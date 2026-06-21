Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Heartbreak: પ્રેમમાં તમારું દિલ વારંવાર તુટે છે ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

Heartbreak: પ્રેમમાં તમારું દિલ વારંવાર તુટે છે ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

Heartbreak Reasons: જો પ્રેમમાં તમારું દિલ વારંવાર તુટી રહ્યું હોય તો તેના માટે તમારી પોતાની કેટલીક ભુલો જવાબદાર હોય શકે છે. જ્યારે તમે વ્યક્તિને ઓળખવામાં અને તેની સાથે વર્તન કરવામાં આ 5 ભુલો કરો છો ત્યારે હાર્ટ બ્રેક થવાની શક્યતા વધી જાય છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:17 AM IST
Heartbreak: પ્રેમમાં તમારું દિલ વારંવાર તુટે છે ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heartbreak: પ્રેમમાં તમારું દિલ વારંવાર તુટે છે ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો
Heartbreak3 min ago
2
inflencer simran khan6 min ago
3
fifa world cup 202628 min ago
4
World Largest Crop Insurance Scheme37 min ago
5
Vaibhav Sooryavanshi37 min ago