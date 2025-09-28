Prev
Relationship Tips: દીકરી શા માટે પિતાને વધારે વ્હાલી હોય ? આ કારણથી દીકરીને ઘરમાં વધારે પ્રેમ મળે

Father Daughter Relationship: પિતા અને દીકરીનો સંબંધ ખાસ હોય છે. પિતાને દીકરા કરતાં દીકરી વધારે વહાલી હોય છે આ વાત જગજાહેર છે. પરંતુ આવું શા માટે હોય છે આજે તમને જણાવીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:00 AM IST

Father Daughter Relationship: જ્યારે પણ ઘરમાં દીકરીનો જન્મ થાય તો સૌથી વધારે ખુશ પિતા હોય છે. એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે કે દીકરી પોતાના પિતાની સૌથી નજીક હોય છે. પિતા પોતાની દીકરીને દીકરા કરતાં પણ વધારે વહાલ કરે છે. આજે તમને જણાવીએ કે શા માટે પિતાને દીકરી માટે ખાસ લાગણી હોય છે અને પરિવારમાં દીકરીને વધારે પ્રેમ શા માટે મળે છે? 

ઘરમાં દીકરીનો જન્મ થવો તે લક્ષ્મીના આગમનનું સંકેત ગણાય છે. દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારથી તે પિતા માટે ખાસ હોય છે. કુદરતી રીતે જ દીકરી પોતાના પિતાની નજીક હોય છે કોઈપણ વાત હોય તો દીકરી પોતાના પિતાને પહેલા કરે છે. પિતા પણ પોતાની દીકરી માટે દિવસ રાત એક કરે છે. પિતા અને દીકરી વચ્ચે અનોખો સંબંધ શા માટે હોય છે તેના પર એક સ્ટડી કરવામાં આવી હતી. જેમાં જાણવા મળ્યું કે દીકરીની બાબતમાં પિતા પોતાની લાગણીને ઉજાગર કરે છે. 

જ્યારે દીકરાની બાબતમાં તેનાથી ઊલટું હોય છે. જો દીકરી રડે તો તેને શાંત કરવા પિતા તુરંત જાય છે કારણ કે દીકરી તકલીફ પિતાથી સહન થતી નથી અને તે દીકરીની લાગણી સામે તરત રિએક્ટ કરે છે. સ્ટડીમાં એવું પણ સામે આવ્યું કે દીકરીને ખુશ જોઈને પિતાને પણ એક અલગ જ અનુભવ થાય છે. 

દરેક વ્યક્તિનું ખાસ કનેક્શન તેનાથી વિપરીત લિંગ ની વ્યક્તિ સાથે વધારે બને છે. તેથી જ દીકરા કરતાં દીકરી સાથે પિતાનું કનેક્શન વધારે જ સ્ટ્રોંગ હોય છે. પોતાની દીકરીની સંભાળ અને સુરક્ષા માટે પિતા હંમેશા ખડે પગે રહે છે. દીકરી માટે પિતાના મનમાં પણ અલગ જ લાગણી હોય છે જ્યારે દીકરાની બાબતમાં પિતાની લાગણી દીકરી કરતા ઓછી જોવા મળે છે. 

સામા પક્ષે દીકરી પણ પિતાના પ્રેમના બદલે તેના પર પ્રેમ લુટાવે છે. દીકરી પોતાના પિતાને સૌથી વધુ પ્રેમ કરે છે. કોઈપણ દીકરી માટે તેના પિતા તેની તાકાત હોય છે. પિતા સમસ્યામાં હોય તો દીકરા કરતાં વધારે દીકરીનું દિલ દુભાય છે. મોટાભાગે દીકરી પોતાના પિતાને જ પોતાના જીવનનો હીરો માને છે. જેના કારણે તેમની વચ્ચે ખાસ બોન્ડ બની જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

