ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Red Flags: છોકરીઓમાં પણ હોય છે રેડ ફ્લેગ્સ, છોકરાઓએ ઈગ્નોર ન કરવી છોકરીઓની આ 4 ખરાબ આદતો

Red Flags Of Girls: રિલેશનશીપમાં રેડ ફ્લેગની વાતમાં છોકરાઓની જ વાત કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે છોકરીઓમાં પણ કેટલાક રેડ ફ્લેગ્સ હોય છે. નાનીમોટી વાત તો ઈગ્નોર કરી શકાય પરંતુ લગ્ન પહેલા છોકરીઓમાં આ 4 રેડ ફ્લેગ જોવા મળે તો તેને ઈગ્નોર ન કરવા. આ આદતો એવી છે જે છોકરાને મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:50 PM IST
  • છોકરીઓની આ આદતો એવી છે જે છોકરાને મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે.
  • યુવકે ઈગ્નોર ન કરવા યુવતીના આ રેડ ફ્લેગ્સ.
  • યુવતીઓની આ આદતો લગ્ન પછી ઝઘડાનું કારણ બને.

Red Flags Of Girls: આજના સમયમાં રિલેશનશીપ અને લગ્નજીવનને ટકાવી રાખવા મુશ્કેલ થઈ ગયા છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે સંબંધની શરુઆતમાં જોવા મળતાં કેટલાક રેડ ફ્લેગ્સને ઈગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે. રેડ ફ્લેગ્સ એટલે એવી આદતો જેને સહન કરવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. રેડ ફ્લેગ માત્ર છોકરાઓમાં હોય છે એવું નથી. રેડ ફ્લેગ્સ યુવતીઓમાં પણ હોય છે. જે રીતે યુવકના રેડ ફ્લેગ્સ લાઈફ ખરાબ કરી શકે છે તે જ રીતે યુવતીઓમાં જોવા મળતા રેડ ફ્લેગ્સ પણ મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે. 

રિલેશનશીપ દરમિયાન યુવતીઓમાં આ રેડ ફ્લેગ્સ જોવા મળે તો યુવકે તેને ઈગ્નોર ન કરવા. કારણ કે યુવતીઓની આ આદતો લગ્ન પછી સમસ્યા અને ઝઘડાનું કારણ બની શકે છે. 

યુવતીઓના રેડ ફ્લેગ્સ

નાની નાની વાત પર ગુસ્સો કરવો

રિલેશનશીપની શરુઆતમાં આ વાત પર યુવકો ધ્યાન નથી આપતા પરંતુ પાછળથી યુવતીઓની આ આદત જ ઝઘડાનું કારણ બને છે. જો યુવતી નાની નાની વાતો પર ગુસ્સો કરતી હોય, કોઈ પણ વાત પર ચિડાઈ જતી હોય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. આ સ્વભાવ લગ્ન પછી સંબંધ ખરાબ થવાનું કારણ બની શકે છે. વધારે પડતો ગુસ્સો રિલેશનશીપ માટે રેડ ફ્લેગ ગણાય છે. 

બીજા પર આધાર રાખવો

જો યુવતી દરેક વાત પર બીજા પર આધાર રાખતી હોય તો તે પણ રેડ ફલેગ છે. જીવનના મોટા નિર્ણય લેતા પહેલા માતાપિતા કે અન્ય કોઈની સલાહ લેવી સામાન્ય છે પરંતુ જો યુવતી દરેક વાતમાં બીજા પર આધાર રાખતી હોય, દરેક કામ માટે બીજા પર આધાર રાખતી હોય તો તેને પણ ઈગ્નોર ન કરો. આવી આદત હોય તે યુવતીઓ લગ્ન પછી જવાબદારીઓ નિભાવવામાં સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે. 

બિનજરૂરી ખર્ચ કરવાની આદત

ખર્ચાળ સ્વભાવ યુવતીઓનો સૌથી મોટો રેડ ફ્લેગ હોય છે. કારણ વિના ફક્ત ટાઈમ પાસ માટે વધારે પડતો ખર્ચ કરવો ખરાબ આદતોમાં ગણાય છે. બિનજરૂરી ખર્ચ કરવાની આદત હોય તે વાતને શરુઆતમાં તો યુવકો ધ્યાનમાં લેતા નથી પરંતુ આ આદત લગ્ન પછી ભારે સમસ્યા સર્જી શકે છે. મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદવાની આદત કે શોખ લગ્ન પછી ઘરના બજેટને ખરાબ કરી શકે છે. આવી આદત ધરાવતી છોકરીઓ પોતાના શોખમાં બાંધછોડ ન કરે તો ઝઘડા થાય છે. 

ખોટું બોલવાની આદત

જો રિલેશનશીપમાં તમે અનુભવો છો તે યુવતી નાની-નાની વાતો છુપાવે છે અથવા તો કોઈ વાતને લઈ ખોટું બોલે છે તો તે સમયે જ સંભાળી લેવું. યુવતીઓની ખોટું બોલવાની આદત અને વાતો છુપાવવાની આદત પણ રેડ ફ્લેગ ગણાય છે. આગળ જઈ તે મોટી વાતો પણ છુપાવી શકે છે. આવા સંબંધમાં વિશ્વાસનો અભાવ રહે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

red flagsRelationship Tipscouple goalરેડ ફ્લેગ્સરિલેશનશીપ ટીપ્સ

