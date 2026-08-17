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Toxic Relationships: આ 5 પ્રકારના સંબંધીઓથી હંમેશા રહેવું દુર, આવા લોકો જીવનમાં વધારે બરબાદી

Toxic Relationships: વિદુર નીતિમાં જીવનમાં સફળતા માટેના, શાંતિથી સુખી જીવન જીવવામાં મદદ કરે તેવા સુચનો કરેલા છે. જેમાં એક સુચન દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં લાગુ પડે તેવું છે એ છે કે 5 પ્રકારના સંબંધીઓને પોતાનાથી હંમેશા દુર રાખવા જોઈએ. આવા લોકો જીવનમાં બરબાદી વધારે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:40 PM IST
Toxic Relationships: આ 5 પ્રકારના સંબંધીઓથી હંમેશા રહેવું દુર, આવા લોકો જીવનમાં વધારે બરબાદી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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