/Live in Relationship: છોકરા સાથે લિવ ઈનમાં રહેવા જતાં પહેલા આ સર્ટીફિકેટ ખાસ લેવું, મોટી મુસીબતથી બચાવી લેશે એક કાગળ

Live in Relationship Law In India: લિવ ઈન રિલેશનશીપને સમાજમાં માન્યતા નથી મળતી પણ આવા સંબંધોમાં મહિલા અને બાળકની સુરક્ષા થાય અને તેને અધિકાર મળે તે માટે ભારતમાં કેટલાક કાયદા છે. લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા કપલ અને રહેવાનું વિચારતા કપલને આ અંગે જાણકારી હોવી જોઈએ.
Live in Relationship Law In India: આધુનિક સમયમાં એકબીજાને પ્રેમ કરતાં કપલ માટે લગ્ન એકમાત્ર વિકલ્પ નથી. કપલ એકબીજા સાથે લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહીને પણ જીવન પસાર કરતાં થયા છે. આજના યુવાનો લિવ ઈન રિલેશનશીપને લગ્ન કરતાં સારો વિકલ્પ ગણે છે. જો કે સમાજમાં આવા સંબંધોને માન્યતા મળતી નથી. તેમ છતાં મેટ્રોલ સીટીના યુવા કપલ લગ્ન કરતાં પહેલા લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા કપલ અને રહેવાનું પ્લાનિંગ કરતાં કપલને લિવ ઈન રિલેશનશીપ સંબંધિત કાયદાની પણ ખબર હોવી જોઈએ.
લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેવું એટલે તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવું છે. જો કે સારી વાત એ છે કે ભારતમાં સુપ્રીમ કોર્ટે લિવ ઈન રિલેશનશીપને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. જેને લઈ લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા કપલના અધિકાર અને સુરક્ષાના મુદ્દા સ્પષ્ટ થયા છે. ભારતમાં લિવ ઈન રિલેશનશીપ સંબંધિત કાયદો શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
લિવ ઈન રિલેશનશીપ માટે ભારતમાં કાયદો
લિવ ઈન રિલેશનશીપ ભારતમાં કાયદાની દ્રષ્ટિએ ગેરકાયદેસર નથી. વયસ્ક યુવક અને યુવતી પોતાની મરજીથી એક સાથે લગ્ન વિના સાથે રહી શકે છે. હા એ વાત સ્પષ્ટ છે કે લિવ ઈન રિલેશનશીપને લગ્ન સમાન નથી ગણવામાં આવતું. લિવ ઈન રિલેશનશીપ કાયદાની દ્રષ્ટિએ અપરાધ નથી.
લિવ ઈન રિલેશનશીપનું સર્ટિફિકેટ
લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં સુરક્ષા અને અધિકારોને વધારે સ્પષ્ટ રાખવા માટે કપલે સર્ટિફિકેટ કરાવી લેવું જરૂરી માનવામાં આવે છે. લિવ ઈન રિલેશનશીપનું સર્ટીફિકેટ એક દસ્તાવેજ હોય છે જે સાબિત કરે છે 2 વયસ્ક વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી સાથે રહે છે. આ સર્ટિફિકેટમાં ઘરનું ભાડું, લોન, ઘરના અન્ય ખર્ચ સહિતના મુદ્દાની સ્પષ્ટતા અને આપસી સહમતિ દર્શાવેલી હોય છે. આ સર્ટિફિકેટમાં બાળક સંબંધિત સ્પષ્ટતા પણ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં બાળક થાય તો તેને અધિકાર મળી શકે.
આ પણ વાંચો: પુરુષ પત્ની સામે ખોટું બોલે તેના 6 કારણો
લિવ ઈન રિલેશનશીપ સર્ટીફિકેટ લેવાની પ્રક્રિયા
લિવ ઈન રિલેશનશીપ માટે સર્ટીફિકેટ નોટરીના માધ્યમથી તૈયાર થાય છે. જેમાં એક સ્ટેમ્પ પેપર પર લિવ ઈન રિલેશનશીપ એગ્રીમેન્ટ તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. જેમાં યુવક અને યુવતી બંનેની સહમતિ અને સાથે રહેવાની શરતોનો ઉલ્લેખ કરી દેવામાં આવે છે.
ડિવોર્સ વિના પરિણીત વ્યક્તિનું લિવ ઈનમાં રહેવું અમાન્ય
વયસ્ક યુવક અને યુવતી પોતાની મરજીથી લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહી શકે છે. પરંતુ બંને અવિવાહિત હોય અથવા તો લિગલી ડિવોર્સ લઈ ચુકેલા હોવા જોઈએ. જો વિવાહિત લોકો ડિવોર્સ વિના અન્ય સાથે લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહે તો તે અમાન્ય છે.
આ પણ વાંચો: આ 5 કારણોને લીધે સ્ત્રી ગુમાવે પોતાની વેલ્યુ
લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં બાળક થાય તો તેના અધિકાર
લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા કપલના બાળકને સંપૂર્ણ અધિકારો મળે છે. જી હાં લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા કપલને જો બાળક થાય તો તેને સંપૂર્ણ અધિકારો મળે છે. બાળકને માતા-પિતા બંનેની સંપત્તિમાં અધિકાર મળે છે. જો કે બાળકને પિતાની સંપત્તિમાં અધિકાર અને ભાગ ત્યારે જ મળે જ્યારે માતા-પિતાના સંબંધ સાબિત થાય અને સાબિતિ માટે લિવ ઈન રિલેશનશીપનું સર્ટીફિકેટ જરૂરી હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )