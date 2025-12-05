Relationship Tips: ઝઘડો થયા પછી અલગ અલગ રુમમાં સુવાની ભુલ ન કરવી, જાણો ઝઘડો થયા પછી શું ન કરવું ?
Relationship Tips: સંબંધમાં પ્રેમ હોય તેની સાથે ઝઘડા પણ થતા જ હોય છે. પરંતુ એક સારો સંબંધ એ હોય જેમાં કપલ સાથે મળી ઝઘડાનું સમાધાન લાવે અને ઝઘડો વધે તેવી ભુલો ન કરે. ખાસ જો 3 કામ એવા છે જેને ઝઘડો થાય પછી ક્યારેય કરવા નહીં. આ કામ સંબંધમાં અંતર વધારે છે.
Relationship Tips: સંબંધમાં પ્રેમની સાથે સમજદારી અને ધીરજ હોય તે પણ જરૂરી છે. કોઈપણ કપલનો સંબંધ એકદમ પરફેક્ટ હોતો નથી. કપલ સાથે મળીને સંબંધને પરફેક્ટ બનાવે છે આ કામ કરવા માટે તેમને એકબીજા પ્રત્યે સમજદારી અને ધીરજ રાખવી પડે છે. દરેક કપલની વચ્ચે લડાઈ થાય તે સામાન્ય છે પરંતુ જરૂરી છે કે આવા ઝઘડાને વધારવાને બદલે તેનું સમાધાન લાવવું.
ઝઘડો થાય પછી તેનું પરિણામ શું આવશે તેનો આધાર એ વાત પર હોય છે કે ઝઘડો થાય છે ત્યારે અને ત્યાર પછી તમે તમારા પાર્ટનર સાથે વ્યવહાર કેવો કરો છો? ઝઘડો થયા પછી કેટલીક ભૂલ કરવાથી સંબંધ મજબૂત હોય તો પણ તૂટવા લાગે છે. ઘણા કપલ એવા હોય છે જે ઝઘડો થયા પછી આવી ભૂલ કરતા હોય છે જેના કારણે તેમનો સંબંધ નબળો પડી જાય છે. આજે તમને એવી ત્રણ ભૂલ વિશે જણાવીએ જે ઝઘડો થયા પછી કપલ એ ન કરવી જોઈએ.
અલગ અલગ રૂમમાં સૂવું
ગુસ્સામાં ઝઘડો કર્યા પછી ઘણા કપલ અલગ અલગ રૂમમાં સુવા જતા રહે છે. જે બિલકુલ ખોટી આદત છે. વારંવાર આવું કરવાથી સંબંધમાં અંતર વધી જાય છે. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર ઝઘડો થાય તો પણ પાર્ટનરની સાથે જ સૂવું જોઈએ. અને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે સુતા પહેલા ઝઘડા નું સમાધાન કરીને જ સૂવું. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ગુસ્સામાં કહેલી વાત પર પાર્ટનરને અફસોસ થાય અને સવાર સુધીમાં તેને તમારું મહત્વ સમજાય. તે સ્થિતિમાં જો તે તમારી નજીક હશે તો ઝઘડાનો અંત આવી જશે પરંતુ જો તમે અલગ હશો તો વાત વધી શકે છે.
સાઇલેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ
ઘણા લોકો ઝઘડો કર્યા પછી પોતાના પાર્ટનરને સાઇલેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. એટલે કે ઝઘડો થયા પછી તે પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દે છે. તેવું વિચારે છે કે સામેની વ્યક્તિ ને તે ચૂપ રહીને સમજાવી શકશે પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી. તેથી ઝઘડા પછી ક્યારેય વાતચીત બંધ કરવી નહીં. જ્યારે પાર્ટનર ગુસ્સામાં હોય ત્યારે શાંત રહેવું અને જ્યારે તેનો ગુસ્સો શાંત થાય ત્યારે તેની પાસે બેસીને શાંતિથી વાતચીત કરવી. સાઇલેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ થી ઝઘડાનો સમાધાન ક્યારે થતું નથી.
દરેક વાત પર પ્રેમ કરવું
ઘણા લોકોને પ્રેમ કરવાની આદત હોય છે. ઝઘડો થાય ત્યારે કે ઝઘડો થયા પછી તે પોતાના પાર્ટનરને તેની ભૂલને લઈને પ્રેમ કરે છે. ઘણી વખત જૂની વાતોને લઈને પણ પાર્ટનર એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોય છે આવું કરવાથી સંબંધોમાં કડવાશ આવી જશે અને ધીરે ધીરે સંબંધ બગડવા લાગશે. તેનાથી વિરુદ્ધ બંને વ્યક્તિએ પોતાની ભૂલને સમજી સ્વીકાર કરીને આગળ વધી જવું જોઈએ અને ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલોને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
