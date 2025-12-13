Prev
Relationship Tips: વર્ષોનો પ્રેમ સંબંધ પણ આ 5 નાનકડી લાગતી ભુલોના કારણે તુટી શકે, બ્રેકઅપ થાય તે પહેલા સુધારી લો

Relationship Tips: સંબંધોને વર્ષો સુધી ટકાવી રાખવા મુશ્કેલ છે. કારણ કે ઘણીવાર સામાન્ય લાગતી વાતના કારણે પણ બ્રેકઅપ જેવી સ્થિતિ આવી જાય છે. આજે તમને આવી જ 5 ભુલો વિશે જણાવીએ જે વર્ષો જુના સંબંધનો પણ અંત કરી નાખે છે.

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:48 AM IST

Relationship Tips: બે વ્યક્તિ એકબીજાને અનહદ પ્રેમ કરતા હોય, સંબંધ વર્ષો જૂના હોય પરંતુ અચાનક જ એક નાનકડી વાત ના કારણે પણ સંબંધ પૂરા થઈ જાય અને બ્રેકઅપની વાત આવી જાય. આવું થાય ત્યારે વિચિત્ર લાગે પરંતુ તે શક્ય છે. કોઈ સાથે સંબંધ વર્ષો સુધી નિભાવવો મુશ્કેલ કામ છે. આ મુશ્કેલ કામને બે વ્યક્તિએ સાથે મળીને સરળ બનાવવાનું હોય છે. પરંતુ આજનો સમય એવો થઈ ગયો છે જ્યાં નાની-મોટી વાતથી પણ બ્રેકઅપ થઈ જાય. વાત લગ્ન સુધી પહોંચી ગઈ હોય અને પછી સંબંધ જ નહીં લગ્ન પણ તૂટી જાય.. આવું થાય તેની પાછળ 5 ભૂલ જવાબદાર હોય છે. મોટાભાગના કપલ તેમના રિલેશનશિપમાં આ 5 ભૂલ કરે છે. આ 5 ભુલ એકદમ સામાન્ય વાત લાગે છે પરંતુ તે બ્રેકઅપનું કારણ બની શકે છે. 

કોઈપણ સંબંધ બે વ્યક્તિની સમજદારી, વિશ્વાસ અને પ્રેમ પર ટકેલો હોય છે. અને આ 5 ભૂલ એવી છે જે આ ત્રણ વસ્તુ પર ભારે પડી જાય છે. વ્યક્તિ ગેરસમજ અને પોતાના સ્વભાવની ખરાબ આદતોના કારણે સંબંધ બગાડે છે. આ પાંચ આદતો કે ભૂલ એવી છે જે કોઈપણ વ્યક્તિનો સંબંધ ખરાબ કરી શકે છે. જો તમે પણ કોઈ વ્યક્તિને અનહદ પ્રેમ કરતા હોય અને ઇચ્છતા હોય કે તે તમારાથી દૂર ક્યારેય ન થાય તો તમારા સ્વભાવની આ આદતોને પણ આજથી જ સુધારી લેજો. 

બ્રેકઅપનું કારણ બનતી 5 ખરાબ આદતો 

સમય ન આપવો 

આજના સમયમાં યુવક અને યુવતી બંને પોતપોતાના કરિયરમાં વ્યસ્ત હોય છે. તેથી ઘણી વખત તેઓ એકબીજાને સમય આપી શકતા નથી. પરંતુ રોજ આવું થાય તો તેના કારણે સંબંધ તૂટી પણ શકે છે. પોતાના કામમાં ગમે એટલા બીઝી હોય જો તમે એકબીજાને સમય પણ ન આપી શકો તો તે વાત ધીરે ધીરે બગડી જશે. જો સંબંધ તૂટવા ન દેવો હોય તો કામમાંથી સમય કાઢીને પણ પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરી લો. એકબીજાને સમય ન આપો તો સંબંધ લાંબો સમય ટકે નહીં.

વાતચીતનો અભાવ 

કોમ્યુનિકેશન ગેપના કારણે સૌથી વધુ બ્રેકઅપ થતા હોય છે. બે વ્યક્તિ વચ્ચે વાતચીતનો અભાવ હોય તો સંબંધ ધીરે ધીરે ખરાબ થવા લાગે છે. કમ્યુનિકેશન ગેપના કારણે બે વ્યક્તિ વચ્ચે ગેરસમજ પણ વધવા લાગે છે જેના કારણે સંબંધ તૂટી પણ શકે છે. 

એકબીજાને બદલવાની ઈચ્છા 

બ્રેકઅપ થવાનું આ પણ એક મોટું કારણ હોય છે. જ્યારે બે વ્યક્તિ એકબીજાને બદલવાની ઈચ્છા રાખે તો તે સંબંધ માટે હાનિકારક છે. જે વ્યક્તિ જેવી છે તેવી સ્વીકારો તો સંબંધ વર્ષો સુધી ટકી શકે છે. પરંતુ તમે કોઈના જીવનમાં જઈને તેને સતત બદલવાનો પ્રયત્ન કરો તો સામેની વ્યક્તિ થોડા સમયમાં કંટાળી જશે. અને સંબંધ પણ ખરાબ થવા લાગશે. 

ઝઘડો લાંબો ખેંચવો 

બે વ્યક્તિ વચ્ચે ઝઘડા થાય તે સામાન્ય છે અને જરૂરી પણ છે. પરંતુ એક વખત થયેલા ઝઘડાને લાંબો ખેંચવો તે મોટી ભૂલ છે. જો તમને પણ આ ખરાબ આદત હોય તો આજથી જ બદલી દેજો. ઘણા લોકો ઝઘડાને લાંબો ખેંચે છે તો ઘણા લોકો પોતાના પાર્ટનરની ભૂલને વારંવારં યાદ કરાવી તેને ગિલ્ટી ફીલ કરાવે છે. આ બંને આદત સંબંધ માટે હાનિકારક છે. જો તમને ઝઘડો લાંબો ખેંચવાની આદત હશે તો તમારી સાથે કોઈ વ્યક્તિને રહેવું ગમશે નહીં. તેથી ઝઘડો થાય તો તેને ભૂલીને આગળ વધવાનું રાખો. 

વિશ્વાસ ન હોવો 

રિલેશનશિપમાં બે વ્યક્તિએ એકબીજા પર વિશ્વાસ રાખો ખૂબ જ જરૂરી છે. પોતાના પાર્ટનર પર હંમેશા વિશ્વાસ રાખો. જો તમારા વિશ્વાસમાં ખામી હશે તો સંબંધમાં શંકા ઘર કરી જશે અને શંકાના કારણે સંબંધ તૂટશે તે નક્કી છે. કારણ કે મનમાં જ્યારે શંકા હોય તો નાની-નાની વાતમાં પણ ગેરસમજ ઊભી થાય છે અને આવી ગેરસમજ મોટી સમસ્યા સર્જે છે. જેનું પરિણામ બ્રેકઅપ હોઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

