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Relationship Tips: બે વ્યક્તિ વચ્ચે પ્રેમ ન હોય અને સંબંધ ફક્ત નામના હોય ત્યારે શરીર આપે છે આ 4 સંકેતો

Relationship Tips: રિલેશનશીપ ખરાબ હોય અને તેમાંથી બહાર નીકળવું જરૂરી હોય ત્યારે આપણું શરીર પણ કેટલાક સંકેતો આપે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર સંબંધોમાં જ્યારે ગડબડ ચાલી રહી હોય અને સંબંધ અંતની નજીક હોય ત્યારે આપણા શરીરમાં કેટલાક ફેરફાર થાય છે. આ ફેરફારો કેવા હોય છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:34 AM IST
Relationship Tips: બે વ્યક્તિ વચ્ચે પ્રેમ ન હોય અને સંબંધ ફક્ત નામના હોય ત્યારે શરીર આપે છે આ 4 સંકેતો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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