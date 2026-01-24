Marriage Tips: અરેન્જ મેરેજ માટે લગ્ન પહેલા થતી પહેલી મુલાકાતમાં પુછી શકાય તેવા પ્રશ્નો
Questions for First Meeting: અરેન્જ મેરેજમાં લગ્નની વાતચીત શરુ થાય પછી છોકરા અને છોકરીની મુલાકાત ગોઠવવામાં આવે છે. આ મુલાકાતમાં વાત શું કરવી, પ્રશ્ન શું કરવા તે દુવિધા 99 ટકા યુવક યુવતીઓની હોય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ જ્યારે લગ્ન માટે તમે કોઈને મળો ત્યારે શું વાતચીત કરી શકાય જેથી મુલાકાત પોઝિટિવ રહે.
Questions for First Meeting: અરેન્જ મેરેજમાં લગ્ન પહેલાંની યુવક યુવતીની પહેલી મુલાકાત નર્વસ કરી દે તેવી હોય છે. મોટાભાગે આ મુલાકાત દરમિયાન યુવક-યુવતીઓને એ વાતનો ખ્યાલ જ નથી હોતો કે પહેલીવારમાં વાતચીત શરૂ કેવી રીતે કરવી ? કેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ ? આ વાત સામાન્ય લાગે પરંતુ ખૂબ જ મહત્વની છે. લગ્નની વાતચીત પછી જ્યારે તમે કોઈ યુવક કે યુવતીને પહેલીવાર મળો છો ત્યારે વાતચીત ખૂબ જ મહત્વની હોય છે. આ સમયે એવી વાત કરવાની હોય છે જેથી માહોલ સહજ, સન્માનજનક અને સકારાત્મક બની રહે અને સાથે જ તમારા મનમાં જે પ્રશ્નો હોય તે પ્રશ્નોનો યોગ્ય જવાબ પણ મળે. આ સમયે જે રીતે તમે વાતચીત કરો છો તેના દ્વારા જ સામેની વ્યક્તિના મનમાં તમારી છબી બને છે. તેથી મહત્વનું છે કે લગ્ન પહેલાંની મુલાકાતમાં તમે કેવી વાતચીત કરો છો. 99% યુવક યુવતીઓ પહેલી મુલાકાતને લઈને નર્વસ રહેતા હોય છે. આજે તમને પહેલી મુલાકાતમાં વાતચીત કેવી રીતે કરવી અને કયા પ્રશ્ન પૂછવા યોગ્ય રહે તે જણાવીએ.
લગ્ન પહેલાંની મુલાકાતમાં વાતચીત કરવાની રીત
1. જ્યારે તમે યુવક કે યુવતીને મળો તો વાતચીત કરવાની શરૂઆત સામાન્ય પ્રશ્નથી કરવી જોઈએ. આવા પ્રશ્નથી સામેની વ્યક્તિને સ્ટ્રેસ થતો નથી અને વાતાવરણ ધીરે ધીરે આરામદાયક બનવા લાગે છે. જેમકે તમે પૂછી શકો છો કે અહીં સુધી આવવામાં તકલીફ નથી પડી, દિવસ કેવો રહ્યો, તમને ચા પીવી ગમે છે કે કોફી.. આવા સામાન્ય પ્રશ્નથી વાતચીત આગળ વધારી શકાય છે.
2. જ્યારે વાતચીતની શરૂઆત થઈ જાય ત્યાર પછી સામેની વ્યક્તિને તેના શોક અને પસંદ નાપસંદ વિશે પૂછો જેથી તમે તેના વ્યક્તિત્વ વિશે જાણી શકો. આવા પ્રશ્નમાં તમે પૂછી શકો છો કે તેમને વિકેન્ડ પર શું કરવું ગમે છે, બહાર ફરવા જવાનો શોખ છે કે નહીં ઘરમાં સમય પસાર કરવો ગમે છે, ફિલ્મો જોવાનું અને મ્યુઝિક સાંભળવું ગમે છે. સાથે જ સામેની વ્યક્તિ જો શરમાળ સ્વભાવની હોય તો પોતાની પસંદ નાપસંદ પણ સામેથી જણાવી દેવી. વાતચીત કરતી વખતે થોડી વખત શાંત પણ રહેવું જેથી સામેની વ્યક્તિના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તે પણ પૂછી શકે.
3. આટલી વાતચીત પછી તમે કામ અને જીવનશૈલી સંબંધિત પ્રશ્ન ધીરે ધીરે પૂછી શકો છો.. તમે સામેની વ્યક્તિને તેના કામ વિશે પૂછી અને તે લાઇફમાં બધું કેવી રીતે મેનેજ કરે છે તેના વિશે જાણી શકો છો. તેની જીવનશૈલી વિશે જાણીને તમે અંદાજ લગાવી શકશો કે તે પોતાના કામને લઈને કેટલી મહેનત કરે છે અને ભવિષ્યને લઈને કેટલા સીરીયલ છે.
4. લગ્નની વાતચીતમાં પરિવારના મૂલ્યો મહત્વના હોય છે. પરંતુ પહેલી જ મુલાકાતમાં પરિવારના નીતિ નિયમો વિશે ચર્ચા કરવાને બદલે આ બાબતે થોડી વાત કરવી. તમે સામેની વ્યક્તિને પૂછી શકો છો કે તે તેના પરિવારની કેટલી નજીક છે, તેને પરિવારમાં કેવો માહોલ પસંદ છે અને સંબંધ માટે સૌથી જરૂરી શું છે. આવા પ્રશ્નોના જવાબથી તમે અંદાજ મેળવી શકશો કે પરિવાર પ્રત્યે તેના વિચાર શું છે.
5. આટલી વાતચીત કર્યા પછી જ્યારે વાતાવરણ સહજ થઈ જાય અને સામેની વ્યક્તિ પણ તમારી સાથે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો તમે આગળના પ્લાનિંગ વિશે પૂછી શકો છો અને સાથે જ એવું પણ પૂછી શકો છો કે ફરી એક વખત મળવાની ઈચ્છા છે કે નહીં.
વાતચીત શરૂ કરવી અને પ્રશ્નો પૂછવા દરમિયાન એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે સામેની વ્યક્તિ કાંઈ કહી રહી હોય કે પૂછી રહી હોય તો તેને પણ ધીરજથી સાંભળો અને તેના જવાબ પણ આપો. ફક્ત પોતાના મનમાં જે પ્રશ્નો હોય તે જો પૂછે રાખો એવું ન કરો. સામેની વ્યક્તિને પણ સહજતાથી પોતાના વિચાર રજૂ કરવાનો સમય આપો. જેથી તમારી ઇમ્પ્રેશન તેના મનમાં સારી પડશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
