Happiness: ખુશ રહેવાનું સીક્રેટ છુપાયેલું છે ભગવદ ગીતાના આ ઉપદેશમાં, જાણી લેશો તો કોઈપણ સ્થિતિમાં નિરાશ નહીં થાવ

Bhagavad Gita Quotes for Happiness: દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સારો અને ખરાબ સમય આવતો જ હોય છે. જીવનમાં જ્યારે મુશ્કેલ સમય આવે ત્યારે મનને શાંત કેવી રીતે કરવું તે સમજાતું નથી. આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવવામાં તમને ભગવદ ગીતા મદદરુપ થઈ શકે છે. ભગવદ ગીતામાં જીવનમાં ખુશ રહેવાનું રહસ્ય છુપાયેલું છે.
Bhagavad Gita Quotes for Happiness: જીવનમાં રોજ કંઈક નવું શીખવા મળે છે. ક્યારેક સ્થિતિ એવી સરળ હોય કે બધું બરાબર લાગે, ક્યારેક મન ભાંગી પડે છે. જ્યારે વ્યક્તિ અંદરથી દુ:ખી અને એકલી પડી જાય ત્યારે તેની એવા શબ્દોની જરૂર હોય છે જે તેના જીવનમાં છવાલેયા અંધકાર વચ્ચે રોશની લાવે. આ કામ ભગવદ ગીતાના કેટલાક ઉપદેશ કરી શકે છે.
ભગવદ ગીતામાં કહેલા કેટલાક સિદ્ધાંત તમને પ્રતિકૂળ સમયમાં પણ ખુશીથી જીવવા માટે રસ્તો બતાવી શકે છે. જ્યારે તમને ગીતામાં કહેલા આ ઉપદેશોને વાંચો તો એવું લાગે કે કોઈ સાચો મિત્ર તમારી સાથે છે અને તમને જીવનનો સાચો રસ્તો બતાવે છે. આ ઉપદેશને ધ્યાનમાં લઈ તમે તમારું કામ ઈમાનદારીથી કરવાનું શરુ કરશો તો મુશ્કેલ સમય ક્યારે પસાર થઈ જશે તમને પણ ખબર નહીં પડે.
કર્મ પર ધ્યાન આપો
ગીતા અનુસાર દરેક વ્યક્તિ એ પોતાના કામ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ફળની ઈચ્છા રાખી કામ કરવાને બદલે પોતાનું કામ બસ સારી રીતે કરવાનો આગ્રહ રાખો. આમ કરવાથી મન કારણ વિનાની ચિંતામાંથી બહાર આવી જશે.
વૈરાગ્ય અપનાવો
વૈરાગ્યનો અર્થ સંન્યાસ નહીં પરંતુ દરેક વ્યક્તિ સાથે વધારે જોડાઈ જવું નહીં. કોઈ વ્યક્તિ હોય કે વસ્તુ હોય તેના પ્રત્યે વધારે મોહ ન રાખવો નહીં. જો મનમાં વધારે મોહ નહીં હોય તો તે વસ્તુ ખોવાનું વધારે દુ:ખ નહીં થાય.
મનને શાંત રાખો
અશાંત મન નાની-નાની વાતોમાં પણ ચિંતામાં પડી જાય છે. તેથી મનને શાંત કરો, ઊંડા શ્વાસ લેવા, મેડિટેશન કરવાની ટેવ પાડવી જેથી દરેક પરિસ્થિતિમાં મન શાંત રહેશે.
વિશ્વાસ અને સમર્પણ રાખો
હંમેશા ઈશ્વરની શક્તિ પર વિશ્વાસ રાખવો. અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન હોય ત્યારે ગુસ્સો ન કરવો. વિશ્વાસ હશે તો તમે શાંત રહેશે. સમર્પણ પણ નબળાઈ નથી. સમર્પણ રાખવાથી મન શાંત રહે છે.
પરિવર્તનને સ્વીકારો
જીવનમાં પરિવર્તન થવાનું જ હોય છે. દરેક વ્યક્તિએ પરિવર્તન સ્વીકારવું જોઈએ. જીવનમાં આવતું સુખ સ્થાયી નથી તે રીતે મુશ્કેલ સ્થિતિ પણ કાયમી નથી હોતી. તેથી સુખ અને દુ:ખ બંને વસ્તુને સ્વીકારો. જો તમે જીવનમાં આવતા પરિવર્તનને સ્વીકારશો તો જીવનમાં સરળ થઈ જશે.
