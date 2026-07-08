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Divorce Risk : શું તમારા લગ્ન આ ‘રિસ્ક ઝોન’ માંથી પસાર થઈ ગયા ? જાણો લગ્નના કેટલા વર્ષ ડેન્જર ઝોન ગણાય

લગ્ન પછીના અમુક વર્ષો એવા હોય છે જેને ડિવોર્સનું ડેન્જર ઝોન કહી શકાય. કારણ કે આ સમયે કપલ લગ્નજીવનના નાજુક સમયમાંથી પસાર થતા હોય છે. આ સમયે જો તેમની વચ્ચે તાલમેલ ન બેસે તો તેઓ ડિવોર્સનો રસ્તો પસંદ કરે છે. ડિવોર્સનું રિસ્ક વધારે હોય તેવા વર્ષો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:28 PM IST
Divorce Risk : શું તમારા લગ્ન આ ‘રિસ્ક ઝોન’ માંથી પસાર થઈ ગયા ? જાણો લગ્નના કેટલા વર્ષ ડેન્જર ઝોન ગણાય
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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