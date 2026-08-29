/​શું લગ્ન કરવા માત્રથી પત્ની પતિની 50% સંપત્તિની હકદાર બની જાય ? ડિવોર્સ કેસમાં કેવી રીતે ગણતરી થાય જાણીને ચોંકી જશો

Wife Rights on Husband Property: ડિવોર્સ થાય એટલે પત્નીને પતિની અડધી સંપત્તિ મળવા પાત્ર હોય.. જો આવું તમે પણ માનો છો તો તમારી પાસે અધુરી જાણકારી છે. અમુક કિસ્સામાં તો પત્ની પતિની સંપત્તિ પર દાવો પણ કરી શકતી નથી. ભારતમાં કાયદાની સ્થિતિ આ મામલે અલગ છે. ભારતમાં ડિવોર્સ સમયે સંપત્તિના ભાગના કેટલાક નિયમો છે. આ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને પત્નીને મળવા પાત્ર ભરણપોષણ અને એલિમનીની રકમ નક્કી થાય છે. એટલે કે એવું શક્ય નથી કે પતિની અડધી સંપત્તિ પત્નીને મળી જાય.
ડિવોર્સના કેસમાં કોર્ટ બંને પક્ષોને સાંભળે છે, તેમની આર્થિક સ્થિતિ, જવાબદારી અને તથ્યોની તપાસ કરીને એલિમની અને ભરણપોષણની રકમ નક્કી કરે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ પત્નીને કયા અધિકારો મળે છે અને કઈ સ્થિતિમાં પત્ની સંપત્તિ પર દાવો ન કરી શકે.
ડિવોર્સ સમયે પત્ની શું માંગી શકે ?
કોઈપણ કારણસર પતિ પત્ની અલગ થવાનું નક્કી કરે તો ડિવોર્સ સમયે પત્ની ભરણપોષણ કે સ્થાયી એલિમનીની માંગ કરી શકે છે. આ સિવાય પત્ની પોતાનું સ્ત્રીધન માંગી શકે છે. સ્ત્રીધન પર પત્નીનો સંપૂર્ણ અધિકાર હોય છે. જો લગ્નજીવનથી બાળક હોય અને બાળકની જવાબદારી પત્ની પાસે હોય તો બાળક માટે પણ પત્ની ભરણપોષણ માંગી શકે છે.
પતિની સંપત્તિમાંથી કેટલો ભાગ પત્નીને મળે ?
ઘણા લોકોના મનમાં ગેરસમજ હોય છે કે ડિવોર્સ થાય તો પતિની 50 ટકા પ્રોપર્ટી પત્નીને મળી શકે. પરંતુ ભારતમાં આવો કાયદો નથી. ડિવોર્સના કેસમાં કોર્ટ સંપત્તિના ભાગ નથી પાડતી અહીં ફક્ત લગ્ન સમાપ્ત થાય છે. રહી વાત સંપત્તિની તો પતિની સ્વઅર્જીત સંપત્તિ હોય તો તેનો અધિકાર પતિ પાસે જ રહે છે. તેમાં પત્ની અડધો ભાગ માંગી શકતી નથી. પત્નીને જે એલિમની મળે છે તેમાં પણ કોર્ટ જુએ છે કે લગ્નને કેટલો સમય થયો છે, બંનેની આવક કેટલી છે, બાળકની જવાબદારી કોના પર છે, પત્ની પગભર છે કે નહીં વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને ભરણપોષણ કે એલિમની નક્કી થાય છે. ટુંકમાં ડિવોર્સ સમયે પત્ની માંગે તે રમક મળી જાય એવું થતું નથી.
એલિમનીની રકમમાં કઈ વાતોનું મૂલ્યાંકન થાય
પત્નીની ઉંમર
પત્નીનું સ્વાસ્થ્ય
રોજગાર છે કે નહીં
બાળકની જવાબદારી
ડિવોર્સ પછી રોજગાર મળવાની શક્યતા
પતિની આવક કેટલી છે
પતિ પર કેટલી જવાબદારી છે
પતિ એલિમની ચુકવવા સક્ષમ છે કે નહીં
પતિની કેવી સંપત્તિ પર પત્ની દાવો કરી શકે ?
- લગ્ન પછી જે સંપત્તિ પતિ-પત્નીએ સંયુક્ત રીતે ખરીદી હોય.
- ખરીદેલી સંપત્તિમાં પત્નીએ આર્થિક યોગદાન કર્યું હોય.
- જે સંપત્તિમાં પતિ પત્ની સંયુક્ત રીતે માલિકી હક ધરાવતા હોય.
એટલે કે પુરુષ સાથે લગ્ન કરે એટલે સ્ત્રી તેની 50 ટકા સંપત્તિમાં ભાગીદાર ગણાય અને આ સંપત્તિને તેને મળી જ જાય તેવું નથી હોતું. ડિવોર્સની વાતમાં પત્નીને સંપત્તિમાં મળતા અધિકારમાં પુરાવા, સાક્ષી અને પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંપત્તિના ભાગનો નિર્ણય થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને લઈને એક્સપર્ટ પાસેથી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)