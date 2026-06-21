/Heartbreak: પ્રેમમાં તમારું દિલ વારંવાર તુટે છે ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

Heartbreak Reasons: જેને પ્રેમ કરતા હોય તે પાર્ટનર જો છોડીને જતો રહે અથવા તો પ્રેમમાં દગો કરે તો વ્યક્તિ જીવનભર તે આઘાતમાંથી બહાર આવી શકતી નથી. અને જો પ્રેમમાં વારંવાર બ્રેકઅપના દુઃખમાંથી પસાર થવું પડે તો તે દુઃખની તો કલ્પના પણ ન કરી શકાય.. જો કોઈ વ્યક્તિને વારંવાર બ્રેકઅપ જેવી સ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હોય તો શક્ય છે કે તે વ્યક્તિ જ રિલેશનશિપમાં કેટલીક ભૂલો કરતી હોય. આજે તમને આવી ભૂલ વિશે જણાવીએ જેને અજાણતા કર્યા પછી પ્રેમમાં દગો મળે છે.
પ્રેમમાં વારંવાર દિલ તૂટવાના કારણો
જો કોઈને વારંવાર બ્રેકઅપનો સામનો કરવો પડતો હોય તો શક્ય છે કે તે પોતે જ રિલેશનશિપમાં આવે ત્યારે અજાણતા કેટલીક ભૂલો કરતા હોય. રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં જ અજાણતા આ ભૂલ કરવામાં આવે તો વારંવાર દિલ તૂટવા જેવી તકલીફ ભોગવી પડે છે. આ ભૂલો કઈ છે જાણી લો.
ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવો
રિલેશનશિપમાં દિલ તૂટવાનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે ઉતાવળમાં લીધેલો નિર્ણય. જો તમે કોઈ વ્યક્તિને મળો છો અને તેની સાથે રિલેશનશિપ શરૂ કરવામાં ઉતાવળ કરી દો છો તો તેના કારણે બ્રેકઅપનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કારણ કે ઉતાવળમાં તમે તે તે વ્યક્તિ વિશે કોઈ જાણકારી મેળવતા નથી. ઘણી વખત ખોટી વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશિપ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે જેના કારણે પણ બ્રેકઅપ થાય છે.
પોતાના કરતાં પાર્ટનરને વધારે મહત્વ આપવું
સંબંધોમાં દિલ તૂટવાનું બીજું કારણ હોય છે કે પોતાના કરતાં પોતાના પાર્ટનરને વધારે મહત્વ આપવું. જ્યારે તમે હદ કરતાં વધારે મહત્વ પાર્ટનરને આપો અને તેના માટે સતત અવેલેબલ રહો છો તો ધીરે ધીરે તમારું મહત્વ ઓછું થવા લાગે છે. ઘણી વખત સતત અવેલેબલ રહેતા વ્યક્તિને પ્રેમ અને સન્માન પણ મળતું નથી. એટલે રિલેશનશિપમાં આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. રિલેશનશિપમાં પોતાનું મહત્વ જળવાઈ તે વાતનું ધ્યાન હંમેશા રાખવું.
રેડ ફ્લેગને ઇગ્નોર કરવા
રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં ઘણી વખત પાર્ટનરના વ્યવહારના કેટલાક રેડ ફ્લેગને ઇગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં પ્રેમના ઉત્સાહના કારણે આવું કરવામાં કોઈ સમસ્યા રહેતી નથી પરંતુ ધીરે ધીરે પાર્ટનરના રેડ પ્લેગ સંબંધને ખરાબ કરે છે અને તેનું પરિણામ બ્રેકઅપ આવે છે. તેથી પાર્ટનરમાં રહેલા રેડ ફ્લેટને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ પણ ક્યારેય કરવી નહીં.
પાર્ટનર પર આંધળો વિશ્વાસ
દિલ તૂટવાનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે કે તમે પાર્ટનર પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરવા લાગો. એ વાત સાચી છે કે પોતાના પાર્ટનર પર શંકા કરવી નહીં. પરંતુ આજનો સમય એવો છે જ્યારે રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં જ કોઈ વ્યક્તિ પર આંધળો ભરોસો પણ કરવો નહીં. રિલેશનશિપમાં વિશ્વાસ પણ સમય સાથે ધીરે ધીરે વધે છે. તેથી શરૂઆતમાં પાર્ટનરની દરેક વાત માની ન લેવી. જો તમે અયોગ્ય પાત્ર પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરશો તો તમને દગો મળશે તે નક્કી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)