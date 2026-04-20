Relationship: આ 5 કારણોને લીધે સ્ત્રી ગુમાવે પોતાની વેલ્યુ, પતિ હોય કે મિત્રો કોઈ મહત્વ ન આપે

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipRelationship: આ 5 કારણોને લીધે સ્ત્રી ગુમાવે પોતાની વેલ્યુ, પતિ હોય કે મિત્રો કોઈ મહત્વ ન આપે

Relationship: જો કોઈ સ્ત્રીને લાગતું હોય કે ઘરમાં તેનું મહત્વ નથી, પતિ મહત્વ આપતો નથી, મિત્રોને પણ તેની જરૂર નથી તો તેની પાછળ વ્યક્તિના સ્વભાવની આ 5 આદતો જવાબદાર હોય શકે છે. વ્યક્તિ બીજાની નહીં પણ પોતાની જ ખરાબ આદતના કારણે પોતાની વેલ્યુ ગુમાવે છે. આ ખરાબ આદતો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:32 AM IST
  • વ્યક્તિ બીજાની નહીં પણ પોતાની જ ખરાબ આદતના કારણે પોતાની વેલ્યુ ગુમાવે છે.
  • વ્યક્તિના સ્વભાવની આ 5 આદતો તેનું મહત્વ ઘટાડી નાખે છે.
  • સંબંધમાં મહત્વ ઘટાડી નાખતી આ 5 ખરાબ આદતો કઈ છે જાણી લો.

Trending Photos

Relationship: જો તમને એવું લાગે છે કે તમારા જીવનસાથી, પરિવારના લોકો કે મિત્રો તમારી વાતને ઈગ્નોર કરે છે, તમને મહત્વ આપતા નથી તો લોકોનો દોષ કાઢતાં પહેલા પોતાની આદતો પર નજર કરવી. જ્યારે ઘર-પરિવારમાં કે મિત્રો વચ્ચે વ્યક્તિનું મહત્વ ન રહે તેનું કારણ તેની જ આદતો જવાબદાર હોય છે. વ્યક્તિના સ્વભાવની આ 5 આદતો તેનું મહત્વ ઘટાડી નાખે છે. આ 5 માંથી કોઈ એક આદત પણ હોય તો વ્યક્તિ ધીરેધીરે પોતાનું મહત્વ ગુમાવે છે. સંબંધમાં મહત્વ ઘટાડી નાખતી આ 5 ખરાબ આદતો કઈ છે જાણી લો. 

Add Zee News as a Preferred Source

નેગેટિવ વિચારો અને વાતો

જો તમે સતત કોઈના વિશે નેગેટિવ વાતો કરો છે, બીજા વિશે નેગેટિવ વિચારો છો તો તમે પગ પર કુહાડી મારી રહ્યા છો. લોકો એવા વ્યક્તિ સાથે રહેવાનું પસંદ કરતા નથી તેના વિચાર અને વાતોમાં નેગેટિવિટી હોય. ધીરેધીરે લોકો તમારાથી દુર રહેવાનું શરુ કરી દેશે. તેથી હંમેશા પોઝિટિવ થિકિંગ રાખો. લોકો સાથે સારો વ્યવહાર કરો અને કોઈના વિશે ખરાબ બોલવાનું ટાળો.

આત્મવિશ્વાસનો અભાવ

જે વ્યક્તિમાં આત્મવિશ્વાસ ન હોય તે વ્યક્તિની વાતને લોકો ગંભીરતાથી લેવાનું છોડી દે છે. આત્મવિશ્વાસ ન હોય તે વ્યક્તિ કંઈપણ કરવામાં ડરે છે. કંઈપણ કરવામાં ડરતા લોકો પ્રત્યે લોકો દયાની લાગણી રાખે છે પણ તેને મહત્વ આપતા નથી. 

પોતાની વાત યોગ્ય રીતે ન રજૂ કરવી

ઘરના લોકો તમને એટલા માટે પણ ઈગ્નોર કરી દેતા હોય છે કે તમે તમારી પોતાની વાત કે વિચારને પણ યોગ્ય રીતે રજૂ ન કરી શકતા હોય. તમે તમારી વાતને રજૂ કરવાનો દમ પણ ન દેખાડો તો ઘરના અન્ય લોકો તમને મહત્વ ન આપે. કારણ કે તેમને ખબર હોય છે કે તમે કંઈ કરી શકવાના નથી. જો પોતાનું મહત્વ વધારવું હોય તો આત્મવિશ્વાસ વધારો અને પોતાની ઈચ્છા, પોતાની વાત લોકો સામે રજૂ કરવાનું શરુ કરો. 

પોતાના વિશે જ વિચારવું

પતિ, પરિવારના લોકો કે મિત્રો તમારી વેલ્યુ ન કરતાં હોય તેની પાછળ આ કારણ પણ જવાબદાર હોય શકે છે. જો તમે સતત પોતાના વિશે જ વિચારો, પોતાની ઈચ્છા, પોતાની ખુશીને જ મહત્વ આપો અને બીજાની લાગણી, બીજાની મરજીને ઈગ્નોર કરો તો ધીરેધીરે લોકો તમારાથી દુર ભાગશે. તમને ઈગ્નોર કરવા લાગશે. 

સતત અવેલેબલ રહેવું

ઉપર જણાવેલી 4 વાતો સિવાય આ પાંચમું કારણ સૌથી વધારે જવાબદાર હોય છે. જો તમે પતિ, મિત્રો કે પરિવારના લોકો માટે સતત અવેલેબલ રહો છો તો તમારી વેલ્યુ ક્યારેય નહીં સમજાય, કારણ કે લોકોને તમારી જરૂર, તમારા મહત્વનો અનુભવ થતો જ નથી. તમે સતત હાજર જ હોવ છો જેના કારણે તમારું મહત્વ રહેતું નથી. તેથી હંમેશા બધા માટે અવેલેબલ રહેવાને બદલે પોતાની સાથે થોડો સમય પસાર કરો અને બીજાને તમારી ગેરહાજરી વર્તાવા દો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
relationshipRelationship TipsChankya NitiRelationship Mistakesરિલેશનશીપ

Trending news