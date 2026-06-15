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Right by Birth: પિતાની કેવી સંપત્તિમાં દીકરીને સમાન ભાગ આપવો પડે અને કઈ પરિસ્થિતિઓમાં દીકરીને ભાગ ન મળે જાણો

Right by Birth For Daughters: હિંદુ ઉત્તરાધિકારી અધિનિયમ 2005 અનુસાર ભારતમાં પિતાની સંપત્તિ પર દીકરાની જેમ દીકરીનો પણ જન્મસિદ્ધ અધિકાર હોય છે. પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં પિતાની સંપત્તિ દીકરીને મળવાપાત્ર નથી હોતી. તો ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ પિતાની કેવી સંપત્તિમાં દીકરી ભાગ નથી માંગી શકતી.

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:32 PM IST
Right by Birth: પિતાની કેવી સંપત્તિમાં દીકરીને સમાન ભાગ આપવો પડે અને કઈ પરિસ્થિતિઓમાં દીકરીને ભાગ ન મળે જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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