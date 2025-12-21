Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Happiness: ખુશ રહેવાનું સીક્રેટ છુપાયેલું છે ભગવદ ગીતાના આ ઉપદેશમાં, જાણી લેશો તો કોઈપણ સ્થિતિમાં નિરાશ નહીં થાવ

Bhagavad Gita Quotes for Happiness: દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સારો અને ખરાબ સમય આવતો જ હોય છે. જીવનમાં જ્યારે મુશ્કેલ સમય આવે ત્યારે મનને શાંત કેવી રીતે કરવું તે સમજાતું નથી. આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવવામાં તમને ભગવદ ગીતા મદદરુપ થઈ શકે છે. ભગવદ ગીતામાં જીવનમાં ખુશ રહેવાનું રહસ્ય છુપાયેલું છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

Happiness: ખુશ રહેવાનું સીક્રેટ છુપાયેલું છે ભગવદ ગીતાના આ ઉપદેશમાં, જાણી લેશો તો કોઈપણ સ્થિતિમાં નિરાશ નહીં થાવ

Bhagavad Gita Quotes for Happiness: જીવનમાં રોજ કંઈક નવું શીખવા મળે છે. ક્યારેક સ્થિતિ એવી સરળ હોય કે બધું બરાબર લાગે, ક્યારેક મન ભાંગી પડે છે. જ્યારે વ્યક્તિ અંદરથી દુ:ખી અને એકલી પડી જાય ત્યારે તેની એવા શબ્દોની જરૂર હોય છે જે તેના જીવનમાં છવાલેયા અંધકાર વચ્ચે રોશની લાવે. આ કામ ભગવદ ગીતાના કેટલાક ઉપદેશ કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ભગવદ ગીતામાં કહેલા કેટલાક સિદ્ધાંત તમને પ્રતિકૂળ સમયમાં પણ ખુશીથી જીવવા માટે રસ્તો બતાવી શકે છે. જ્યારે તમને ગીતામાં કહેલા આ ઉપદેશોને વાંચો તો એવું લાગે કે કોઈ સાચો મિત્ર તમારી સાથે છે અને તમને જીવનનો સાચો રસ્તો બતાવે છે. આ ઉપદેશને ધ્યાનમાં લઈ તમે તમારું કામ ઈમાનદારીથી કરવાનું શરુ કરશો તો મુશ્કેલ સમય ક્યારે પસાર થઈ જશે તમને પણ ખબર નહીં પડે.

કર્મ પર ધ્યાન આપો

ગીતા અનુસાર દરેક વ્યક્તિ એ પોતાના કામ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ફળની ઈચ્છા રાખી કામ કરવાને બદલે પોતાનું કામ બસ સારી રીતે કરવાનો આગ્રહ રાખો. આમ કરવાથી મન કારણ વિનાની ચિંતામાંથી બહાર આવી જશે. 

વૈરાગ્ય અપનાવો

વૈરાગ્યનો અર્થ સંન્યાસ નહીં પરંતુ દરેક વ્યક્તિ સાથે વધારે જોડાઈ જવું નહીં. કોઈ વ્યક્તિ હોય કે વસ્તુ હોય તેના પ્રત્યે વધારે મોહ ન રાખવો નહીં. જો મનમાં વધારે મોહ નહીં હોય તો તે વસ્તુ ખોવાનું વધારે દુ:ખ નહીં થાય. 

મનને શાંત રાખો

અશાંત મન નાની-નાની વાતોમાં પણ ચિંતામાં પડી જાય છે. તેથી મનને શાંત કરો, ઊંડા શ્વાસ લેવા, મેડિટેશન કરવાની ટેવ પાડવી જેથી દરેક પરિસ્થિતિમાં મન શાંત રહેશે. 

વિશ્વાસ અને સમર્પણ રાખો

હંમેશા ઈશ્વરની શક્તિ પર વિશ્વાસ રાખવો. અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન હોય ત્યારે ગુસ્સો ન કરવો. વિશ્વાસ હશે તો તમે શાંત રહેશે. સમર્પણ પણ નબળાઈ નથી. સમર્પણ રાખવાથી મન શાંત રહે છે. 

પરિવર્તનને સ્વીકારો

જીવનમાં પરિવર્તન થવાનું જ હોય છે. દરેક વ્યક્તિએ પરિવર્તન સ્વીકારવું જોઈએ. જીવનમાં આવતું સુખ સ્થાયી નથી તે રીતે મુશ્કેલ સ્થિતિ પણ કાયમી નથી હોતી. તેથી સુખ અને દુ:ખ બંને વસ્તુને સ્વીકારો. જો તમે જીવનમાં આવતા પરિવર્તનને સ્વીકારશો તો જીવનમાં સરળ થઈ જશે.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
happinessBhagavad Gitaself loveભગવદ ગીતા

Trending news