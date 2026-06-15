/Right by Birth: પિતાની કેવી સંપત્તિમાં દીકરીને સમાન ભાગ આપવો પડે અને કઈ પરિસ્થિતિઓમાં દીકરીને ભાગ ન મળે જાણો

Right by Birth For Daughters:ભારતમાં પિતાની સંપત્તિમાં દીકરા-દીકરીને સમાન અધિકાર મળે તેવો કાયદો છે. તેમ છતાં ઘણા પરિવાર સંપત્તિના ભાગને લઈ કોર્ટના દરવાજા સુધી પહોંચી જાય છે. આજે તમને દીકરીને મળતાં સંપત્તિના અધિકારો વિશે જણાવીએ. જેમાં આપણે જાણીએ કે પિતાની કેવી સંપત્તિમાં દીકરીને જન્મથી જ અધિકાર મળી જાય છે અને કેવી સંપત્તિ પર દીકરી હક જતાવી શકતી નથી.
ભારતમાં આજે પણ પરિવારોમાં સંપત્તિના ભાગની વાત આવે ત્યારે વિવાદ થતા હોય છે. સંપત્તિમાં ભાગની વાત આવે ત્યારે સંબંધો ખરાબ પણ થઈ જતા હોય છે. ખાસ તો સંપત્તિનો ભાગ ઘરની દીકરીને આપવાની વાત આવે ત્યારે વિવાદ વકરી જતો હોય છે. દીકરી અને દીકરાને પિતાની સંપત્તિમાં સમાન ભાગ મળે તેવો કાયદો તો છે પણ સાથે જ એવો કાયદો પણ જેના કારણે દીકરીને સંપત્તિમાં ભાગ ન મળે.
પિતાની સંપત્તિના વિભાજનનો નિયમ
સંપત્તિના ભાગની વાત આવે ત્યારે 2 વાતને મહત્વ આપવામાં આવે છે. પૈતૃક સંપત્તિ, પિતાની સ્વયં અર્જિત સંપત્તિ. હિંદુ ઉત્તરાધિકારી અધિનિયમ 1956 અનુસાર પિતા વીલ બનાવ્યા વિના મૃત્યુ પામે તો તેની સંપત્તિનો ભાગ તેમના ઉત્તરાધિકારીઓને સમાન રીતે મળે છે. ઉત્તરાધિકારીઓમાં પત્ની, પુત્ર અને પુત્રીનો સમાવેશ થાય છે. જો માતા જીવીત ન હોય તો સંપત્તિ દીકરા અને દીકરી વચ્ચે વહેંચાય છે.
સંપત્તિનો નિર્ણય લેવાની પિતાની સ્વતંત્રતા
સંપત્તિની વાતમાં અન્ય એક વાત જાણવી જરૂરી છે કે પિતા પાસે એવી સંપત્તિ છે જે તેને પણ વારસામાં મળી હોય એટલે કે પૈતૃક સંપત્તિ તો તેને ખુદ પિતા પણ કોઈ એક સંતાનના નામે ન કરી શકે. પૈતૃક સંપત્તિનું વિભાજન બધા જ વારસદારો વચ્ચે સમાન રીતે થાય છે. જો પિતા કોઈ એક સંતાનને પૈતૃક સંપત્તિ આપે તો દીકરી કોર્ટમાં તેને પડકારી શકે છે. પરંતુ જો પિતાની સ્વયં અર્જિત સંપત્તિ તે વીલ બનાવી કોઈ એક સંતાનના નામે કરે તો તેમાં દીકરી અધિકાર ન માંગી શકે.
દીકરી કઈ સંપત્તિમાં અધિકાર ન માંગી શકે
પિતાની સ્વયં અર્જિત સંપત્તિ
જો પિતાએ કોઈ સંપત્તિ પોતે પોતાની કમાણીથી ખરીદી છે અને કાયદેસર વીલ બનાવી તે સંપત્તિ તેના દીકરા કે અન્ય કોઈના નામે કરે અને તેમાં દીકરીનો સમાવેશ ન કરે તો દીકરી આવી સંપત્તિ પર કાનૂની દાવો નથી કરી શકતી.
1956 પહેલા પિતાની મૃત્યુ
જો પિતાનું મૃત્યુ હિંદુ ઉત્તરાધિકારી અધિનિયમ 1956 લાગુ થયો તે પહેલા થઈ ગઈ હોય તો 2005 ના સંશોધન તેમાં લાગુ નથી થઈ શકતા. આવા કેસમાં પણ દીકરીને ભાગ મળે તેવી શક્યતા નહિવત હોય છે.
2005 પહેલા સંપત્તિના ભાગ અને વેચાણ
સંપત્તિના હક મામલે 2005 માં થયેલા સંશોધન પહેલા જો પૈતૃક સંપત્તિના ભાગ પડી ગયા હોય, અથવા પિતાએ સંપત્તિ વેંચી નાખી હોય તો તેમાં પણ દીકરી હદ માંગી શકતી નથી.
કેવી સંપત્તિ પર દીકરીનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર ગણાય ?
પૈતૃક સંપતિ જે પિતાને પણ વારસામાં મળી હોય તેના પર દીકરીનો પણ જન્મસિદ્ધ અધિકાર ગણાય છે. આવી સંપત્તિ પિતા તેની મરજીથી ફક્ત દીકરાના નામે નથી કરી શકતા. તેમાં દીકરીને ભાગ આપવો જ પડે છે. આ સિવાય પિતાની સ્વયં અર્જિત સંપત્તિ પર પણ દીકરીનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર હોય છે જો પિતાએ વીલ બનાવી કોઈ એક સંતાનને સંપત્તિ ન આપી હોય અથવા તો દીકરીને બેદખલ ન કરી હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)