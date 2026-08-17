/Toxic Relationships: આ 5 પ્રકારના સંબંધીઓથી હંમેશા રહેવું દુર, આવા લોકો જીવનમાં વધારે બરબાદી

Toxic Relationships: દરેકના પરિવારમાં અલગ અલગ સ્વભાવના લોકો હોય છે. જેમાંથી કેટલાક લોકો સારુ ઈચ્છતા હોય અને સારું બોલતા હોય છે જ્યારે કેટલાક એવા પણ હોય છે જે મોં પર સારા હોય પણ તેમના મનમાં ઝેર ભર્યું હોય. આવા લોકો સંબંધી હોવા છતા દુશ્મન જેવા સાબિત થાય છે. એટલા માટે જ વિદુર નીતિમાં આવા સંબંધીઓથી દુર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
જે રીતે ચાણક્ય નીતિ લોકપ્રિય છે અને જીવન જીવવાના મૂલ્યો શીખવાડી યોગ્ય માર્ગદર્શન કરે છે તે જ રીતે વિરુદ નીતિ પણ લોકપ્રિય છે. વિદુર નીતિમાં મહાત્મા વિદુરે જીવનમાં સફળ થવાના કેટલાક સૂત્રો જણાવ્યા છે. વિદુર નીતિ અનુસાર જીવનમાં આગળ વધવા માટે લોકોનો સાથ સહકાર મળે તે જરૂરી હોય છે. પરંતુ લોકો સારા હોય તે પણ એટલું જ જરૂરી છે. જો ખરાબ સ્વભાવના લોકો સાથે હોય તો તે ક્યારેય તમને આગળ વધવા દેતા નથી. આવા લોકોને હંમેશા દુર જ રાખવા જોઈએ.
પીઠ પાછળ બોલનારા
ઘણા સંબંધી એવા હોય છે જે તમારી સામે તો સારી સારી વાતો કરે પણ પીઠ પાછળ તમારી બુરાઈ કરે. પરિવારમાં આવા લોકો હોય તો તેનાથી દુર રહો. આવા લોકો કોઈપણ સમયે તમને દગો દઈ શકે છે. સાથે જ આવા લોકો પરિવારમાં અને સમાજમાં તમારી ઈમેજ પણ ખરાબ કરી શકે છે.
બીજા માટે ખરાબ વિચારતા
જે લોકો બીજા માટે ખરાબ વિચારતા હોય, બીજાનું ખરાબ ઈચ્છતા હોય તેમનાથી દુર રહેવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ બીજા માટે ખરાબ ઈચ્છી શકે છે તે તમારા માટે પણ ખરાબ વિચારી શકે. આવા લોકો સાથે હોય તો કોઈપણ સમયે દગો દઈ શકે છે.
ગુસ્સો કરનાર
જે સંબંધીઓ ક્રોધી સ્વભાવના હોય, વાત વાતમાં ગુસ્સો કરતાં હોય તેમને પણ દુર રાખવા જોઈએ. આવા સંબંધીઓનો ગુસ્સો તમને પણ નુકસાન કરી શકે છે. ક્રોધી લોકો તણાવમાં નિર્ણય લેતા હોય છે. આવા લોકો તમારી માનસિક શાંતિ પણ ખતમ કરી નાખે.
માન ન જાળવે તેવા
વિદુર નીતિ અનુસાર જે લોકો તમારું માન ન જાળવે, તમને નાના છો તેવું વારંવાર અનુભવ કરાવે, અન્ય લોકો સામે અપમાન કરે તેવા સંબંધીઓને પણ પોતાનાથી દુર રાખવા. આવા લોકો તમને સફળ થવા દેશે નહીં.
ઉતાવળમાં નિર્ણય કરનાર
જો તમારી નજીક કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય જે ઉતાવળમાં સમજ્યા વિચાર્યા વિના નિર્ણય કરે છે તો તેનાથી પણ બચીને રહેવું. શક્ય હોય તો આવા લોકોને પોતાનાથી દુર જ રાખવા. આવા લોકો પોતાના સ્વભાવના કારણે પોતાની સાથે તમને પણ મુસીબતમાં મુકી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)