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  • /શું તમે અંતર્મુખી છો અને લોકો સામે વાત નથી કરી શકતાં ? આ 5 ટીપ્સ અપનાવો, પોતાની વાત આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકશો

શું તમે અંતર્મુખી છો અને લોકો સામે વાત નથી કરી શકતાં ? આ 5 ટીપ્સ અપનાવો, પોતાની વાત આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકશો

Communication Tips for Introverts: જે લોકો અંતર્મુખી હોય છે તેઓ પોતાની વાત આત્મવિશ્વાસ સાથે લોકો સામે રજૂ કરવામાં પણ સંકોચ અનુભવે છે. આ સંકોચ દુર કેવી રીતે કરવો અને લોકો વચ્ચે પણ પોતાની વાત ખુલીને કઈ રીતે કરવી તેની 5 ટીપ્સ અહીં જણાવેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:45 AM IST
શું તમે અંતર્મુખી છો અને લોકો સામે વાત નથી કરી શકતાં ? આ 5 ટીપ્સ અપનાવો, પોતાની વાત આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકશો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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