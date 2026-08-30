/Relationship Mistakes: પ્રેમમાં આ 5 વસ્તુઓની ગણતરી કરવાની ભુલ ક્યારેય કરતાં નહીં, સંબંધોમાં વધી જશે અંતર

Relationship Mistakes: સંબંધોમાં પ્રેમ ત્યારે જ ટકે છે જ્યારે 2 લોકો સાથે મળી જીવન પસાર કરે. જો સંબંધોમાં 2 વ્યક્તિ વચ્ચે પણ ગણતરીઓ આવી જાય તો પ્રેમ પણ ટકતો નથી. જીવનમાં કોઈ સંબંધમાં જ્યારે ગણતરીઓ વધી જાય ત્યારે તે છીછરા થઈ જાય છે. પ્રેમની વાત આવે ત્યારે 5 વસ્તુઓમાં ગણતરી ક્યારેય ન કરવી. જો કોઈ વ્યક્તિ આ 5 વાતોની ગણતરી સંબંધમાં વારંવાર કરે છે તો સંબંધમાં અંતર ધીરે ધીરે વધતું જાય છે.
માફી પહેલા માંગવાની વાત
ઝઘડા પછી માફી કોણ માંગે છે, સમાધાનની પહેલ કોણ કરે છે તે વાતની ગણતરી કરવી જોઈએ નહીં. ઘણા લોકો તુરંત પહેલ કરે છે તો ઘણા લોકો પહેલ કરવામાં સમય લગાડે છે. સંબંધમાં એ વાતની ગણતરી ન કરવાની હોય કે દર વખતે પહેલ કોણ કરે છે. જો એવું રાખવામાં આવે કે વારંવાર હું જ માફી માંગુ છું હવે તેનો વારો તો સંબંધમાં વાત લાંબી ખેંચાઈ શકે છે.
પહેલા પહેલ કોણે કરે છે
માફી માંગવાની વાતની જેમ પ્રેમમાં પહેલ કોણ કરે છે તે વાતની પણ ગણતરી ન કરો. ડેટ નાઈટ પ્લાન કરવું, સરપ્રાઈઝ આપવું એ બધી પહેલ પહેલા કોણ કરશે કોણ નહીં તેની ગણતરીમાં રહેશો તો સમય હાથમાંથી નીકળી જશે. પ્રેમ વ્યક્ત કરવામાં પહેલ કરવામાં ગણતરી ન કરવી જોઈએ. આવી વાતોમાં ગણતરી સંબંધોની મજા ખતમ કરી નાખે છે.
ચિંતા કોને વધારે છે
ઝઘડા થવાનું કારણ આ પણ હોય છે કે કઈ વ્યક્તિને સામેની વ્યક્તિની વધારે ચિંતા છે. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે તેને તો પડી જ નથી, મારે જ ચિંતા કરવાની, હું જ ચિંતા કરું છું... પરંતુ એવું જરૂરી નથી કે સામેની વ્યક્તિને પડી ન હોય. શક્ય છે કે તેઓ વ્યક્ત કરતાં ન હોય.
કોણે વધારે એડજસ્ટ કર્યું
જો તમે વાત વાતમાં તમે કરેલા એડજસ્ટમેન્ટની ગણતરી કરતાં રહેશો તો સંબંધની મજા અને પ્રેમ ખતમ થઈ જશે. તમે કોઈ માટે કંઈ કરો છો અને પછી તે વાત વારંવાર ગણાવો છો તો તે યોગ્ય નથી. અને તેને એડજસ્ટ કર્યું પણ ન કહેવાય. આવું કરીને તમે સામેની વ્યક્તિને ઈમોશનલ બ્લેકમેક કરો છો.
ઘર માટે વધારે કામ કોણ કરે
આજના સમયમાં 2 લોકોએ સાથે મળીને જ કામ કરવું પડે છે. તેવામાં તમે કેટલું કરો છો, સામેની વ્યક્તિ કેટલું કરે છે, તેવી ગણતરીઓ કરતાં રહેશો તો સંબંધની મીઠાશ ખતમ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)