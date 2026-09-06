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સંબંધ, કરિયર કે પૈસાની સમસ્યાથી છો પરેશાન? ભગવદ્ ગીતાની આ 5 વાતો બદલી શકે છે તમારી સ્થિતિ

Life Changing Lessons: ભગવદ ગીતાનો દરેક શબ્દ અનમોલ છે. જે વ્યક્તિ તેને સમજી શકે તેનું જીવન બદલી જાય છે. આજના સમયમાં યુવાનો સંબંધો, કરિયર, આર્થિક સ્થિતિને લઈને પરેશાન જોવા મળે છે. આવા સમયમાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો પણ ભગવદ ગીતામાં આપેલો છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 06, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:21 AM IST
સંબંધ, કરિયર કે પૈસાની સમસ્યાથી છો પરેશાન? ભગવદ્ ગીતાની આ 5 વાતો બદલી શકે છે તમારી સ્થિતિ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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