Prev
Next
Live-in Relationship Law: પરિણીત હોવા છતાં પણ શું બીજી મહિલા સાથે લિવ-ઇનમાં રહી શકે છે પુરુષ? જાણો શું છે કાયદો

Live-in Relationship Law: અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું કે, જો કોઈ પરિણીત પુરુષ કોઈ પુખ્ત વયની મહિલા સાથે તેની સંમતિથી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહે છે, તો તેને ગુનો ગણી શકાય નહીં.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:01 PM IST
  • શું પરિણીત પુરુષ બીજી મહિલા સાથે રહી શકે?
  • નૈતિકતા અને કાયદો અલગ-અલગ છે
  • સંમતિથી બનેલા લિવ-ઈન સંબંધો હવે ગુનો નહીં

Trending Photos

Live in Relationship Law: ભારતીય સમાજમાં લગ્નને એક મજબૂત અને અતૂટ વિશ્વાસનો સંબંધ માનવામાં આવે છે, પરંતુ બદલાતા કાયદાકીય દ્રષ્ટિકોણે આ વિષય પર નવી ચર્ચા શરૂ કરી છે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે, શું પરિણીત પુરુષ બીજી મહિલા સાથે લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહી શકે? અને શું આ કાયદેસરનો ગુનો છે કે નહીં? આ અંગે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી છે.

અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, જો કોઈ પરિણીત પુરુષ કોઈ પુખ્ત વયની સ્ત્રી સાથે તેની સહમતિથી લિવ-ઇનમાં રહે છે, તો તેને ગુનો માનવામાં આવશે નહીં. તો ચાલો જાણીએ કે પરિણીત હોવા છતાં પુરુષ બીજી મહિલા સાથે લિવ-ઇનમાં રહી શકે છે કે કેમ અને તે અંગે કાયદો શું કહે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય
અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જ્યારે કાયદા હેઠળ કોઈ ગુનો બનતો નથી, ત્યારે સામાજિક નૈતિકતા કે ધારણાઓ અદાલતના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરી શકતી નથી. આ મામલો ઉત્તરપ્રદેશના શાહજહાંપુર જિલ્લા સાથે જોડાયેલો છે, જ્યાં એક મહિલાના પરિવારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, એક પરિણીત પુરુષ તેને લલચાવી-ફોસલાવીને પોતાની સાથે લઈ ગયો છે. આ અંગે પોલીસે કેસ નોંધ્યો હતો.

જો કે, કોર્ટમાં બન્ને પક્ષોએ જણાવ્યું કે, તેઓ પુખ્ત છે અને પોતાની મરજીથી સાથે રહી રહ્યા છે. મહિલાએ એમ પણ કહ્યું કે, તેને તેના પરિવાર તરફથી જાનનો ખતરો છે. આ બાબતે અદાલતે મામલાને ગંભીર ગણી અરજી સ્વીકારી હતી અને કપલને રાહત આપી હતી. હાઈકોર્ટે આદેશ આપ્યો કે, આગામી સૂચના સુધી અરજદારોની ધરપકડ કરવામાં આવશે નહીં. સાથે જ પોલીસને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું કે, નૈતિકતા અને કાયદો અલગ-અલગ વિષય છે, જો કોઈ સંબંધ બે પુખ્ત વયના લોકોની સંમતિથી બન્યો હોય અને તેમાં કોઈ કાયદાકીય ગુનો ન હોય, તો માત્ર સામાજિક સંમતિના આધારે કાર્યવાહી કરી શકાય નહીં.

પહેલા શું હતો કાયદો?
ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 497 હેઠળ પહેલા વ્યભિચારને ગુનો માનવામાં આવતો હતો. આ કલમ અનુસાર, પરિણીત પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેના બાહ્ય સંબંધોને ગુનો ગણવામાં આવતો હતો. જો કોઈ પરિણીત વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિ સાથે સંબંધ બનાવે છે, તો તેની સામે કેસ નોંધાઈ શકતો હતો.

જો કે, આ કાયદા અંગે એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી છે કે, તે મહિલાઓને તેમના પતિની મિલકત તરીકે ગણે છે. 2018માં જોસેફ શાઈન vs ભારત સંઘ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય બેન્ચે આ 158 વર્ષ જૂના કાયદાને અસંવૈધાનિક જાહેર કર્યો. કોર્ટે કહ્યું હતું કે, પતિ તેની પત્નીનો માલિક નથી અને બે પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે સંમતિથી બંધાયેલા સંબંધોને ગુનો માની શકાય નહીં. જ્યારે કોર્ટના જણાવ્યા અનુસાર, વ્યભિચાર હવે ગુનો નથી, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે પત્ની પાસે કોઈ અધિકાર નથી. આવા કિસ્સાઓમાં પત્ની છૂટાછેડાની માંગ કરી શકે છે અને ભરણપોષણનો અધિકાર પણ ધરાવે છે. આ સાથે જ એ પણ જણાવી દઈએ કે છૂટાછેડા લીધા વગર બીજા લગ્ન કરવા હજુ પણ કાયદેસરનો ગુનો છે.

BNS અનુસાર હવે શું સ્થિતિ છે?
નવા કાયદા ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)માં પણ વ્યભિચારને ગુના તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે સંમતિથી બનેલા લિવ-ઇન સંબંધો પર ફોજદારી કાર્યવાહીની જોગવાઈ નથી. જો કે, કોઈ મહિલાને લલચાવી-ફોસલાવીને લઈ જવા અથવા બળજબરીથી સંબંધ બાંધવા જેવા કિસ્સાઓમાં BNSની કલમ 87 લાગુ થઈ શકે છે, જેમાં 10 વર્ષની સજા, દંડ અથવા બન્ને થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news