જો તમે તમારા પાર્ટનરે કરેલા નાનામાં નાના પ્રયત્નોની પણ કદર કરશો. પતિ અને પત્ની બંનેએ એકબીજાએ કરેલા પ્રયત્નોની સરાહના કરવી જોઈએ અને એકબીજા પ્રત્યે સારો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ. લગ્નજીવનમાં આવતી નાની નાની ખુશીઓને પણ દિલથી મનાવો. આ રીતે જીવન જીવવાથી જીવનમાં ક્યારેય સમસ્યાઓ નહીં આવે.

સમય અને સત્ય 

લગ્નજીવનને ખુશહાલ રાખવામાં સત્ય અને સમય બંને વસ્તુ મહત્વપૂર્ણ છે. પતિ અને પત્નીએ એકબીજાને સમય આપવો જોઈએ અને એકબીજા સામે હંમેશા સત્ય વાત રજૂ કરવી જોઈએ. પતિ અને પત્નીએ એકબીજાને ખોટી વાતો કરવી નહીં. સંબંધમાં સ્પષ્ટતા અને ઈમાનદારી રાખવાથી સંબંધ મજબૂત અને પારદર્શક રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

