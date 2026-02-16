Anti Valentine Day Week: 21 ફેબ્રુઆરી સુધી બચીને રહેજો, શરુ થઈ ગયું એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક, ચેક કરો સ્લેપ ડેથી લઈ બ્રેક અપ ડેનું લિસ્ટ
Anti Valentine Day Week: ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરુઆતથી યુવા હૈયા વેલેન્ટાઈન વીક ઉજવવા થનગનતા હોય છે. જ્યારે વેલેન્ટાઈન વીક પુરું થાય છે ત્યારે શરુ થાય છે એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક, આ વીક ઉજવવાનો ટ્રેંડ પણ યુવાનોમાં હોય છે. તો ચાલો જાણીએ એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક કોણ ઉજવે અને આ વીકમાં કયા દિવસો હોય છે.
- એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક ઉજવવાનો ટ્રેંડ પણ યુવાનોમાં છે.
- 21 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક.
- એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક બ્રેકઅપ ડે સાથે પુરું થાય છે.
Anti Valentine Day Week: દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 7 થી 14 ફેબ્રુઆરી સુધી વેલેન્ટાઈન વીક ઉજવાય છે. કપલ આ વીક દરમિયાન અલગ અલગ દિવસો ઉજવી પોતાના પ્રિયપાત્ર સાથે દિવસોને ખાસ બનાવે છે, કેટલાક લોકો વેલેન્ટાઈન વીકમાં જ પોતાની ગમતી વ્યક્તિને પ્રપોઝ કરે છે. 14 ફેબ્રુઆરી સુધી તો દરેક કપલના દિલ પર પ્રેમનો જાદુ છવાયેલો હોય છે. પરંતુ જ્યારે આ દિવસો પુરા થાય છે ત્યારે શરુ થાય છે એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક.
જી હાં એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક ઉજવવાનો ટ્રેંડ પણ જોરદાર છે. આ વીક 15 ફેબ્રુઆરીથી શરુ થાય છે અને 21 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલે છે. આ વીક દરમિયાન અલગ અલગ દિવસો ઉજવવામાં આવે છે. એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીકમાં જે દિવસો ઉજવાય છે તે પણ રસપ્રદ છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા જાણીએ એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીકમાં કયા કયા દિવસો હોય છે.
એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક ડેઝ
15 ફેબ્રુઆરી - સ્લેપ ડે
16 ફેબ્રુઆરી - કિક ડે
17 ફેબ્રુઆરી - પરફ્યુમ ડે
18 ફેબ્રુઆરી - ફ્લર્ટ ડે
19 ફેબ્રુઆરી - કન્ફેશન ડે
20 ફેબ્રુઆરી - મિસિંગ ડે
21 ફેબ્રુઆરી - બ્રેકઅપ ડે
કોણ ઉજવે એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક
એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીકની શરુઆત સ્લેપ ડેથી થાય છે અને આ વીક બ્રેકઅપ સાથે પુરું થાય છે. એન્ટી વેલેન્ટાઈન ડે ના દિવસોની ઉજવણી એવા લોકો કરે છે જે સિંગલ હોય અથવા તો કોઈ કારણોસર પ્રેમ પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો હોય. આ સિવાય જે લોકોનું બ્રેકઅપ થયું હોય, પ્રેમમાં દગો મળ્યો હોય, એક્સને ભુલવા માંગતા હોય કે પછી એક્સની યાદોની દિલમાંથી કાઢી ખુશ રહેવા માંગતા હોય તેઓ આ વીક અલગ અંદાજમાં ઉજવે છે.
આ વર્ષે ભારતમાં સ્લેપ ડેની ઉજવણી તો ખાસ રહી. સ્લેપ ડેના દિવસે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનની ટીમને વધુ એકવાર ખરાબ રીતે હરાવી જોરદાર થપ્પડ મારી હતી. એટલે આ વર્ષે એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીકની શરુઆત તો જોરદાર રહી છે. હવે જાણીએ 21 ફેબ્રુઆરી સુધીના દિવસો કેવી રીતે સેલીબ્રેટ કરવાના હોય છે.
