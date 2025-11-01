Prev
Relationship Tips: એકબીજાને ચિપકીને સુવાથી થાય છે જોરદાર ફાયદો, દરેક કપલને ખબર હોવી જોઈ આ વાત

Relationship Tips: પતિ પત્ની સૂતી વખતે એકબીજાને ગળે લગાડીને સુતા હોય તો તેનાથી ફક્ત પ્રેમ દેખાય છે તેવું નથી. આ પોઝિશનમાં સુવાથી ઘણા બધા ફાયદા પણ થાય છે. આજે તમને જણાવીએ કપલ જો એકબીજાની નજીક સૂતા હોય તો તેમને કેવા લાભ થાય છે.
 

Relationship Tips: આજના યુવાનોની ભાષામાં જેને કડલિંગ કહેવાય છે તે ફક્ત સંબંધો માટે જ નહીં સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. જો કપલ રાત્રે એકબીજાને કડલ કરે અને સૂતી વખતે પણ એકબીજાને નજીક રાખે તો તેનાથી મન અને શરીર બંનેને ફાયદો થાય છે. જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરને ક્લોઝ રાખીને સુવો છો તો તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે, ઊંઘ સારી આવે છે અને સંબંધ પણ મજબૂત થાય છે. 

રીસર્ચમાં પણ આ વાત સામે આવી છે કે જ્યારે સૂતી વખતે પાર્ટનર ક્લોઝ હોય તો શરીરમાં ઓક્સીટોસિન નામનું લવ હોર્મોન વધે છે. જે મૂડ સુધારે છે અને હાર્ટને હેલ્ધી બનાવે છે. જ્યારે કપલ આ રીતે સુવે છે તો તેમના સંબંધ પણ ગાઢ બનતા જાય છે. તેથી જ કહેવાય છે કે ચિપકીને સુવું ફક્ત પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની રીત નથી પરંતુ તેનાથી શરીર અને રિલેશનશીપ બંને હેલ્ધી થાય છે. 

પાર્ટનરની નજીક સુવાથી થતા લાભ

સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે

જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરની નજીક સુવો છો તો શરીરમાં હેપી હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. જેને લવ હોર્મોન પણ કહેવાય છે. તેનાથી મૂડ સુધરે છે, ટેન્શન અને ચિંતા ઓછી થાય છે. વ્યક્તિ વધારે રિલેક્સ રહે છે. 

ઊંઘની ગુણવત્તા સુધરે

પાર્ટનરના શરીરની હીટથી રિલેક્સ ફીલ થાય છે અને ઊંઘ સારી આવે છે. આ પોઝિશનમાં કપલ રિલેક્સ હોય છે. તેથી તેમને સારી ઊંઘ આવે છે. 

રિલેશનશીપ સ્ટ્રોંગ થાય છે

એકબીજાને ગળે લગાડીને સુવાથી ઈમોશનલ બોન્ડ અને ટ્રસ્ટ વધે છે. રોજ રાત્રે એકબીજાને ગળે લગાડીને સુવાથી પ્રેમ વધે છે. અને સંબંધ ગાઢ થાય છે.

બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહેશે

ઓક્સીટોસિનની અસર ફક્ત મુડ પર પડે છે તેવું નથી. તેનાથી શરીર પણ રિલેક્સ રહે છે. તેનાથી બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ થાય છે અને હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે. 

ડિપ્રેશન દુર રહે છે

પાર્ટનરના ટચ અને તેની વોર્મથ મનને શાંત કરે છે. તેનાથી એકલતા લાગતી નથી અને ડિપ્રેશનનું જોખમ ઓછું થઈ જાય છે. સ્કિન ટુ સ્કિન ટચથી શરીરનું તાપમાન પણ સંતુલિત રહે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

