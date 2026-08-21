/શું તમે અંતર્મુખી છો અને લોકો સામે વાત નથી કરી શકતાં ? આ 5 ટીપ્સ અપનાવો, પોતાની વાત આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકશો

Communication Tips for Introverts: જેમનો સ્વભાવ અંતર્મુખી હોય તેઓ જાહેરમાં ઓછું બોલતા હોય છે જેના કારણે ધીરેધીરે તેમનામાં જાહેરમાં વાતચીત કરવાનો આત્મવિશ્વાસ પણ ઘટી જાય છે. જ્યારે 8-10 લોકો વચ્ચે બોલવાનું થાય તો સમજાતું નથી કે વાત શરુ કરી રીતે કરવી, પોતાની વાત કેવી રીતે રજૂ કરવી, પોતાની વાત પર સામેની વ્યક્તિને કેવી રીતે મનાવવી. આવી સમસ્યા તમારી પણ હોય તો તેનું સમાધાન તમને આ 5 ટીપ્સ દ્વારા મળી શકે છે. અહીં 5 એવી ટીપ્સ જણાવવામાં આવી છે જેને જીવનમાં ઉતારી લેશો તો 8-10 નહીં હજારો લોકો વચ્ચે પણ પોતાની વાત આત્મવિશ્વાસ સાથે કહી શકશો.
સારા લિસનર બનો
પોતાની વાતની રજૂઆત કરતાં પહેલા સારા લિસનર બનો એટલે કે તમારી આસપાસ બેઠેલી કોઈ વ્યક્તિ વાત કરી રહી છે તો તેની વાતને ધ્યાનથી સાંભળો. પહેલા સામેની વ્યક્તિની વાત સાંભળી લો. સમજી લો અને પછી પોતાની વાત રજૂ કરો. વારંવાર વચ્ચે બોલવું, ઉતાવળમાં પોતાની વાત કરવા લાગવી જેવી આદતોના કારણે તમારી વાતનો પ્રભાવ પડતો નથી. એટલે પહેલા લોકોને બોલી લેવા દો. બધા બોલી લે પછી પોતાની વાત રજૂ કરો જેથી તમારી વાત કોઈ કાપી પણ ન શકે.
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વાતની રજૂઆત કરો
જરુરી નથી કે તમે લાંબી વાત કરો. તમારી વાત તમે ટુંકમાં પણ કહી શકો છો પરંતુ તેના માટે તમારે જે વાત કરવી છે તે સ્પષ્ટ અને સરળ શબ્દોમાં કહો. જો તમારે કોઈને પ્રશ્ન કરવા છે તો ઓપન એન્ડેડ સવાલ ન કરો. એટલે કે હા કે ના માં જવાબ મળી જાય તેવા પ્રશ્ન ન કરો. સરળ અને સ્પષ્ટ રીતે કરાયેલી વાત અને પ્રશ્ન જરૂરી હોય છે.
લોકો શું વિચારશે તેની ચિંતા ન કરો
અંતર્મુખી લોકો કંઈપણ બોલતા કે પુછતા પહેલા વિચારતા હોય છે કે તેની વાત પર સામેની વ્યક્તિ શું વિચારશે. આવા વિચાર કરવાનું છોડી દો. લોકોની ચિંતા કર્યા વિના પોતાની વાત રજૂ કરો.
બોડી લેંગ્વેજ પર ધ્યાન આપો
વાતચીત કરવામાં તમારા શબ્દો જેટલો પ્રભાવ પાડે છે એટલો જ પ્રભાવ બોડી લેંગ્વેજનો હોય છે. વાતચીત કરતી વખતે પોતાની બોડી લેંગ્વેજ, હાવ ભાવ કેવા છે તેના પર ધ્યાન આપો. વાત કરતી વખતે ફોન જોવો, પગ હલાવવા, ઘડિયાળ જોવી, આસપાસ જોયા કરવું આવા કામ નબળો આત્મવિશ્વાસ દર્શાવે છે. તેના બદલે ટટ્ટાર બેસો અને આંખમાં આંખ મિલાવી વાત કરો.
જવાબ આપતા પહેલા પ્રશ્ન સમજો
ઘણીવાર પ્રશ્ન કે વાતને સમજ્યા વિના જ્યારે ઉતાવળમાં જવાબ દેવામાં આવે છે ત્યારે ગડબડ થાય છે. આવું ન થાય તે માટે જ્યારે તમારી સાથે કોઈ વાત કરતું હોય. તમને પ્રશ્ન કરતું હોય તો તેની વાત અને પ્રશ્નનો બરાબર સાંભળી લો. ત્યારબાદ ગભરાયા વિના પોતાનો જવાબ સરળ ભાષામાં રજૂ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)