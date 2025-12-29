Prev
Relationship Tips: સંબંધમાં દુરી વધતી હોય તો તુરંત સુધારો આ ભુલ, નહીં તો તુટી જશે સંબંધ

Relationship Tips: જો પતિ પત્નીના સંબંધોમાં સમસ્યા આવી રહી હોય અને એમ લાગતું હોય કે અંતર વધી રહ્યું છે તો સમય રહેતા સાવધાન થઈ જવું. ખાસ તો આ 3 સામાન્ય લાગતી ભુલોને સુધારી લેવી. આ ભુલો ન સુધારવામાં આવે તો સંબંધ તુટી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:18 AM IST

Relationship Tips: જ્યારે સંબંધમાં અંતર વધવા લાગે, વાતચીત કરતાં વધારે ઝઘડા થતા હોય તો થોડીવાર શાંતિથી બેસી વિચારવું કે ક્યાં ભુલ થઈ રહી છે. ઝઘડા તો દરેક કપલ વચ્ચે થાય છે. પરંતુ ઝઘડા પછી વાતચીત બંધ કરી દેવામાં આવે અને સમસ્યાના મૂળ સુધી ન પહોંચવામાં આવે તો સંબંધ તુટી શકે છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે બે લોકો એકબીજાને પ્રેમ કરતાં હોય તેમ છતાં સામાન્ય લાગતી ભુલોના કારણે સંબંધ તુટી જાય છે. આ ભુલો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. 

વાતો પર ધ્યાન ન આપવું

શું તમે પણ તમારા પાર્ટનર વાત કરે ત્યારે તેની વાતો પર ધ્યાન નથી આપતા ? આ વાત તમારા મતે સામાન્ય હોય શકે છે પરંતુ ધીરે ધીરે આ મોટી સમસ્યા સર્જી શકે છે. આ નાનકડી ભુલ બે વ્યક્તિ વચ્ચે તિરાડ ઊભી કરી શકે છે. એક સમય પછી તમારો પાર્ટનર તમારી સાથે વાત કરવાનું જ બંધ કરી દેશે. આ સ્થિતિથી બચવું હોય તો પાર્ટનરની વાત સાંભળનાર બનો. 

પાસ્ટને વારંવાર યાદ કરવો

પાસ્ટને ભુલીને આગળ વધવાથી જ સંબંધ સારો ચાલે છે. જ્યારે પણ ઝઘડો થાય ત્યારે પાસ્ટ વિશે ચર્ચા કરવી, પાર્ટનરની ભુલોને યાદ કરાવવી આ આદત સંબંધમાં વધારે અંતર લાવી શકે છે. તેથી પાસ્ટને ભુલી જાવ અને વારંવાર એક જ વાત યાદ ન કરો. ઝઘડો થાય ત્યારે જૂની વાતો યાદ કરવી આગમાં ઘી નાખવા જેવું થાય છે. 

માફી ન માંગવી અથવા માફ ન કરવા

રિલેશનશીપમાં ક્યારેક એક પાર્ટનર ભુલ કરે તો ક્યારેય બીજો પાર્ટનર ભુલ કરે. બંને વ્યક્તિએ એકબીજાની ભુલોને માફ કરવી જોઈએ. જેની ભુલ હોય તેણે પોતાની ભુલ સ્વીકારી માફી માંગવી જોઈએ અને બીજી વ્યક્તિએ તેને માફી પણ આપી દેવી જોઈએ. પરંતુ જો બે વ્યક્તિ પોતાની ભુલ સ્વીકારી માફી ન માંગે અથવા માફ ન કરે તો વિવાદ વધી જાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Relationship Tipscouple goalrelationshipરિલેશનશીપ ટીપ્સ

