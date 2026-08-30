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  • /Relationship Mistakes: પ્રેમમાં આ 5 વસ્તુઓની ગણતરી કરવાની ભુલ ક્યારેય કરતાં નહીં, સંબંધોમાં વધી જશે અંતર

Relationship Mistakes: પ્રેમમાં આ 5 વસ્તુઓની ગણતરી કરવાની ભુલ ક્યારેય કરતાં નહીં, સંબંધોમાં વધી જશે અંતર

Relationship Mistakes: પ્રેમમાં નાના મોટા ઝઘડા તો થતા રહે છે. પરંતુ ઝઘડા દરમિયાન 5 એવી વાતો છે જે ક્યારેય પાર્ટનરને કહેવી નહીં. ગુસ્સો આવે તો પણ આ 5 વસ્તુની ગણતરી કરી પાર્ટનરને કંઈ કહેવું નહીં. આ 5 વાતો સંબંધમાં ધીરે ધીરે અંતર વધારે છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:04 PM IST
Relationship Mistakes: પ્રેમમાં આ 5 વસ્તુઓની ગણતરી કરવાની ભુલ ક્યારેય કરતાં નહીં, સંબંધોમાં વધી જશે અંતર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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પ્રેમમાં આ 5 વસ્તુઓની ગણતરી કરવાની ભુલ ક્યારેય કરતાં નહીં, સંબંધોમાં વધી જશે અંતર
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