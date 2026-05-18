/Relationship Tips: ગુસ્સૈલ અને જિદ્દી લાઈફ પાર્ટનર સાથે આ રીતે વર્તન કરવું, ગણતરીના દિવસોમાં સ્વભાવ સુધરી જશે

Relationship Tips: જો તમારા લાઈફ પાર્ટનર ગુસ્સૈલ સ્વભાવના અને જીદ્દી હોય તો તેને સુધારવા માટે અને તેની સાથે શાંતિથી રહેવા માટે આ 4 ટીપ્સ અપનાવો. આ 4 કામ કરવાનું શરુ કરશો એટલે થોડા જ દિવસમાં પાર્ટનરનો સ્વભાવ સુધરી જશે.
Relationship Tips: પતિ પત્નીના સંબંધ સારી રીતે ત્યારે ચાલે જ્યારે બે લોકો એકબીજા સાથે પ્રેમથી વર્તન કરે. સંબંધને ટકાવી રાખવા માટે અને મજબૂત બનાવવા માટે સમજદારી સાથે સહનશીલતા પણ જરૂરી છે. જો બે વ્યક્તિ વચ્ચે સમજદારી અને સહનશીલતા ન હોય તો સંબંધ તૂટી જતા વાર નથી લાગતી. સંબંધ એક ઝાટકે ન તૂટે તો પણ ધીરે ધીરે ખરાબ થવા લાગે છે અને એક સમય આવે છે જ્યારે સાથે રહેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આવું મોટાભાગે ત્યારે થાય છે જ્યારે પતિ કે પત્ની બેમાંથી એકનો સ્વભાવ ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો અને જિદ્દી હોય.
જો જીવનસાથીનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો અને જિદ્દી હોય તો સંબંધને જાળવી રાખવા માટે એક વ્યક્તિએ સમજદારી દાખવવી પડે છે. ઘણા લોકોને એ વાતની ખબર નથી હોતી કે જે વ્યક્તિનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો અને જિદ્દી હોય તેની સાથે વર્તન કેવી રીતે કરવું ? જો પતિનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હોય તો તેનો ગુસ્સો શાંત કરવા માટે પત્ની અજાણતાં તેની જિદ પુરી કરવા લાગે છે. પત્ની આવું પતિને શાંત કરવા કરતી હોય છે પણ પત્નીની આ ભુલ પતિને વધારે ક્રોધી બનાવે છે. તેના બદલે આવા સમયે સમજદારીથી વર્તન કરવું જોઈએ જેથી પતિનો સ્વભાવ કાયમ માટે સુધરી જાય.
જિદ્દી અને ગુસ્સાવાળા વ્યક્તિ સાથે વર્તન કરવામાં જો થોડું ધ્યાન રાખી લેવામાં આવે તો વ્યક્તિનો સ્વભાવ સુધરી પણ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ કેટલીક એવી ટીપ્સ વિશે જે તમને આ કામમાં મદદ કરી શકે છે. જો તમારા જીવનસાથીનો સ્વભાવ પણ અત્યંત ક્રોધી અને જીદ્દી હોય તો તેની સાથે વર્તન કરતી વખતે આ 4 વાતોનું ધ્યાન રાખો. આ 4 નિયમ અપનાવી લેશો તો પાર્ટનર આપોઆપ શાંત થઈ જશે અને તેનો સ્વભાવ પણ સુધારી લેશે.
જિદ્દી અને ગુસ્સૈલ પાર્ટનરને હેન્ડલ કરવાની રીત
સૌથી પહેલા શાંતિથી વાત કરો
સૌથી પહેલા તો પોતાના જીવનસાથી સાથે તેના વર્તન અને વ્યવહાર અંગે વાત કરો. નાની મોટી વાતમાં પણ જીદ કરતા અને ક્રોધ કરતાં પાર્ટનરને શાંતિથી સમજાવો કે તેનો વ્યવહાર કેવો છે, ગુસ્સામાં તે શું બોલે છે અને તેના ખરાબ વર્તનથી તમને અને અન્ય લોકોને કેટલું દુઃખ થાય છે.
લાંબી ચર્ચાઓ ટાળો
અગ્રેસીવ નેચરના પાર્ટનર સાથે તેના સ્વભાવ વિશે વાત કર્યા પછી જો તેના વર્તનમાં સુધારો ન થાય તો આ 3 ટીપ્સ અપનાવો. સૌથી પહેલું કે જીવનસાથી સાથે લાંબી ચર્ચાઓ કરવાનું ટાળો. જેનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો અને જીદ્દી હોય તેની સાથે તમે જેટલી લાંબી વાત કરશો એટલો તેનો ગુસ્સો અને જીદ વધશે. તેથી કોઈ મુદ્દા પર લાંબી ચર્ચાઓ કરવાનું ટાળો. તો તમે ડિસ્કશનમાં ભાગ નહીં લો તો પરિસ્થિતિ તુરંત બદલી જશે.
વધારે જવાબ ન આપો
જે લોકોનો સ્વભાવ ક્રોધી અને જીદ્દી હોય તે પોતાની જાતને સાચી સાબિત કરવા માટે સામેની વ્યક્તિની ખામીઓ અને ભૂલ ગણાવવા લાગે છે. આ તેમનો સ્વભાવ હોય છે તેનો અર્થ એવો નથી કે તેની દરેક વાતનો જવાબ આપવો. તો તમારા જીવનસાથી તમારી ભૂલો કાઢે તો તેની સામે સ્પષ્ટતાઓ કરવાની કે તેને જવાબ આપવાની જરૂર નથી. તમે જેટલા જવાબ આપશો એટલી વાત લાંબી ખેંચાશે. તેથી તેની વાતને ઇગ્નોર કરીને પોતાના કામમાં વ્યસ્ત થઈ જાઓ. જ્યારે તમે સામે રિસ્પોન્સ આપવાનું બંધ કરી દેશો તો તમારા પાર્ટનરને પણ સમજાઈ જશે કે તેના ગુસ્સાથી તમને ફરક પડતો નથી.
અવેલેબલ ન રહો
લગ્નજીવનમાં ટોક્સિક વર્તન કરતાં વ્યક્તિને મોકો ત્યારે મળે છે જ્યારે તમે હંમેશા તેના માટે અવેલેબલ રહો છો. તેને એ વાતની ખબર હોય છે કે કોઈ સાંભળે કે ન સાંભળે પણ તમે તેની દરેક વાત સાંભળી લેશો. તેથી પાર્ટનર માટે હંમેશા અવેલેબલ રહેવાનું ટાળો. જ્યારે તમે સામે નહીં હોય ત્યારે તેને મહત્વ સમજાશે. જ્યારે પણ એવું લાગે કે સ્થિતિ બગડી રહી છે તો કોઈ કામનું બહાનું કરી કે અન્ય વાત કરીને તે સમયે તે જગ્યાએથી નીકળી જવું. ક્રોધમાં હોય તે વ્યક્તિને એકલી છોડી દેવાથી એક સમય પછી તેના વર્તનમાં પણ ફેરફાર થવા લાગે છે. કારણ કે તેને સમજાઈ જશે કે તેના ગુસ્સાના કારણે તમે તેનાથી દુર થઈ રહ્યા છો, તેને ટાળી રહ્યા છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)