Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝ

Relationship: જો જો ઉતાવળ ન કરતા, પાર્ટનરને ચુંબન કરતા પહેલા અડધો ગ્લાસ પાણી ભૂલ્યા વગર પી લેજો, જાણો કારણ

Drink Water Before Kiss: ચુંબન એ પાર્ટનર સાથેના સંબંધને ગાઢ  બનાવે છે, એક અનેરો રોમાંચ આપે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે પાર્ટનરને ચુંબન કરતા પહેલા અડધો ગ્લાસ પાણી પી લેવું  હિતાવહ છે. કારણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 14, 2026, 01:58 PM IST

Trending Photos

પાર્ટનર સાથેના સંબંધનો રોમાંચ તસતસતા ચુંબનથી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચતો હોય છે. ચુંબન એ મનમાં રહેલી ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવાનું એક અનોખું માધ્યમ બની રહે છે. ચુંબનના પણ અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. પરંતુ અહીં અમે તમને તેના વિશે નહીં પરંતુ ચુંબન કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું તેના વિશે જણાવીશું. હાલમાં આવેલા એક સ્ટડીથી જાણવા મળે છે કે ચુંબન કરતા પહેલા અડધો ગ્લાસ પાણી પી લેવું જોઈએ. 

પાણી પીવું કેમ જરૂરી
અહીં તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે જો કોઈને સીલિએક ડિસિસ હોય તો તેના શરીર માટે ગ્લૂટેન હાનિકારક હોઈ શકે છે. આ બીમારીમાં ગ્લૂટેન ખાવામાં આવે તો શરીરના નાના આંતરડાને નુકસાન પહોંચે છે. હાલમાં જ કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં ચુંબન દ્વારા ગ્લૂટેન એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે કે નહીં તે વાત પર રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ માટે કેટલાક કપલ્સ પર ટેસ્ટ હાથ ધરાયો. જેમાં એક પાર્ટનરને ઘઉંમાથી બનેલા ક્રેકર્સ ખવડાવવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ તેમના પાર્ટનરને કિસ કરવાનું કહેવાયું. 

Add Zee News as a Preferred Source

ટેસ્ટના શું પરિણામ
આ ટેસ્ટના જે પરિણામ સામે આવ્યાં તેમાં મોટાભાગના કેસોમાં ગ્લૂટેનનું પ્રમાણ સુરક્ષિત લેવલની અંદર જ હતું. પરંતુ કેટલાક કેસોમાં તે સુરક્ષિત લેવલ પાર કરી ગયું. પરંતુ કોઈએ જો ચુંબન કરતા પહેલા પાણી પી લીધુ તો ગ્લૂટેન ટ્રાન્સફર લગભગ ખતમ થઈ ગયું. એટલે કે ન થયું. આવા અનેક કેસ હતા જેમાં ગ્લૂટેન બિલકુલ ટ્રાન્સફર થયું નહીં. એટલે તેનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈને સીલિએક ડિસિસ હોય તો તેણે તેના પાર્ટનરને ચુંબન કરતા પહેલા ફક્તઅડધો ગ્લાસ પાણી પી લેવું જોઈએ. 

અન્ય એક સ્ટડીના પણ ચોંકાવનારા તારણો
અમેરિકાના માયો ક્લિનિકમાં કરાયેલા અન્ય એક સ્ટડીમાં લાળ દ્વારા ફેલાતા એક વાયરસ પર રિચર્સ કરાયો હતો. આ વાયરસનું નામ એપસ્ટિન-બાર વાયરસ છે. તેના ફેલાવાથી એક બીમારી થાય છે જેને સામાન્ય  ભાષામાં કિસિંગ ડિસિસ પણ કહે છે. જો આ વાયરસ લાળ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં જાય તો તેને તાવ, ગળામાં દુખાવો, થાક, ગરદનમાં સોજો જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો થોડા સમયમાં સાજા થઈ જાય છે. પરંતુ આ વાયરસ શરીરમાં છૂપાયેલો રહી જાય છે. 

આ સ્ટડીના તારણોમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે જે લોકોને આ ચેપ લાગ્યો હતો તેમનામાં આગળ જઈને મલ્ટીપલ સ્ક્લેરોસિસ નામની બીમારી થવાનું જોખમ રહે છે. આ એક ગંભીર બીમારી છે જેમાં ઈમ્યુન સિસ્ટમ જ શરીરની નસોને નુકસાન પહોંચાડે છે. 

બંને સ્ટડીમાં કોમન વાત શું?

  • આ બંને સ્ટડીમાં જો સૌથી વધુ કોમન હોય તો તે છે લાળ, કારણ કે બંને બીમારીઓ લાળ દ્વારા ફેલાય છે. 
  • પહેલા સ્ટડીમાં લાળ દ્વારા જ ગ્યૂટેન ટ્રાન્સફર થવાની વાત સામે આવી, જેની અસર તરત ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પર પડી શકે છે. 
  • જ્યારે બીજા સ્ટડીમાં લાળ દ્વારા  ફેલાનારો વાયરસ એક ગંભીર બીમારીનું કારણ બની શકે છે. 

ચુંબન કરતી વખતે રાખો આ ધ્યાન

  • જો તમે ચુંબન કરતી વખતે થોડી સાવધાની રાખશો તો આ જોખમોથી બચી શકાય છે.
  • સીલિએક દર્દીઓના કેસોમાં પાર્ટનરે ચુંબન કરતી વખતે પાણી પી લેવું જોઈએ જે મદદગાર સાબિત થઈ શકે. 
  • જો કોઈને વાયરલ ઈન્ફેક્શન હોય તો તે દરમિયાન ચુંબન કરવાથી બચવું જોઈએ. 

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે મીડિયા રિપોર્ટ અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
kisswaterGluten TransferdiseaseRelationship Tips

Trending news