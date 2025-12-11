કોણ સૌથી દગાખોર હોય છે પુરુષો કે સ્ત્રીઓ? વકીલે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો, સત્ય જાણી ચોંકી જશો
Who Cheats More Men and Women: ન્યૂ યોર્ક સ્થિત કૌટુંબિક અને છૂટાછેડા કાયદાના નિષ્ણાત જેમ્સ જોસેફ સેક્સ્ટન કહે છે કે છેતરપિંડી ફક્ત એક લિંગ સુધી મર્યાદિત નથી. તેઓ કહે છે કે બેવફાઈ ઘણીવાર સંબંધમાં મૌન વધવા, નાની નાની બાબતોને અવગણવા અને ભાવનાત્મક અંતરથી શરૂ થાય છે.
કોઈપણ સંબંધમાં છેતરપિંડી કોઈ મોટા અફેર કે ગુપ્ત વાતચીતથી શરૂ થતી નથી, ઘણી વખત બેવફાઈ ખૂબ જ ધીમે ધીમે સંબંધમાં પ્રવેશ કરે છે, તે નાની નાની બાબતોમાં જેને યુગલો ઘણીવાર અવગણે છે. મોટા ભાગના લોકો તે સવાલ કરે છે અને તેના પર ચર્ચા પણ કરે છે કે સૌથી વધુ છેતરપિંડી કોણ કરે છે, પુરૂષ કે મહિલા? પરંતુ અસલી હકીકત તો તે કહાનીઓમાં છુપાયેલું રહે છે, જે માત્ર છૂટાછેડાના વકીલો સાંભળી શકે છે.
એક વીડિયોમાં, પરિવાર અને છૂટાછેડા કાયદામાં નિષ્ણાત ન્યૂ યોર્કના એટર્ની જેમ્સ જોસેફ સેક્સ્ટન સમજાવે છે કે ખરેખર કોણ વધુ છેતરપિંડી કરે છે - પુરુષો કે સ્ત્રીઓ. તેમના મતે, જવાબ એટલો સીધો નથી જેટલો ઘણા લોકો વિચારે છે. તેઓ કહે છે કે તે ફક્ત લિંગ પર જ નહીં, પણ સંજોગો, સંબંધોમાં ચાલુ મૌન અને ભાવનાત્મક અંતર પર પણ આધાર રાખે છે. ચાલો તેમનો જવાબ શેર કરીએ.
કોણ અવગણે છે અને કોણ પકડાય છે?
તેઓ કહે છે કે ઘણા પુરુષો છેતરપિંડી કરે છે કારણ કે તેઓ ભાવનાત્મક જોડાણનો અભાવ અનુભવે છે, જ્યારે ઘણી સ્ત્રીઓ છેતરપિંડી કરે છે કારણ કે તેઓ તેમના સંબંધમાં સાંભળવામાં કે સમજવામાં આવતી નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે "પુરુષો વધુ છેતરપિંડી કરે છે" અથવા "સ્ત્રીઓ વધુ છેતરપિંડી કરે છે" ની બાબત નથી, પરંતુ કોણ તેમના સંબંધોમાં નાના તફાવતોને વહેલા પકડી લે છે અને કોણ તેમને અવગણે છે.
કોણ આપે છે વધુ દગો?
સેક્સટન પ્રમાણે- મારા અનુભવમાં પુરૂષો વધુ છેતરપિંડી કરે છે, પરંતુ મહિલાઓ વધુ સ્માર્ટ રીતે દગો આપે છે. તેનો મતલબ છે કે મહિલાઓ જો કંઈ કરે છે તો પ્લાન બનાવી કરે છે, જ્યારે પુરૂષ હંમેશા સમજ્યા-વિચાર્યા વગર બેવકૂફીમાં ફસાઈ જાય છે. આ તે પણ જણાવે છે કે દરેક પ્રકારની છેતરપિંડી એક જેવી હોતી નથી.
તેમના પ્રમાણે કોઈ સાથે આપણે મસ્તી-મજાક કરી લઈએ તો તે નજરઅંદાજ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અફેર એટલે કે સંપૂર્ણ સંબંધ, જ્યાં કોઈ લાંબા સમય સુધી ડીપ કનેક્શન બનાવી લે. એટલે કે એક નાની ભૂલ અને લાંબી ચાલનાર છેતરપિંડીમાં તફાવત છે.
શું પુરૂષ અને મહિલા અલગ-અલગ રીતે છેતરપિંડી કરે છે?
આ વાત સેક્સટન પણ માને છે.... તેમના પ્રમાણે પુરૂષ અને મહિલાઓ ચીટિંગ કરવા અને તેના પર રિએક્ટ કરવા, બંનેમાં ખૂબ અલગ છે. તેઓ કહે છે કે મારા અનુભવમાં પુરૂષ અને મહિલાઓ છેતરપિંડીને અલગ રીતે જુએ છે અને તેનો જવાબ પણ અલગ રીતે આપે છે.
જ્યારે કોઈ પુરુષને ખબર પડે છે કે તેની પત્નીએ છેતરપિંડી કરી છે, ત્યારે તેનો પહેલો પ્રશ્ન ઘણીવાર શારીરિક હોય છે, જેમ કે "શું તારે તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો છે?" પરંતુ જ્યારે કોઈ સ્ત્રીને ખબર પડે છે કે તેના પતિએ છેતરપિંડી કરી છે, ત્યારે તેનો પહેલો પ્રશ્ન ઘણીવાર ભાવનાત્મક હોય છે, જેમ કે "શું તું તેને પ્રેમ કરે છે?" પુરુષો ઘણીવાર શારીરિક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે સ્ત્રીઓ હૃદય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
અંદર છુપાયેલા ડરને કારણે બંનેની શૈલી અલગ
સેક્સટન જણાવે છે કે આ તફાવત હકીકતમાં આપણી અંદર છુપાયેલા ડરને દર્શાવે છે. તેમના પ્રમાણે પુરૂષોને લાગે છે કે કોઈ તેની ભાગીદારી કે હક છીનવી રહ્યું છે, તેથી તે શારીરિક વસ્તુ પર સવાલ કરે છે. તો મહિલાઓને ડર હોય છે કે ક્યાંક તેની જગ્યા દિલમાં બીજું કોઈ ન લઈ લે, તેથી તે ભાવનાત્મક સવાલ પૂછે છે. સેક્સટન કહે છે કે આ બધુ આપણી અંદર બેઠેલા તે જૂના વિચારને કારણે થાય છે કે આપણે આપણા જીવનસાથી અને લગ્નને કઈ નજરથી જોઈએ છીએ.
કોણ સૌથી વધુ ઝડપાઈ છે?
સેક્સ્ટન કહે છે કે ભલે પુરૂષ અને મહિલાઓ બંને છેતરપિંડે કરે છે, પરંતુ તેમાં એક મોટો ફર્ક છે, પુરૂષ વધુ પકડાઈ જાય છે, જ્યારે મહિલાઓ છેતરપિંડી કરે છે તો તે તેને છુપાવવામાં વધુ ચાલાક થઈ જાય છે અને સાવધાન રહે છે. ઘણા વર્ષો સુધી સંબંધોને તૂટતા જોયા બાદ તેમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે પુરૂષો અને મહિલાઓ બંને છેતરપિંડી કરે છે, પરંતુ શૈલી અલગ હોય છે, કારણો અલગ ગોય છે અને છુપાવવાની રીત પણ અલગ હોય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ રિપોર્ટ સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા કન્ટેન્ટ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
