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Chanakya Niti: જે ઘરના લોકોના સ્વભાવ આવા હોય ત્યાં ન કરવા લગ્ન, આજીવન રહેશે પસ્તાવો

Life Partner Choosing Tips: લગ્નનો નિર્ણય ઉતાવળમાં ન કરવો જોઈએ. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર લગ્ન નક્કી કરતાં પહેલા ઘરના લોકોના સ્વભાવ જોવા જોઈએ. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર અમુક લોકો સાથે સંબંધ બનાવ્યા પછી આજીવન પસ્તાવું પડે છે. તેથી લગ્ન નક્કી કરતાં પહેલા આ વાતોને ખાસ ધ્યાનમાં લેવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:26 AM IST
Chanakya Niti: જે ઘરના લોકોના સ્વભાવ આવા હોય ત્યાં ન કરવા લગ્ન, આજીવન રહેશે પસ્તાવો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Chanakya Niti: જે ઘરના લોકોના સ્વભાવ આવા હોય ત્યાં ન કરવા લગ્ન, આજીવન રહેશે પસ્તાવો
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