કિક ડે
16 ફેબ્રુઆરીના રોજ કિક ડે ઉજવાય છે. આ દિવસે ખરેખર કોઈને લાત મારવાની નથી હોતી. પરંતુ લાઈફમાંથી ટોક્સિક વ્યક્તિ કે તેની યાદોને લાત મારી દિલમાંથી કાઢવાની હોય છે. ટોક્સિક વ્યક્તિ કે રિલેશનશીપમાંથી પોતાની જાતને આદાઝ કરી તેની ગિફ્ટ, તેની વાત, તેના ખોટા વાયદાને દિલમાંથી બહાર કરી દેવાનો દિવસ હોય છે કિક ડે.
પરફ્યુમ ડે
17 ફેબ્રુઆરીના રોજ પરફ્યુમ ડે ઉજવાય છે. આ દિવસ એક્સની ખરાબ યાદોને, નેગેટિવીટીને જીવનમાંથી બહાર કરી પોતાની જાતને ખુશ રાખવા માટે હોય છે. જૂની ખરાબ યાદોને અલવિદા કહી એક ફ્રેશ સ્ટાર્ટ માટે પરફ્યુમ ડે ઉજવાય છે. જે રીતે પરફ્યુમ તમને તરોતાજા અનુભવ કરાવે છે તે રીતે પોતાની જાતને ખુશ રાખવાનું શરુ કરવાનું હોય છે.
ફ્લર્ટ ડે
18 ફેબ્રુઆરીને ફ્લર્ટ ડે તરીકે સેલીબ્રેટ કરવામાં આવે છે. પ્રેમમાં દગો મળ્યા પછી જીવનમાંથી રોમાંચ ખતમ નથી થઈ જતો. તમે આ દિવસે ફ્લર્ટ કરી પોતાના જીવનમાં ફરીથી એ મસ્તી પરત લાવી શકો છો. આ દિવસે જે લોકો પ્રેમમાં નથી માનતા તેઓ ફ્લર્ટિંગ કરી પોતાની લાઈફ ઈન્જોય કરે છે.
કન્ફેશન ડે
એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીકમાં 19 ફેબ્રુઆરીએ કન્ફેશન ડે ઉજવાય છે. આ દિવસે જો તમારું દિલ કોઈએ દુખાવ્યું છે અને તમે તેને તે વાત કહી નથી શકતા. અથવા તમારા મનમાં કોઈ માટે લાગણી નથી રહી તો 19 ફેબ્રુઆરીએ તેની સામે કેન્ફેશ કરી શકો છો. આ દિવસે દિલમાં જે વાત હોય તે કહી દેવાની તક હોય છે.
મિસિંગ ડે
20 ફેબ્રુઆરી મિસિંગ ડે હોય છે. આ દિવસ એવા લોકોને યાદ કરવાનો હોય છે જે એક સમયે તમારા જીવનમાં હતા અને ખાસ હતા. પરંતુ હવે તમારા જીવનમાં નથી. આવી વ્યક્તિ એક્સ જ હોય તેવું જરૂરી નથી. કોઈ ખાસ મિત્ર, પરિવારના સભ્યને પણ તમે આ દિવસે યાદ કરી જણાવી શકો છો કે તમે તેને કેટલું મિસ કરો છો.
બ્રેકઅપ ડે
વેલેન્ટાઈન વીક વેલેન્ટાઈન્સ ડે સાથે પુરું થાય છે અને એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીક બ્રેકઅપ ડે સાથે પુરું થાય છે. 21 ફેબ્રુઆરીએ બ્રેકઅપ ડે હોય છે. જો તમે કોઈ ટોક્સિક વ્યક્તિથી દુર થવા માંગો છો તો બ્રેકઅપ કરી પોતાની જાતને આઝાદ કરવાનો દિવસ હોય છે. ઘણીવાર એવું થાય કે સંબંધમાં રહ્યા પછી લાગે કે તમે એકબીજા માટે નથી બનેલા. આવા સંબંધનો અંત કરવાનો બેસ્ટ દિવસ છે 21 ફેબ્રુઆરી. તમે એન્ટી વેલેન્ટાઈન વીકમાં તમારા પાર્ટનર સામે કન્ફેશ કરો કે તમે ખુશ નથી અને બ્રેકઅપ ડે ના દિવસે જૂના સંબંધને પુરા કરી પોતાના જીવનમાં નવી શરુઆત કરવા આગળ વધી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
