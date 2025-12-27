Relationship Tips: પતિ કે પત્ની કઈ ભુલ કરે તો સંબંધ પુરા કરી દેવા જોઈએ ? જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજે શું આપ્યો જવાબ
Relationship Tips: વૃંદાવનના પ્રેમાનંદ મહારાજ જણાવે છે કે પતિ અને પત્નીના સંબંધ સૌથી પવિત્ર અને અતૂટ હોય છે. પરંતુ પતિ કે પત્નીમાંથી કોઈ એક આ ભુલ કરે તો તે સ્થિતિમાં જીવનસાથીથી તુરંત અલગ થઈ જવું જોઈએ.
Relationship Tips: વૃંદાવનના પ્રેમાનંદ મહારાજને સાંભળવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવે છે. પ્રેમાનંદ મહારાજ તેમના પ્રવચનમાં લોકોને માર્ગદર્શન આપે છે. તેમણે અનેક વખત તેમના પ્રવચનમાં પતિ પત્નીના સંબંધો વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ વાતો કહી છે. તેમના કહ્યા અનુસાર પતિ પત્નીનો સંબંધ સૌથી પવિત્ર હોય છે તેને કોઈપણ સ્થિતિમાં તોડવા નહીં. જો નાની મોટી ભૂલ પણ થાય તો પતિ પત્નીએ એકબીજાને માફ કરી સ્વીકારી લેવા જોઈએ. પરંતુ એક સ્થિતિ એવી છે જેમાં પતિ પત્નીએ એકબીજાનો ત્યાગ કરી જ દેવો જોઈએ.
પ્રેમાનંદ મહારાજના જણાવ્યા અનુસાર જો પતિ વ્યભિચારી હોય એટલે કે વિવાહ પછી પણ જો તે પર સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખતો હોય તો તેની સાથે સંબંધ તુરંત તોડી દેવો જોઈએ. તેવી જ રીતે જો પત્ની પરપુરુષ સાથે સંબંધ રાખતી હોય તો તેનો પણ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ આ સ્થિતિ એવી છે જેમાં સંબંધ વિચ્છેદ કરી દેવા નહીં તો જીવન સંકટમાં પડી જાય છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજના જણાવ્યા અનુસાર પતિ પત્નીએ એકબીજાના દોષ દર્શન કર્યા વિના પ્રેમ, સહયોગ અને ક્ષમા સાથે જીવન જીવવું જોઈએ. તેમનું કહેવું છે કે પત્ની પતિને આધીન હોતી નથી તેથી તેની સાથે પતિએ ખરાબ વ્યવહાર કરવો નહીં. પરંતુ જો ક્યારેય લડાઈ ઝઘડા થઈ જાય કે પતિ અપશબ્દો કહી દે તો તેનો ત્યાગ કરવો નહીં. પત્નીએ પણ પતિની ભૂલને માફ કરી દેવી જોઈએ. પરંતુ જો પતિ વ્યભિચારી હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. વ્યભિચારી વ્યક્તિ સુંદર હોય કે ધની હોય તો પણ તેની સાથે રહેવું નહીં.
પ્રેમાનંદ મહારાજે તેમના પ્રવચન દરમિયાન દંપતિઓને પ્રાર્થના કરી હતી કે તેઓ પોતાની ભક્તિને ગુપ્ત રાખે. જે લોકો સંસારમાં હોય તેઓએ પોતાની સાંસારિક જવાબદારીઓને ભક્તિ માનીને જ પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પૂરી કરવી જોઈએ. ભક્તિમાં એટલા અંધ પણ ન થઈ જવું કે તેને બીજા વ્યક્તિને ભક્તિથી ચીડ લાગે. અંધ ભક્તિના કારણે સંબંધ તૂટવા દેવા નહીં. કારણ કે ભક્તિ વ્યક્તિને જોડે છે તોડતી નથી ભક્તિ સુખ આપે છે. તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે ઘરમાં હઠપૂર્વક ઠાકોરજીને બિરાજમાન કરી આખો દિવસ તેમની પૂજામાં પસાર કરો અને આ વાતથી જો પતિને સમસ્યા થતી હોય તો તે ભક્તિથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં. તેના બદલે પતિને સમસ્યા ન થાય અને તેના કામ સચવાઈ જાય પછી ઠાકોરજીની ભક્તિ કરો. સાંસારિક જવાબદારી નિભાવતા હોય ત્યારે મનમાં રાધા નામનો જાપ કરતા રહેવું તે પણ ભગવાનની પૂજા કર્યા સમાન જ ફળ આપે છે.
