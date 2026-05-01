Relationship Breakdown: પત્નીની આ 4 કુટેવના કારણે સંબંધ તુટવાની અણી આવી શકે, સમય રહેતાં સુધરી જવામાં ભલાઈ

Prev
Next
હોમRelationshipRelationship Breakdown: પત્નીની આ 4 કુટેવના કારણે સંબંધ તુટવાની અણી આવી શકે, સમય રહેતાં સુધરી જવામાં ભલાઈ

Relationship Breakdown: લગ્નજીવનમાં ભંગાણ પડે તેનું કારણ દર વખતે પુરુષની જ ભુલ હોય એવું જરૂરી નથી. લગ્નજીવનમાં અમુક મહિલાઓ પણ 4 મોટી ભુલ કરે છે જેના કારણે સંબંધમાં ભંગાણ પડે છે. સ્ત્રીઓ દ્વારા થતી 4 ભુલ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 01, 2026, 01:22 PM IST
  • પતિ પત્નીના સંબંધમાં ભંગાણ થવાના કારણ
  • પત્નીની 4 ખરાબ આદતો બની શકે છે સંબંધ તુટવાનું કારણ
  • આ આદતો સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તેના કારણે પતિનું મોરલ ડાઉન થતું જાય છે

Trending Photos

Relationship Breakdown: લગ્ન સંબંધ તૂટે એટલે દર વખતે પુરુષની જ ભૂલ જવાબદાર હોય એવું નથી. ઘણી વખત પત્ની દ્વારા થતી નાની નાની ભૂલના કારણે પણ સંબંધ ખતમ થઈ જાય છે. પત્નીઓના સ્વભાવની 4 આદતો એવી હોય છે જે લગ્નજીવનને ધીરે ધીરે તોડવાનું કામ કરે છે. આ આદતો સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તેના કારણે પતિનું મોરલ ડાઉન થતું જાય છે અને એક સમય એવો આવે છે જ્યારે લગ્નજીવનમાં કંઈ જ બચતું નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

પત્નીને પોતાના સ્વભાવની આ આદતો સામાન્ય લાગી શકે છે પરંતુ આ 4 માંથી એક કુટેવ પણ કોઈ સ્ત્રીને હોય તો તે તેના સંબંધ માટે હાનિકારક છે. તેથી આ આદતો હોય તો તેને સમય રહેતા જ સુધારી લો નહીં તો તેના કારણે સંબંધ તૂટી જશે. 

પતિની સરખામણી બીજા પુરુષ સાથે કરવી 

પત્નીના સ્વભાવની આ સૌથી ખરાબ કુટેવ છે જેને તુરંત જ છોડી દેવી જોઈએ. ક્યારે પણ પતિની સરખામણી બીજા પુરુષ સાથે કરવી નહીં. ઘણી સ્ત્રીઓ આવી વાતો પોતાના પતિને કરતી પણ હોય છે. દરેક વ્યક્તિમાં પોતાની ખામી અને ખૂબી હોય છે જો કોઈ સ્ત્રી પતિની સરખામણી બીજા પુરુષ સાથે કરતી રહે તો ધીરે ધીરે પતિના મનમાં પત્ની માટે પણ અણગમો થવા લાગે છે અને આ વાત લગ્ન તૂટવાનું કારણ પણ બની શકે છે.

પતિને દરેક વાત પર ટોકવો 

પતિને અમુક વાત પર સાચું શું અને ખોટું શું એ જણાવવું યોગ્ય છે અને જરૂરી પણ હોઈ શકે છે પરંતુ પતિને દરેક વાત પર ટોકવો યોગ્ય નથી. ઘણી પત્નીઓ પતિને દરેક વાત પર ટોકતી રહે છે. જેમકે પતિની કપડાં પહેરવાની સ્ટાઇલ, કામ કરવાની રીત, મિત્રો સાથે બોલવું ચાલવું જેવી નાની નાની વાતમાં પણ પતિને પત્ની ટોકતી હોય છે. આ વાત પત્નીને સામાન્ય લાગી શકે છે પરંતુ આ કુટેવ ધીરે ધીરે સંબંધને ખરાબ કરે છે. સતત ટોકવાના કારણે પતિનો આત્મવિશ્વાસ ઘટવા લાગે છે. 

સ્પેસ ન આપવી 

ઘણી મહિલાઓ એવું કહેતી પણ હોય છે કે લગ્ન પછી એકલા રહેવાનું ન હોય. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને પત્ની પોતાના પતિને સ્પેસ આપતી નથી. મિત્રોને મળવાનું હોય કે ફરવા જવાનું હંમેશા સાથે જવાનો આગ્રહ કરે છે. આ ભૂલ પણ સંબંધને ખરાબ કરે છે. લગ્ન પછી સ્ત્રી અને પુરુષ બંને માટે પ્રાઇવેસી અને સ્પેસ જરૂરી હોય છે. પતિને હંમેશા બંધનમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એક સમયે સંબંધ તૂટી જાય છે. 

લોકો સામે પતિની આલોચના 

ઘણી મહિલાઓને આવી આદત હોય છે કે તે પરિવારના સભ્યો કે મિત્રોની સામે પણ પતિની આલોચના કરવા લાગે છે. મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો વચ્ચે મજાક મસ્તી થાય તે સામાન્ય છે પરંતુ મજાક મસ્તીમાં પતિની મજાક ઉડાવવી અથવા તો તેની નબળાઈની આલોચના કરવી સંબંધ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી કોઈ સ્ત્રીને આવી આદત હોય તો તેણે સુધારી લેવી જોઈએ. 

ભૂતકાળની ભૂલો વારંવાર યાદ કરાવવી 

માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર.. આ કહેવત અનુસાર દરેક વ્યક્તિથી જીવનમાં ભૂલ તો થતી જ હોય છે. પરંતુ ઘણી મહિલાઓ પતિ દ્વારા થયેલી ભૂલોને ભૂલવાને બદલે યાદ રાખે છે અને સમયે સમયે પતિને યાદ પણ અપાવે છે. ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલોની વારંવાર યાદી કરવી ટોક્સિક બિહેવિયરનું લક્ષણ છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે પત્ની પતિની ભૂલને હથિયારની જેમ યુઝ કરે છે. આવી કુટેવ હોય તો તુરંત તેને બદલો. કારણ કે વારંવાર આવું કરશો તો પતિના મનમાં પ્રેમ સન્માન કંઈ જ નહીં રહે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Relationship Tipsrelationship breakdowndivorceસંબંધો તુટવાનું કારણ

Trending news