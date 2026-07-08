/Divorce Risk : શું તમારા લગ્ન આ ‘રિસ્ક ઝોન’ માંથી પસાર થઈ ગયા ? જાણો લગ્નના કેટલા વર્ષ ડેન્જર ઝોન ગણાય

લગ્ન તૂટે તેની પાછળ ઘણા બધા કારણ જવાબદાર હોય છે. તેમાંથી એક કારણ લગ્ન પછીનો સમય પણ હોય છે. એટલે કે લગ્નના અમુક વર્ષ સુધીમાં ડિવોર્સ થવાનું જોખમ વધારે હોય છે. આ સમય પતિ અને પત્ની માટે મુશ્કેલી ભર્યો હોય છે. આ સમય દરમિયાન ડિવોર્સ થવાના ચાન્સ વધારે હોય છે. જ્યારે લગ્નને અમુક વર્ષો થાય પછી પતિ-પત્ની એકબીજા સાથે તાલમેલ બેસાડવાનું શીખી જાય છે જેના કારણે ડિવોર્સ થવાનું રિસ્ક ઘટવા લાગે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ લગ્નના કેટલા વર્ષ પછી ડિવોર્સ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે.?
લગ્ન પછીના 2 થી 8 વર્ષ સૌથી નાજુક
કપલના લગ્ન થાય પછી શરૂઆતના 2 વર્ષ હતો ખુશી ખુશી પસાર થાય છે ત્યાર પછી તેમની વચ્ચે નાજુક સમય શરૂ થાય છે જેના કારણે 2 થી 8 વર્ષ સુધીનો સમય ડિવોર્સનું સૌથી વધુ રિસ્ક ધરાવે છે. આ અંગે થયેલી રિસર્ચમાં એવું પણ સામે આવ્યું કે ડિવોર્સનું સૌથી વધુ જોખમ લગ્નના સાતમાં કે આઠમાં વર્ષમાં હોય છે. લગ્ન પછીનું સાતમું આઠમું વર્ષ ખતરનાક ગણાય છે. આ અંગે એક જૂની થીયરી પણ છે જે અનુસાર લગ્નના 7 વર્ષ પછી કપલના સંબંધમાં પહેલા જેવો રોમાંચ રહેતો નથી અને જવાબદારીઓ વધી ગઈ હોય છે જેના કારણે ડિવોર્સના કેસ આ સમય દરમ્યાન વધારે નોંધાય છે.
લગ્નના બે વર્ષ પછી કપલ વચ્ચે ઉભી થતી સમસ્યાઓ
- ઈમોશનલ કનેક્શન ઘટી જવું
- શારીરિક આકર્ષણ ઓછું થઈ જવું
- સંબંધોમાં રોમાંચની કમી અને બોરિયત
- જીવનની પ્રાથમિકતાઓ બદલી જવી
- બાળકો અને પરિવારની આર્થિક જવાબદારીનું પ્રેશર
- કપલ વચ્ચે વધતા ઝઘડા
- વાતચીતનો અભાવ
લગ્નના 2 વર્ષ પછી કપલ વચ્ચે આ પ્રકારની સમસ્યાઓ ધીરે ધીરે વધતી હોય છે. લગ્નને સાત કે આઠ વર્ષ થાય ત્યાં સુધીમાં આ સમસ્યાઓ એટલી વધી જાય છે કે પતિ પત્નીને પણ એવું લાગે છે કે તેઓ એકબીજાથી અલગ થઈ જશે તો જીવનની સમસ્યાઓ દૂર થઈ જશે. જેના કારણે લગ્નના 7-8 વર્ષ પછી કપલ ડિવોર્સ લે તેવા કેસ વધારે હોય છે.
લગ્નના 10 વર્ષ પછી ડિવોર્સનું રિસ્ક ઓછું
કપલના લગ્નને 10 વર્ષ થઈ જાય ત્યાર પછી ડિવોર્સનું રિસ્ક ઓછું થઈ જાય છે. લગ્ન પછીના નાજુક સમયને જો કપલ પસાર કરી લે તો પછી તેમના જીવનમાં સ્થિરતા આવી જાય છે અને તેમની વચ્ચે સમજ પણ ઊભી થાય છે. 10 વર્ષ સુધીમાં કપલ જવાબદારીઓ બાળકો અને દાંપત્ય જીવનને સંભાળવામાં તાલમેલ બેસાડીને આગળ વધવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)