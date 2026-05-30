/છોકરો લાખો કમાતો હોય, પણ તેનામાં આ એક ખામી હોય તો દીકરીના લગ્ન તેની સાથે ન કરવા, દીકરી જીવભર થશે દુ:ખી

Marriage Tips: દીકરીના લગ્ન માટે યુવક પસંદ કરતી વખતે ફક્ત તેની આવક અને આર્થિક સમૃદ્ધિને ધ્યાનમાં રાખી નિર્ણય ન લેવો. દીકરી માટે યુવકને પસંદ કરતી વખતે તેની આ 3 વાતો પર ધ્યાન આપવું. જો આ મામલે છોકરો ગડબડ લાગે તો દીકરીના લગ્ન તેની સાથે ન કરવા, ભલે તે લાખો કમાતો હોય.
Marriage Tips: દીકરીના લગ્ન માટે જ્યારે માતા પિતા સારો યુવક શોધતા હોય ત્યારે દીકરો સંસ્કારી ઘરનો હોવાની સાથે સારું કમાતો હોય તે વાતને પણ મહત્વ આપવામાં આવે છે. દરેક માતા પિતા ઈચ્છે છે કે તેની દીકરીનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત હોય. આ કારણથી જ લગ્ન નક્કી કરતા પહેલા યુવકની કમાઈ અને નોકરીને પણ મહત્વ આપવામાં આવે છે. સારું કમાતા યુવક સાથે દીકરીના લગ્ન કરવા માટે માતા પિતા ઝડપથી રાજી થઈ જતા હોય છે. પરંતુ આજના સમયની સ્થિતિના જોતા માતા પિતાએ જ સાવધાન થઈ જવું જરૂરી છે. દીકરી માટે જે યુવકને પસંદ કરો તે લાખો કમાતો હોય તો પણ તેનામાં જો એક ખરાબ આદત હોય તો પણ દીકરીનો હાથ તેના હાથમાં ન આપવો.
પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સારામાં સારી હોય તો પણ દીકરામાં જો એક અવગુણ હોય તો દીકરી તેની સાથે સુરક્ષિત અને શાંત જીવન જીવી શકશે નહીં. આ ખરાબ આદત કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. લાખો કમાતા છોકરામાં પણ જો ધીરજ ન હોય અને છોકરો કઠોર અને ગુસ્સેલ સ્વભાવનો હોય તો તેની સાથે દીકરીના લગ્ન કરવાની ભૂલ કરવી નહીં. ઘણા માતા પિતા છોકરાની આવકને જોઈને દીકરીને અમુક બાબતોમાં એડજસ્ટ કરી લેવાનું કહેતા હોય છે. પરંતુ જો છોકરાનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હોય અને ગુસ્સામાં તે બેકાબુ થઈ જતો હોય તો એવા યુવક સાથે દીકરીના લગ્ન કરવા નહીં. ગુસ્સો તમારી દીકરીના જીવનને પણ બરબાદ કરી શકે છે.
ગુસ્સો શા માટે સૌથી ખરાબ ?
જે વ્યક્તિ ક્રોધી સ્વભાવનો હોય તે પોતાનો ક્રોધ શાંત કરવા અને પોતાનો ઈગો સંતોષવા માટે પોતાના પાર્ટનરને નીચું દેખાડવામાં કોઈક અસર છોડતા નથી. એટલું જ નહીં પાર્ટનરની ભૂલને વર્ષો સુધી યાદ કરાવી માનસિક ત્રાસ આપે છે. પાર્ટનરની નબળાઈને આવા લોકો પોતાનું હથિયાર બનાવી લેતા હોય છે. મોટાભાગે એવું પણ જોવા મળે છે કે ગુસ્સાવાળા વ્યક્તિ કંટ્રોલિંગ નેચરના હોય આવા લોકો પોતાના પાર્ટનરને મરજી અનુસાર જીવન જીવવા દેતા નથી. પોતાના પાર્ટનરની દરેક વાતને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને જ્યારે પાર્ટનર કંટ્રોલમાં ન આવે તો આવા વ્યક્તિ પોતાના પરથી કાબુ ગુમાવી બેસે છે અને ગુસ્સામાં કંઈ પણ કરી બેસે છે.
લગ્ન પહેલા કેવી રીતે જાણવું છોકરાનો સ્વભાવ કેવો છે ?
લગ્ન ઈચ્છુક યુવક પોતાનો ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ લગ્ન પહેલાં દેખાડશે નહીં. લગ્ન પહેલા તે સારું વર્તન જ કરે છે તેથી શરૂઆતમાં એ જાણવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે કે છોકરાનો સ્વભાવ ખરેખર કેવો છે. પરંતુ લગ્ન નક્કી થયા પછી છોકરાની આ 3 વાતોને ખાસ નોટિસ કરવી. જો આ 3 વાતોમાં ગડબડ દેખાય તો પછી લગ્ન થતાં પહેલાં જ અટકાવી દેવા.
છોકરાનું બીજા સાથેનું વર્તન
દીકરીના લગ્ન જે યુવક સાથે નક્કી કર્યા હોય તેનો ખરેખર સ્વભાવ કેવો છે તે જાણવું હોય તો એ વાત પર ધ્યાન આપો કે તેનું વર્તન અજાણ્યા લોકો સાથે કહેવું છે. જેમકે યુવક ઘરના નોકર સાથે, ડ્રાઇવર સાથે કે પછી પોતાના સ્ટાફ સાથે યુવક કેવું વર્તન કરે છે. જો છોકરો ઘરમાં કામ કરતા લોકોને નીચા ગણીને તેમની સાથે ખરાબ વર્તન કરતો હોય તો સમજી લેવું કે તેનો સ્વભાવ ખરાબ છે.
લગ્ન પહેલા દીકરીને રોકટોક કરવા લાગે
લગ્ન નક્કી થઈ થાય ત્યાર પછી જો યુવક દીકરીને દરેક બાબતમાં રોકટોક કરવા લાગે તો સમજી લેવું કે તે કંટ્રોલિંગ નેચરનો છે.. કંટ્રોલિંગ નેચર સૌથી મોટો રેડ ફ્લેગ હોય છે.. દાખલા તરીકે યુવતીએ કેવા કપડાં પહેરવા અને કહેવા નહીં, મિત્રોને મળવું તેની સાથે વાત કરવી કે નહીં, દીકરીનો ફોન ચેક કરવો વગેરે આદતો હોય તો યુવક સાથે દીકરીના લગ્ન કરવાનું ટાળવું. કારણ કે આવી આદતો લગ્ન પછી દીકરી માટે હાનિકારક બની શકે છે.
ભૂલ ન સ્વીકારવી
પોતાની ભૂલ હોય તેમ છતાં સ્વીકારવા માટે તૈયાર ન હોય અને ભૂલનો દોષ બીજા પર ઢોળી દેતો હોય તો સમજી લેવું કે છોકરાનો સ્વભાવ ખરેખર ખરાબ છે. જે વ્યક્તિ પોતાની ભૂલનો દોષ બીજા પર ઢોળી શકતો હોય તે લગ્ન પછી પોતાની બધી જ તકલીફ માટે પત્નીને જવાબદાર ઠેરવી શકે છે.
