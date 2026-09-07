/Chanakya Niti: જે ઘરના લોકોના સ્વભાવ આવા હોય ત્યાં ન કરવા લગ્ન, આજીવન રહેશે પસ્તાવો

Life Partner Choosing Tips: લગ્ન બે વ્યક્તિના જીવનનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય હોય છે. લગ્ન યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે થાય તો જીવન ખુશીઓથી ભરાઈ જાય છે અને જો અયોગ્યપાત્ર જીવનમાં આવી જાય તો જીવન બરબાદ થઈ જાય છે. અયોગ્યપાત્ર સાથે લગ્ન નક્કી થઈ જાય તો તેનાથી પરિવારની સુખ-શાંતિ પણ છિનવાઈ જાય છે. લગ્ન નક્કી કરતા પહેલા કેટલીક વાતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. આચાર્ય ચાણક્યે ચાણક્ય નીતિમાં લગ્નને લઈને આવી જરૂરી વાતો જણાવી છે.
ચાણક્ય નીતિમાં આચાર્ય ચાણક્ય એ જણાવ્યું છે કે લગ્ન નક્કી કરતા પહેલા આ 5 વાતોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. લગ્નનો નિર્ણય ઉતાવળમાં કરવામાં આવે તો તેનાથી જીવન ખરાબ થઈ જાય છે. આચાર્ય ચાણક્ય એ ચાણક્ય નીતિમાં જણાવ્યું છે કે લગ્ન નક્કી કરતા પહેલા ઘરના લોકોના સ્વભાવ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જો કોઈના સ્વભાવમાં આ 5 ખામીઓ દેખાતી હોય તો તેવા ઘરમાં લગ્ન ન કરવા જોઈએ.
લાલચી અને પૈસા પાછળ ભાગતા લોકો
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર લગ્નનો સંબંધ વિશ્વાસ અને પ્રેમ પર ટકેલો હોય છે. જે લોકો પ્રેમ અને વિશ્વાસને બદલે ધનની પાછળ ભાગતા હોય અને ધનને વધારે મહત્વ આપતા હોય તેમની સાથે લગ્ન જેવો સંબંધ જોડવો નહીં. જો લોકો લાલચી હોય અને ફક્ત પૈસા જોઈને સંબંધ જોડવા માંગતા હોય તો ત્યાં સંબંધ જોડવાની ભૂલ કરવી નહીં. આવા લોકો પૈસા હશે ત્યાં સુધી સાથ આપશે જ્યારે પૈસા નહીં હોય ત્યારે સાથ પણ નહીં આપે. તેથી પૈસા ના લાલચી લોકોથી દૂર રહેવું.
કડવું બોલતા લોકો
ઘણા લોકો એવા હોય છે જે મનમાં આવે તે વાત કહી દે છે અને પછી કહે છે અમે તો સ્પષ્ટ બોલવા વાળા છીએ. કડવું બોલતા લોકો અને ગુસ્સો કરતા લોકો પ્રામાણિક હોય છે તેવું માનવું નહીં. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર આવા લોકો સાથે પણ લગ્ન જેવો સંબંધ જોડતા પહેલા વિચારી લેવું. કારણકે ગુસ્સામાં વાણી પર કંટ્રોલ ન રાખતા લોકો વારંવાર તમારું દિલ દુખાવશે. આવા પરિવારમાં સન્માન પણ મળતું નથી કારણ કે લોકો ગુસ્સામાં મનમાં આવે એવું બોલી લેતા હોય છે.
સુંદરતાને મહત્વ આપતા લોકો
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર એવા લોકોની સાથે પણ લગ્ન સંબંધ ન જોડવો જેઓ સુંદરતાને મહત્વ આપતા હોય. બહારી રૂપ અને સુંદરતા ના આધારે લગ્નનો નિર્ણય ન કરવો જોઈએ. જે લોકો સ્વભાવને નહીં પરંતુ સુંદરતાને મહત્વ આપતા હોય તેવો તમારું જીવન ખરાબ કરી શકે છે. તેથી સુંદરતાને મહત્વ આપતા લોકોને બદલે એવા વ્યક્તિને અને પરિવારને મહત્વ આપવું જે વ્યક્તિના વિચાર અને સ્વભાવને મહત્વ આપતા હોય.
બીજાનું અપમાન કરતા લોકો
લગ્ન માટે કોઈને મળો ત્યારે એ વાત પર પણ ધ્યાન આપવું કે સામેની વ્યક્તિ અન્ય લોકો સાથે કેવું વર્તન કરે છે. પોતાના કરતાં નાના લોકોનું અપમાન કરતા અને સન્માન ન આપતા લોકો સાથે પણ સંબંધમાં જોડાવું નહીં. જે વ્યક્તિ બીજાને સન્માન ન આપી શકે તે પોતાના જીવનસાથીનું સન્માન પણ જાળવતા નથી, કારણ કે તેઓ બીજાને પોતાના કરતા હીન ગણતા હોય છે. જે વ્યક્તિને બીજા પ્રત્યે માન સન્માન ન હોય તેવા પરિવારમાં પણ જવું નહીં આવા પરિવારમાં કલેશ વધારે જોવા મળી શકે છે.
ધર્મનું પાલન ન કરતા લોકો
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર જે ઘરમાં લોકો ધર્મ-કર્મમાં માનતા ન હોય ત્યાં પણ લગ્ન કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ધર્મ નો મતલબ એ નથી કે આખો દિવસ પૂજા-પાઠ થતા હોય. પરંતુ લોકો સારા કર્મો પર વિશ્વાસ ન કરતા હોય, વાતવાતમાં ખોટું બોલતા હોય, બીજાને છેતરતા હોય આવા પરિવારમાં પણ લગ્ન કરવા નહીં. ખરાબ કર્મ કરનારને ફળ પણ ખરાબ જ મળે છે આવા સમયમાં બીજાના કર્મનું ફળ પણ તમારે ભોગવવું પડી શકે છે. જ્યાં ધર્મનું પાલન ન થતું હોય અને ખરાબ કર્મો થતા હોય તે ઘરમાં જીવન નરક જેવું બની જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)