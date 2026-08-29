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  • /​શું લગ્ન કરવા માત્રથી પત્ની પતિની 50% સંપત્તિની હકદાર બની જાય ? ડિવોર્સ કેસમાં કેવી રીતે ગણતરી થાય જાણીને ચોંકી જશો

​શું લગ્ન કરવા માત્રથી પત્ની પતિની 50% સંપત્તિની હકદાર બની જાય ? ડિવોર્સ કેસમાં કેવી રીતે ગણતરી થાય જાણીને ચોંકી જશો

Wife Rights on Husband Property: ભારતમાં છૂટાછેડા પછી પત્નીને પતિ તરફથી ભરણપોષણ કે સ્થાયી એલિમની આપવામાં આવે છે. ડિવોર્સની વાતમાં એવું માનવામાં આવે છે કે પતિની સંપત્તિમાંથી અમુક ભાગ પત્નીને આપવામાં આવે છે. પરંતુ આવું હોતું નથી. પત્નીને મળતી એલિમની કે ભરણપોષણ કઈ રીતે નક્કી થાય છે અને પતિની 50 ટકા સંપત્તિ પત્નીને મળે કે નહીં ચાલો સમજીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:04 AM IST
​શું લગ્ન કરવા માત્રથી પત્ની પતિની 50% સંપત્તિની હકદાર બની જાય ? ડિવોર્સ કેસમાં કેવી રીતે ગણતરી થાય જાણીને ચોંકી જશો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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